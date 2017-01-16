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Барнаульская студия Dagestan Technology, автор нашумевшей игры Bloodbath Kavkaz, вскоре выпустит новый проект — Reptilians Must Die!, в которой похожий на российского лидера герой будет сражаться с захватчиками, пишет Life.

Главным героем игры станет Михаил Иванович, прообразом которого стал президент РФ Владимир Путин. Ему нужно будет дать отпор инопланетянам, которые хотят уничтожить человечество. В игре ставка сделана на патриотизм и духовные скрепы, пишет издание.

Сооснователь студии Роман Тишков сообщил, что идея создания проекта пришла после наплыва игр про избранного президента США Дональда Трампа. По словам Тишкова, разработчики решили импортозаместить продукт и сделать патриотическую игру по мотивам.

Враги-рептилии стали собирательным образом "самых плохих во вселенной существ, гадящих нашей великой Родине. Для прообраза президента РФ Михаила Ивановича на земле просто нет достойных противников".

Тишков также отметил, что в игре с юмором обыграны различные реальные события – "от манеры общения киевского мэра Кличко до маниакального желания президента США Барака Обамы наложить на нашу страну санкции". Сооснователь студии добавил, что американского лидера пришлось замаскировать, "чтобы не получить очередные обвинения в расизме".