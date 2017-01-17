Ряд экспертов считают, что открытие в Барнауле "Леруа Мерлен" вынуждает местных производителей уходить с рынка. Так, закрытие магазина "Прораб" многие связали именно с появлением французского строительного гипермаркета. Еще больше опасений высказывалось в связи с предстоящим открытием второго "Леруа" на правом берегу Оби, отмечает журнал "Алтайская стройка".
Правило первого ценника
"В результате появления в Барнауле "Леруа Мерлен" с рынка уходят местные продавцы – как мелкие, так и достаточно крупные. В их числе "Прораб" и другие игроки. С одной стороны, для покупателей это хорошо, они экономят. Но есть другая сторона – продаж своей продукции лишаются алтайские производители строительных и отделочных материалов и других товаров, потому что на полках "федералов" представлена преимущественно продукция других регионов и стран", – приводит журнал слова председателя Координационного совета предпринимателей при администрации города Юрия Ряполова.
То, что крупный строительный супермаркет выгодно выделяется "первой ценой", известно многим. "Леруа" постоянно мониторит цены на самые востребованные товары и, исходя из полученных данных, выставляет свой ценник примерно на 5% дешевле, причем иногда даже себе в убыток. Но при этом в список таких товаров, по всей видимости, попадают наиболее дешевые наименования, когда, к примеру, из всей линейки кирпича выбирается самый доступный. Но ведь в природе не существует "просто кирпича", он всегда имеет определенные параметры: марка прочности, влагостойкость, геометрия. Поэтому те, кому нужен этот товар определенной марки, попросту обзванивают несколько торговых точек и делают выбор не всегда в пользу "Леруа".
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Например, 18-миллиметровую ориентированно-стружечную плиту третьего типа (влагостойкая) в компании "Сибирский бизнес" мелким оптом можно приобрести процентов на 10-15 дешевле, чем в "Леруа", равно как и элементы системы "Джокер" в специализированных магазинах мебельной фурнитуры гораздо доступнее, чем в супермаркете международной сети.
"Если посмотреть на товары, представленные в "Леруа", то настолько низких параметров качества нет ни у кого из местных операторов рынка. Они специально запрашивают у производителей самые низкие цены, и те просто вынуждены снижать качество продукта. "Первая цена" сознательно ставится на самый низкокачественный товар, зато потом отыгрывается на всех остальных. То есть человек приходит, видит копейки на ценнике, и у него возникает ощущение, что тут все очень недорого. Но сегодня покупатели уже начали разбираться, они смотрят уже чуть дальше первых ценников и видят, что далеко не все там так дешево, как хотелось бы. И народ просто уходит в другие сети", – отметила директор по маркетингу и мерчендайзингу Группы компаний "Практика" Елена Коротеева.
Экономить время или деньги?
Вместе с тем собеседница журнала добавила, что не учитывать присутствие такого международного бренда, как "Леруа", невозможно, но при этом какой-то проблемой для местных компаний это не стало. Все уже приспособились, понимая свои сильные и слабые стороны, и все разговоры, что "Леруа" кого-то притесняет, по мнению Коротеевой, сильно преувеличены.
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На данный момент до действующего магазина "Леруа Мерлен" многим барнаульцам приходится довольно далеко добираться. А значительная часть расположенного рядом жилого массива заселена не полностью. Второй гипермаркет международной сети, открытие которого назначено на март, должен завоевать свою аудиторию в связи с активной коттеджной застройкой на территории Барнаульской агломерации в Первомайском районе. При этом ему придется составить конкуренцию "Альтере", но говорить о возможном уходе покупателей от одного магазина к другому было бы неправильно. В том числе и потому, что количество покупателей на территории Барнаульской агломерации постоянно растет. Только за последние десять лет население Барнаула выросло более чем на 100 тысяч человек. И это только официальные данные. Собственно, на таких "прибывающих" и рассчитывают строящиеся в Барнауле торговые центры, включая второй "Леруа": они не отберут покупателей, они обеспечат товарами тех, кто станет покупателем в ближайшие месяцы и годы. В этом ракурсе строительство второго магазина французской международной сети на правом берегу Оби действительно выглядит перспективным.
