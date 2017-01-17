Фото: prokazan.ru
Данные о средней заработной плате в Алтайском крае по итогам 11 месяцев 2016 года предоставило региональное статистическое ведомство.
Так, в Алтайкрайстате проинформировали, что в период с января по ноябрь прошлого года средний заработок составил 20 486 рублей. Рост к аналогичному периоду 2015 года равен 5,1%.
Если говорить непосредственно о средней зарплате в ноябре, то она составила 20 821 рубль.
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В сфере самых доходных видов деятельности изменений не произошло. Как и ранее, лидерами остаются железнодорожники со средней зарплатой в размере 38 990 рублей, сотрудники финансовой отрасли – 37 585 рублей.
Третье место у тех, кто занят в сферах государственного управления, обеспечения военной безопасности и социального страхования – 31 955 рублей.
Комментарии
странно, по телевизору на днях сказали, что средняя зарплата в России 42 000
Сферу образования сравните. Не верха, а именно работников школ. Вот где не дотяг так недотяг...
Нищий депрессивный регион с выдающимся губернатором и профессиональным правительством?
как задолбали эти подсчёты, одно и тоже, каким квадратно гнездовым способом это всё считается, волей работы приходится много ездить по краю, много говорить, по краю 11000 это верх мечтаний. не получают 11, а именно предел мечтаний.
"Рост к аналогичному периоду 2015 года равен 5,1%" - даже меньше официального уровня инфляции (5,38%). Недоработали статистики, надо было из расчета выкинуть какую-нибудь низкооплачиваемую группу.
Первое и второе дно прошли... Остались еще третье, четвертое и пятое!
Эльвира,регион 22-это не вся Россия,могу привести простой пример,средняя зарплата управляющего (директора)магазина Марии-ра в АК-25 тыс.руб.,в НСО,(рег.54)-50 тысяч,в регионе 42,от 45 до 55тысяч. А зачем много платить своим папуасам?
матата какая-то
17.01.2017 08:42 - гость -
А всего их девять
В раздел - ненаучная фантастика...
это как в анекдоте : я ем мясо а вы капусту, а в среднем мы едим голубцы !
а многие и о десятке мечтают.
средняя зарплата управляющего (директора)магазина Марии-ра в АК-25 тыс.руб.,в НСО,(рег.54)-50 тысяч,в регионе 42,от 45 до 55тысяч. А зачем много платить своим папуасам? ++++++++++++ Так производства, вместе с рабочими местами уничтожено. В крае полно народа которые и за 25 будут рады работать управляющим магазина. Пока работников будет больше чем работы, люди так и будут работать за еду.
Мне всегда нравилась статистика, особенно показатели типа "средняя температура по больнице", уважаемый крайстат, амик, ну ладно "заказчик" вообще не представляет что такое мат.статистика и заказывает у вас откровенный бред, вопрос - зачем этот бред обнародовать, да еще по категориям, в этом прослеживается разжигание классовой ненависти или вы уже ждете осени, что там вам статистика прогнозирует в Октябре? Каковы ваши "мат.ожидания" ?
МОСКВА, 12 янв – РИА Новости. Занижение доходов граждан в условиях повышения стоимости товаров и услуг может привести страну к революционному пути дальнейшего развития, поэтому следует обратить внимание на развитие человеческого капитала, заявил глава Федерации независимых профсоюзов России (ФНПР) Михаил Шмаков.
"Что приведет или возможно приведет к революционному пути дальнейшего развития? Это то, что сегодня искусственно делается на уровне государственной финансовой, экономической политики – это занижение доходов граждан и повышение налогов и цен на все товары, услуги и вообще цен на жизнь", — сказал Шмаков. https://ria.ru/economy/20170112/1485558310.html
а мне просто интересно. вот многие здесь отписались про нищенские з/п. а кто из вас РЕАЛЬНО зарабатывает меньше 11 000 р? за полный рабочий день, 5 дней в неделю. и напишите, кем работаете, если не сложно. только не пишите про вакансии с биржи труда с окладом 6500. потому они там и висят, что никто работать на эту з/п не идет
Монитор прав. Тоже бываю в разных районах. К примеру Кулунда, Бурла верх мечтаний десять. Предгорные районы (Смоленский Алтайский) - пятнадцать. Города около двадцати, но это не средняя, это предел. Чиновников, полиционеров в расчет не беру.
