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Бывший директор Алтайского тракторного завода, ученый и политический деятель Александр Ежевский скончался в возрасте 101 года.

Александра Александровича, который в свое время занимал пост министра сельскохозяйственного и тракторного машиностроения СССР, не стало 15 января.

В понедельник пресс-служба федерального Минпромторга опубликовала соболезнования от имени главы ведомства Дениса Мантурова.

"Ушел из жизни выдающийся профессионал, уникальный человек, наставник и просветитель, легенда советского и российского сельхозмашиностроения Александр Александрович Ежевский. Это тяжелая, невосполнимая утрата для всей отечественной промышленности. Жизненный путь Александра Александровича являет собой пример беззаветного служения государству. Сложно переоценить его вклад в развитие сельхозмашиностроения, в механизацию села, в освоение целинных земель", — подчеркнул министр.

По словам Мантурова, именно на результаты деятельности Ежевского, руководившего одной из главных отраслей СССР, во многом опираются сегодня. "Приношу свои искренние соболезнования и слова поддержки родным и близким Александра Александровича, друзьям и тем, кто по счастью может считаться его учеником. Память о нем навсегда останется в наших сердцах", — добавил федеральный министр.

Александр Александрович Ежевский родился во время Первой мировой войны — 3 ноября 1915 года в городе Тулун Иркутской губернии. Еще не достигнув совершеннолетия, начал трудовой путь на иркутском машиностроительном заводе. В середине XX века, в 1951 — 1953 годы, стоял во главе Алтайского тракторного завода, поднимая сельхозмашиностроение в Сибири. После возглавил легендарный "Ростсельмаш. Занимал должность министра сельскохозяйственного и тракторного машиностроения СССР. Именно под его началом создавались такие предприятия, как Владимирский, Кишиневский, Липецкий, Минский и Чебоксарский тракторные заводы. Пять раз Ежевский был депутатом Верховного Совета СССР. В последние годы жизни он работал в Государственном научно-исследовательском технологическом институте ремонта и эксплуатации тракторов и сельскохозяйственных машин. Несмотря на преклонный возраст, оставался активным и деятельным и регулярно принимал участие в сельскохозяйственных выставках, в том числе и за рубежом.