Несложно найти оптовую базу или специализированный молл, где кирпич, фанера, утеплитель, некоторые виды крепежа и электроинструмент значительно дешевле в сравнении с "Леруа Мерлен", но магазинов, где бы все это было представлено в одном месте, просто нет, и этим крупный строительный гипермаркет, безусловно, выигрывает. Таким образом, оба магазина "Леруа" в Барнауле будем считать торговыми комплексами для ленивых или тех, кто экономит не деньги, а время.
Полный текст статьи читайте в журнале "Алтайская стройка".
Комментарии
Выбирали тюль и шторы в Леруа, но на Космонавтах это же купили дешевле. Для меня 1000 рублей это неплохая экономия.
То есть человек приходит, видит копейки на ценнике, и у него возникает ощущение, что тут все очень недорого. Но сегодня покупатели уже начали разбираться --- я думал, очередная тупая рекламная статья. нет, наконец ОНИ стали понимать, что покупатели НЕ ДУРАКИ
бедный амик, подтянут его за эту статью на деньги, а вообще закономерно, нечего всякий левый мусор перепечатывать.
Вы бы не конкурентов грязью поливали и покупателей ( в том числе своих) обзывали, а позаботились о качестве своей продукции! По статье я вижу, что мееееестные продавцы считают покупателей тупыми, недалекими и ленивыми. Результат: зачем я пойду в Прораб, у которого такое отношение к покупателям? Кстати, еще об отношении этой сети: одно время в их магазинах отказывались проверять работоспособность лампочек, "Дома проверите, если не заработает - поменяем". Это тоже "классный" маркетинговый ход. Леруа - " торговыми комплексами для ленивых или тех, кто экономит не деньги, а время" - время - самый дорогой актив.
Заказная статейка от нытиков не умеющих строить бизнес в розничной торговле. Извините, господа, но не все заинтересованы в только в том, чтобы набить карманы. Кто-то и за 5% рентабельности будет работать, чтоб клиента не терять. А ваши псевдораспродажи (это в огород магазина на букву "П", при которых аналог или абсолютно такой же товар стоит в Л-М на 10-15% дешевле БЕЗ АКЦИИ уже задолбали!
наконец-то начало доходить что в леруа товары отстой. кто за неё берите и дальше там всегда считал этот магазин ширпотреба, а не строй-материалов
наконец-то начало доходить что в леруа товары отстой. кто за неё берите и дальше там всегда считал этот магазин ширпотреба, а не строй-материалов
прикольно, одно сообщение раздвоилось
17.01.2017 10:26 Romchic есть конкретные примеры? Или только языком трепать и по клавишам стучать?
Кстати, об Алтайских производителях стройматериалов. Неужели, так и не нашли, кто сливал химию в пивоварку?
поддержу Romchic
17.01.2017 10:26 Romchic
Нормальный магазин. Там товары на любой кошелек, есть дешевые, но и качество отстойное, а есть подороже, где качество лучше. Если ты берешь дешевый ширпотреб то и качество получаешь соответственно отстойное. Скупой платит дважды!
- гость - 17 января 2017 г. 10:30
зачем? сходи закупись там, профиля, трубы пп, лампочки и многое другое всё УГ
17.01.2017 10:37 Romchic тебя никто не заставляет УГ покупать, но если НА ВСЕ ТОВАРЫ наценка явно ниже, в чем преимущество "П" перед "Л-М"?
ыть 17 января 2017 г. 10:36 Нормальный магазин. Там товары на любой кошелек, есть дешевые, но и качество отстойное, а есть подороже, где качество лучше.