Слёзы Байдена 17 января 2017 г. 08:53 +++++++++++++++++ Ру.банок,осчастливь А.Край - поставь производство окон ,допустим ,в Горняке , чтобы люди там живущие наконец -то увидели Крым,море , санатории бесплатныЯ и зарплату в 50 000 рЫ. Будь патриотом - олигархом , мать твою ,наконец-то ! "Слёзы Байдена" - это сдедующий бренд стекломоя ,выпускаемый твоей фирмой ?
Да, да, к нам в Горняк! Тут и за 10-15 тысяч нормальные мужики набегут. Алкашей тоже много, но выбирать есть из чего. Главное с людьми по-людски обращаться, а не как с холопами. У нормальных хозяев кадры и за такую з/П ДЕРЖАТСЯ.
мне просто интересно, на АМИКе вся аудитория - это нянечки детсадов и учителя начальных классов с минимальной ставкой? у вас у всех зарплата копейки? ладно сельские районы, там действительно мало платят, но там и люди живут за счет личного хозяйства, и затраты не такие как в городе. но в городе получать 10-11 тысяч?? вы кем все работаете? как тема про коттеджи, так все пенят с дешёвых материалов и ремонтов. как тема про авто, так все ржут с русских машин. так где вы настоящие? сдается мне, что кто-то врёт безбожно. либо про зарплаты, либо про свой достаток.
А интересно по Оби Аврора пройдёт к ноябрю 17 года?
Слёзы Байдена 17 января 2017 г. 08:53
жить что в кемерово что в н-ске удовольствие ниже среднего
средня зп по Алтаю 10-15т.
средняя температура по больнице
Вот предложения с сайта по трудоустройству. Не факт, что заплатят столько, сколько здесь указано. И не факт, что работодатели согласятся трудоустроить вас официально.
Заведующий отделом (специализированным в прочих отраслях) 13 000 р.
Алтайский край Кол-во рабочих мест: 1 Дата публикации: 16.01.2017
Главный библиотекарь 9 000 р.
Алтайский край Кол-во рабочих мест: 1 Дата публикации: 16.01.2017
Библиотекарь 7 500 р. Алтайский край Кол-во рабочих мест: 1 Дата публикации: 16.01.2017
Экономист 20 000 р. МУП «ЭНЕРГЕТИК» Г. БАРНАУЛА Алтайский край Кол-во рабочих мест: 1 Дата публикации: 16.01.2017
Инженер, ведущий 27 000 р. МУП «ЭНЕРГЕТИК» Г. БАРНАУЛА Алтайский край Кол-во рабочих мест: 1 Дата публикации: 16.01.2017
Инженер отдела сбыта от 20 000 р. МУП «ЭНЕРГЕТИК» Г. БАРНАУЛА Алтайский край, г. Барнаул, Пионеров улица Кол-во рабочих мест: 1 Дата публикации: 16.01.2017 пекарь-кондитер от 15 000 до 30 000 р. ООО "МЕЛЬНИЦА" Алтайский край, г. Барнаул, Малахова улица Кол-во рабочих мест: 1 Дата публикации: 16.01.2017
Уборщик производственных и служебных помещий от 9 400 до 10 000 р. ООО "МЕЛЬНИЦА" Алтайский край, г. Барнаул, Малахова улица Кол-во рабочих мест: 1 Дата публикации: 16.01.2017
повар от 15 000 до 20 000 р. ООО "МЕЛЬНИЦА" Алтайский край, г. Барнаул, Малахова улица Кол-во рабочих мест: 1 Дата публикации: 16.01.2017
Библиотекарь 7 500 р. Алтайский край, г. Барнаул, Молодежная улица Кол-во рабочих мест: 1 Дата публикации: 16.01.2017
Главный библиотекарь 9 000 р. Алтайский край Кол-во рабочих мест: 1 Дата публикации: 16.01.
