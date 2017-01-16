Фото: instagram.com

Пышнотелая гражданка США Лиззи Хоуэлл прославилась в социальных сетях благодаря фото и видео своих балетных тренировок, пишет "Лента.ру" со ссылкой на Daily Mail.

Онлайн-слава пришла к 15-летней жительнице города Милфорд (штат Делавэр) после видео, в котором она выполняет 11 фуэте подряд. Американка разместила соответствующий ролик в своем Instagram еще в ноябре минувшего года, но юзеры обратили на него внимание лишь на днях.

Ролик с фуэте посмотрели уже свыше 130 тысяч раз, пишет издание. На аккаунт балерины подписаны более 36 тысяч человек.

По словам Хоуэлл, она занимается балетом с пяти лет. В декабре она участвовала в местной постановке "Щелкунчика".

Юная балерина призналась, что получает много негативных посланий в интернете, однако старается относиться к ненавистникам с юмором. Так, девочка призналась, что ее очень рассмешил комментарий одного из подписчиков про ее фуэте: "Ребята, вот так и возникают торнадо".

Хоуэлл заявила, что ее вес не играет роли, "главное – моя страсть к танцам". При этом девушка отметила, что пытается похудеть, так как знает, что это поможет ей стать лучшей танцовщицей и улучшить здоровье.