Дешёвыми в ЛМ являются только товары собственных торговых марок (СТМ), т.е. то же самое что в Марии-РА "Плати меньше живи лучше". А вот то, что "подороже" на самом деле может в итоге оказаться по более высокой цене, нежели у конкурентов, поэтому по каждой позиции лучше мониторить стоимость, сравнивая хотя бы с рядом расположенной Аксиомой (Формула/Практика/Республика)
Соглашусь с Romchicom. Мне там даже консультант на мое замечание о качестве товара ответил: "Что вы хотите у нас качественного увидеть?". Удобно, что все есть. Но все-таки, в основном дрек и нужно понимать, что деньги уходят из нашего региона и даже из страны. По сути, сами себя грабим. И здесь дело даже не в одном Леруа, а в принципе в этих сетях приходящих из Москвы, Питера и т.д.
гость - 17 января 2017 г. 10:50
давай до свидания нету там норм товаров СТРОИТЕЛЬНЫХ
17.01.2017 10:51 Gena
Вполне может быть, что в Леруа что-то дороже, чем в других магазинах, вопросов нет. Но Romchic грит, что там все отстойное, а это вранье полнейшее.
ребята, а давайте не заказными статейками мочить конкурентов, а в прямой конкурентной борьбе выясним кто для потребителя приоритетнее? пускай люди рублём голосуют. плохое качество у Леруа? ну тогда перестанут там покупать. всё просто.
как по мне, так просто олтайские барыги не могут предложить конкурентный ценник, и потому начинаются сопли, что мол мы то местный пизьнес, поддержите нас... лично мне плевать кто где зарегистрирован в качестве юрлица, самое главное, чтобы потребитель получил хороший товар по адекватной цене. если ещё и сервис при этом будет качественный, то вообще хорошо. и я в последнюю очередь посмотрю на "прописку" магазина.
Когда закроется "знак" на строителей? -грустное зрелище: тысячные площади и 2 машины клиентов на парковке...
Единственный "+" ЛМ, это то, что все в одном месте, но за это и переплата большая, далеко не все товары там по низкой цене, есть товары, цены на которые значительно выше, чем в том же Гратисе или Формуле.
Когда закроется "знак" на строителей? -грустное зрелище: тысячные площади и 2 машины клиентов на парковке...
загадочный магазин. на что они существуют и как?
10:59, вот и мне это интересно! огромная площадь, не самое ацтойное место в городе, персонал, аренда, и отсутствие покупателей, раньше хоть свадьбы по пятницам там проводили, сейчас уже давненько не вижу. -На что и как они существуют?
Зато в леруа что-то обменять/сдать можно абсолютно без проблем, даже если просто не понравилось, либо сломалось (инструмент, например), без кучи всяких проверок по полмесяца.
Сколько раз писать на этом сайте что более крупные сети сжирают сети и магазинчики помельче, исключая всякую конкуренцию. Это называется процесс глобализации. А то что продают нам такие сети - это особо важный процесс, пока наш народ не объявит бойкот всему иностранному и не станет предпочитать свое отечественное(именно так в индии было покончено с британским влиянием), нам этой войны не выиграть. Глобализация размоет страны и нации, и даст возможность сократить население до минимума, только вот нам русским в этом минимуме нет места.
"...плохое качество у Леруа? ну тогда перестанут там покупать. всё просто..." Гранштейн ,не смеши меня. Людям втюхивают французский бренд за копейки. Это же всегда импонирует. Все верят в сказки, что за границей все в (давай напишем 3) раза дешевле и качественней. Не перестанут покупать. Это же одна из самых прибыльных бизнес-идей - впаривать фуфел за копейки. Это оказалось даже прибыльнее, чем впаривать фуфел втридорога )))
Зато в леруа что-то обменять/сдать можно абсолютно без проблем, даже если просто не понравилось, либо сломалось (инструмент, например), без кучи всяких проверок по полмесяца.