Делим сумму зарплат (см. выше) на количество, получаем 13,85. Причем взяты вакансии разные
Уборщик производственных и служебных помещий от 9 400 до 10 000 р. ООО "МЕЛЬНИЦА" Алтайский край, г. Барнаул, Малахова улица Кол-во рабочих мест: 1 Дата публикации: 16.01.2017
Так-то оно так, только оформляют на 4-5 часов, за них же и платят, а работы на полную ставку. У нас в посёлке и в школах так же. И ведь работают бабоньки! деваться просто некуда.
- гость - 17 января 2017 г. 10:53 повторяю:не пишите про вакансии с биржи труда. потому они там и висят, что никто работать на эту з/п не идет. интресуют РЕАЛЬНЫЕ з/п
Вакансии разные,как они идут по очередности на сайте
Это вакансии, которые на сайте службы занятости. Их предлагают безработным
Ну а почему не показать зарплату по категориям работнников. Сколько получают от 8 до 10 тысяч, от 10 до 12 и т.д. А затем вывести среднюю! Но ведь жульничают, даже из статформы убрали эту градацию!
гость - 17 января 2017 г. 10:59 а у нас уборщица моет офис. не трудоустроена. платим 500 р в мес с каждого кабинета. всего в нашем здании 12 кабинетов . приходит 2 раза в неделю на 2 часа. говорит, что еще 3 таких же здания моет на таких же условиях. Итого 18 000 р в мес. И зачем мыть школу за 4,5 тыс?
не пишите про вакансии с биржи труда. потому они там и висят, что никто работать на эту ---------------------------------------------------------------------- А где люди должны найти работу помимо биржи труда? Полагаю, именно эти данные отражают реальную картину
Соседка-пенсионерка вчера рассказывала, что её в магазин уборщицей звали. С 9 до 5, суббота с 9 до 3. Воскресенье выходной. 3800 рубликов. Не поверила, позвонила-правда! Магазин примерно квадратов на 250-300. Хозтовары, мелочь, там пыль тереть и тереть. Может и не тяжело, но 6 дней в неделю за 3800 в месяц это что?
уборщица моет офис. не трудоустроена --------------------------------------------- Во- первых, вот именно, ей нет отчислений в пенсионный фонд. Во-вторых, попробуйте устроиться на такие хлебные места! просто так с улицы не возьмут
там пыль тереть и тереть. ------------------------- еще санэпиднадзор (или как они правильно называются?) проверки в магазине устроить может
говорит, что еще 3 таких же здания моет на таких же условиях. Итого 18 000 р в мес. И зачем мыть школу за 4,5 тыс? Да нет у нас таких офисов, чтобы каждый кабинет платил. У нас в больнице моют за 6500, причём они теперь не санитарки, а уборщицы. А школа 3 этажа, большая, сейчас учеников человек 400. 3! технички и одна в столовой, рабочий и завхоз. Летом без доплаты красят и белят.
у нас уборщица приходит раз в день на час-полтора, 200 квадратов. 5 рубасов в месяц. точно знаю, что еще 2 подобных офиса у неё обслуживается. может ещё есть, я просто не знаю. итого (про то что знаю): 4,5 часа рабочего времени в день (ну максимум 5), 5 рабочих дней в неделю, 2 выходных, 15 рубасов в месяц. и это неквалифицированный примитивный труд.
- гость - 17 января 2017 г. 11:08 ой... ну прям скажете. уборщицей - по блату?
- гость - 17 января 2017 г. 11:08 да я даже пробовать не буду. я и бухгалтером неплохо зарабатываю
гость - 17 января 2017 г. 11:12 как то нет? здание полностью в аренде. 12 кабинетов- 12 организаций. уборщица-приходящая. каждая организация платит ей в месяц 500 р за уборку.
В кремле думают и решают: "Чтобы Вам там такого еще сделать, чтобы Вы все по быстрее сдохли"!
- гость - 17 января 2017 г. 11:19 давно в Кремле был? с Вовой чай пил?
Да у нас на весь посёлок может 12 организаций. и те бюджетные. А так маленькие магазинчики, мебель кто-то делает, дрова-уголь доставляют, металлом занимаются. Ну, шторы шьют. Мужики вахтой работают. А предприятия все развалены. Только торговля как-то живёт.
- гость - 17 января 2017 г. 11:19 В кремле думают и решают: "Чтобы Вам там такого еще сделать, чтобы Вы все по быстрее сдохли"!
Судя по жизни многих и многих людей, судя по законам нашей страны, по з/п и пенсиям, по проблемам с доступностью лечения, вернее, с недоступностью, там точно так и думают. А главное, так и делают. Себе 450 000 000 в месяц, а нам статистику в 20 000 средняя з/п. Надо закон, чтобы чиновники больше средней не получали.
- гость - 17 января 2017 г. 11:26 а какие предприятия в принципе могут быть в сельской местности в дотационном аграрном регионе? в АК только выращивание сельхозпродукции, её последующая переработка, и торговля. только это рентабельно. промышленности здесь не может быть от слова "совсем".
Грантштейн, пробую угадать--Вы пренебрежительный торгаш, или чиновник "эффективной" администрации ? Мой друг с высшим образованием, с огромным опытом--дежурный механик, з/п- 10 т.р., управдом--11 т.р., охранник на АЗС- 12 т.р., у меня осень-зима вообще заказов нет, спасает то, что мы все пенсионеры, но пенсии то при стаже в 43 года-- 10- 12 т.р. ??? Эта цифра -- ср. з/п, нужна чиновникам для отчетов. Если можете опубликуйте штатное расписание с з/п вашей администрации. Почему-то это стало "коммерческой" тайной.
Себе 450 000 000 в месяц ************************ у кого такая зарплата? конкретно назовите.
Архитектор 17 января 2017 г. 11:33 во-первых, вы меня не знаете, но тем не менее сразу же бросаетесь громкими словами "пренебрежительный торгаш". вам не стыдно в вашем преклонном возрасте с вашим вроде бы уровнем образования так обращаться к незнакомому вам человеку? во-вторых, я не торгаш, и я не имею к администрации никакого отношения. в-третьих, про пенсионеров я речь не вел, я говорил о трудоспособном населении АК. пенсионерам должно платить государство, это его зона ответственности. но трудоспособные то как могут работать на зарплатах в 10-11 тысяч, как некоторые говорили выше? мне вот это непонятно. неужели все здесь с 3 классами образования? неужели все в селе живут?
Грантштейн 17 января 2017 г. 11:39 поддерживаю
а что касается сельской местности... у меня мама живет в селе з/п 15 000. если в Барнауле на эти деньги будешь концы с концами сводить, то в селе - это приличные деньги. Потому что на транспорт 100 р. в день тратить не надо, из коммунальных платежей только свет, вода. плюс уголь 1 раз в год за 5 000 р. Поэтому сельские 15 000 нельзя сравнивать даже с городскими 25 000
Грантштейн 17 января 2017 г. 10:33
Есть сотрудники в росреестре где зп порой и 10 тыщ рубликов не дотягивает, как думаете нормально это, а музейные сотрудники 6000 руб, остальное до минималки доплачивает соцзащита, лопайте!!!!
- гость - 17 января 2017 г. 11:52 а что касается сельской местности... у меня мама живет в селе з/п 15 000. если в Барнауле на эти деньги будешь концы с концами сводить, то в селе - это приличные деньги. Потому что на транспорт 100 р. в день тратить не надо, из коммунальных платежей только свет, вода. плюс уголь 1 раз в год за 5 000 р. Поэтому сельские 15 000 нельзя сравнивать даже с городскими 25 000 ================ А одежду, бытовую технику, строит.материалы и прочее в сельской местности тоже сами производят? А если их дети захотят учиться в городе, сколько это будет стоить? Это городским дешевле в городе учиться, они и живут здесь, а деревенским за жильё платить надо. Съездить куда-нибудь (хотя бы в город по делам) из деревни дороже выходит. Да и свёкла в огороде сама собой не заколосится, в огороде пахать надо, чтобы урожай был.
Грантштейну , обращаясь к Вам, я хотя бы пишу Вас с большой буквы, а Вы всех поливаете с маленькой, и это похоже для Вас --норма. Если Вас интересует конкретно технология подсчета ср. з/п обратитесь в Крайстат ( Мочалов В.М.). И что же все-таки со штатным расписанием ?
гость - 17 января 2017 г. 12:00 а я и не говорю, что в селе ничего делать не надо
Архитектор 17 января 2017 г. 12:01 да вы несказанно меня осчастливили написав мой дежурный ник с большой буквы)))))))))))))))))))))) товарисч Аритектор, вам самому не смешно нести такой бред? и на поставленные вопросы про стыд вы также не собираетесь отвечать?
меня не интересует технология статистического определения средней зарплаты. меня вообще виртуальные темы мало заботят. мне интересно было узнать у аудитории АМИКа как они умудряются работать в народном хозяйстве с зарплатой в 10-11 тысяч.
насчет штатного: я вам повторно РУССКИМ ПО БЕЛОМУ говорю, что Я НЕ РАБОТАЮ В АДМИНИСТРАЦИИ. если вас интересует штатное коммерческой структуры, где я тружусь, то я вам его не собираюсь озвучивать. ибо не считаю нужным. могу лишь сказать, что инженерные должности соответствуют окладу начиная с 25 тысяч. далее в зависимости от квалификации и должности.
Гостю, 12:00. Ваш коммент очень точный, человека знающего на своей "шкуре" всю нашу реальную жизнь, а не среднестатистическую, когда : "Я ем мясо а вы капусту, а среднестатистически - мы все едим голубцы ".
Живу в Рубцовске. Хотите реальные цифры - пожалуйста: я- библиотекарь, стаж более 20 лет, образование высшее,получила в прошлом месяце на руки 7200 рублей ( из экономии рабочий день сократили на час,9 тысяч было. Муж - рабочий крупного предприятия - 12-13 тыс. Если по шестидневке, то все равно не более 15 тыс.Свекровь на пенсии (около 9 тыс, работает кондуктором,десятка, если с переработкой.Сестра-музейный работник-минималка, тоже перевели на сокращенный день. Подрабатывает, моет пол в магазинчике после закрытия ежедневно, правда, площадь маленькая, за месяц - 3 тысячи.Дочь-кассир-8-10 тысяч,трудоустроена официально. Зять-продавец-консультант,по договору устроен - максимум 15 тысяч(зависит от выручки, но процент минимальный,и из этого минус 13 процентов, а продавцы еще и разгружают товар, грузчиков давно не держит хозяин, и чистят крыльцо и подъезды к магазину, весной еще копают клумбу, поливают потом ( допвремя не оплачивается).образование высшееэкономическое, но стажа нет, поэтому и вариантов нет
рубцовчанке не скажу, что прям отлично знаю ситуацию в Рубцовске, но периодически там бываю, и имею своё мнение на счет города: даже на фоне в целом депрессивного края Рубцовск выглядит неблагополучно, это вне всяких сомнений. пенсионеры-библиотекари-музейщики - это бюджетно-социальная сфера, которой должно бы заниматься государство. понятно, что мизерное содержание. а моя реплика про 10-11 всё же относилась к Барнаулу, где ситуация пусть ненамного, но всё же получше, чем в Рубцовске.
Грантштейн 17 января 2017 г. 11:39
Себе 450 000 000 в месяц ************************ у кого такая зарплата? конкретно назовите.
в политехе
Что конкретно ПРОИЗВОДИТ Ваша коммерческая структура ? Или это тоже большой секрет, для маленькой такой компании ? Если это полезный продукт, возьмем. Давайте, давайте хвалитесь успехами, губернатор вот похвалился, что с 2005 года в Алтайском крае ДОХОДЫ выросли на , ВНИМАНИЕ, 457 процентов ! Сейчас здесь же на АМИКе будем изучать сие достижение.
Архитектор 17 января 2017 г. 13:03 вы не возьмете, вам это не по карману, да и вам это не надо, не вы наша целевая аудитория. мы работаем в формате b2b, иными словами бизнес для бизнеса.
Значит продукт ненужный, негодный для населения со ср.з/п даже 20 836 р. Прошу не предлагать.
Архитектор 17 января 2017 г. 13:33 а кто то вам что то предлагал?? если продукт не для пенсионера в розницу, значит он негодный? а у тебя логика, пенс, просто оловянная)
Гранштейн рассуждает про деревню, как моя родственница, которая сказала: "Нам в городе одеваться нужно хорошо, а вам то в деревне это не обязательно" (типа можно в галошах и трениках всю жизнь). А то, что товары к нам везут и наценки гораздо больше, чем в городе, хозяйство невыгодно сейчас совсем держать и т.д. и т.п.
гость 17 января 2017 г. 14:10 поверьте, про деревню даже не пытался рассуждать. сказал лишь то, что знаю. большинство селян живут за счет личного подсобного хозяйства. и если не на продажу, то для себя.
все прибедняетесь? сами все торговые центры забиваете пернуть негде....все мало вам....
Ну и приезжайте все в деревню, если здесь так прекрасно жить на 15 тысяч!
из деревни 17 января 2017 г. 14:39
Архитектор же живет, и даже на форумах пишет.
Знакомая бухгалтер, ведет ИП родственников ( в ИП то идут заказы, то не очень, не стабильно) и подрабатывает уборщицей в других организациях. Одна, дети учатся. Она рассказывала, что найти место, аналогичное «200 квадратов. 5 рубасов в месяц.» просто так невозможно. У неё была работа в организации, где 900 квадратов за 6500, один выходной. Да, она мыла по 3- 4 часа вечером, не целый день. Физически очень трудно, иногда приходилось принимать после обезболивающие таблетки, болят руки-ноги. Закрылась контора. Нашла другое место, 750 кв. за 5000, без выходных. Нет отчислений в ПФР. Нет больничного. Наоборот, заболела, ей пришлось найти человека на замену и оплатить из своего кармана.
гость - 17 января 2017 г. 11:08 да я даже пробовать не буду. я и бухгалтером неплохо зарабатываю ---------------------------------------------------------- Вам лично никто ничего не предлагает. Здесь просто люди рассказывают о реальных жизненных ситуациях.
Нет отчислений в ПФР. Нет больничного. Наоборот, заболела, ей пришлось найти человека на замену и оплатить из своего кармана. ***************** да, отчислений в ПФР нет. да, больничного нет. да, если человек заболел, то вместо себя прислал замену, а с ним потом рассчитался. но мы говорим о 5 тысячах в месяц за 5-7 рабочих часов в неделю. и это работа для пенсионера, как просто подработка к пенсии.
но мы говорим о 5 тысячах в месяц за 5-7 рабочих часов в неделю. ==================================================== в том то и дело, что мы говорим о 5 тысячах в месяц за 20 и более часов в неделю, Причем непрерывной работы
Причем непрерывной интенсивной работы в течении 4 часов каждый вечер с 7 до 11 или утром с 5 до 9.
- гость - 17 января 2017 г. 15:28 я вам говорю о своем примере. я это знаю. час-полтора в день по рабочим дням.
Грантштейн, Вам очень повезло. Исключение из правил лишь подтверждает правило...
- гость - 17 января 2017 г. 15:57 а мне то в этой ситуации как повезло??)) я просто вам описал работу нашей уборщицы.
При этом алименты на одного по средней Рф 9600руб просто ржать можно когда платить с 15тыс зп. Зато москвичам как удобно платить по средней зп нищей стране.
У меня зарплата 14000, вообще не понимаю где они такие зарплаты выискали 20т.