Недавно обратила внимание, что все мелочи, которые там покупала, уже выбросила. Идти что-то менять в голову не пришло, поскольку покупала. очень недорого. Но больше туда не пойду. Качество, конечно ...
Чооо, саморезы то там нормальные....недорогие.
Статья бред, очередная заказуха от конкурентов. И что же такого местных производителей есть в других торговых сетях и нет в Леруа? Привыкли всякие прорабы, формулы, знаки ценник накручивать по 300%, а тут появился магазин с адекватными ценами на любой вкус, цвет и кошелек и заблажили, бизнес умирает, житья не дают, поменьше ценник накручивайте и будет вам счастье. Зайдешь в любой строительный магазин и ассортимент наполовину, а то и больше, китайское или забугорное лежит по заоблачной цене. Мне вот тоже лично пофиг, где зарегистрирован магазин в России или во Франции, я не обязан ваши неуемные аппетиты оплачивать из своего кармана. А что же вы "патриоты", здесь собравшиеся, поливаете нормальный магазин *овном, при этом ездите на крузаках, вольво, киа, хёндэ и т.д., покупаете айфоны, китайские смарты, тащите шмутье из-за бугра? Ну ходите в лаптях, ездите на жигулях, пользуйтесь таксофонами от ростелекома, заказывайте мебель у местных производителей и не бегайте в икею и подобные сети
17.01.2017 11:47 - гость - 10:59, вот и мне это интересно! огромная площадь, не самое ацтойное место в городе, персонал, аренда, и отсутствие покупателей, раньше хоть свадьбы по пятницам там проводили, сейчас уже давненько не вижу. -На что и как они существуют?
Там нет аренды. Зарплата фиговая. За счёт того и держаться.
ПлохойХорошийЗлой зарегистрированный 17 января 2017 г. 11:54 ПХЗ, не буду говорить за ширнармассы, скажу за себя: если я куплю в магазине что-то, что по виду, по цене и по комментарию продавца должно быть нормального качества, а оно окажется говённым, то я в этом магазине больше не появлюсь. разумеется, если товар стоит копейки, то я и не буду рассчитывать на качество. мне не 20 лет, чтобы верить в халяву. качественный товар не может стоить копейки. но вот если мне под видом качественного товара впарят говно, то для меня вопрос с этим магазином будет закрыт. да я думаю, что и для любого здравомыслящего человека так - для себя же берешь, для себя делаешь.
Очень грамотно продуманная маркетинговая стратегия нацелена на точное приобретение товаров каждым, кто зайдет в магазин. В магазин поставляется продукция низкого качества, и происходит экономия практически на всём. Даже по непонятным причинам внутри магазина полностью отсутствует сотовая связь. Похоже, владельцы сети делают всё только ради своей прибыли, не задумываясь о комфорте посетителей. Обратите внимание, что пишут сотрудники в сети, множество отзывов, как обманывают сотрудников и, что делают руководители магазинов в регионе. Прежде, чем писать хвалебные заказные комментарии, ознакомьтесь с информацией, что пишут настоящие люди, столкнувшийся с полным беспределом orabote . biz / feedback / list / company / 12077. Собралось, стадо баранов, и «хаваете» заказную инфу.
Берет ассортиментом, можно за раз купить практически все. В той же аксиоме рядом нет нихрена, поэтому на одной парковке битком, на второй пара машин. ))
17.01.2017 12:31 гость А в Ашане или в Ленте(особенно на Новом рынке) качество связи прям на высоте, наверно это не к торговой сети вопрос, а к строителям А по поводу отзывов, специально посмотрел, так там по большей части на руководящий состав "зуб точат", назовите где этого нет?! P.S. К этой сети не имею никакого отношения.
17.01.2017 12:31 гость из всех комментариев, на заказной, больше всего походит ваш. Таких отзывов сотрудников в любой сети дофига. Отзывы по качеству где?
Интересно, сколько торговых сетей принадлежат местным гражданам, сколько российским, а какие из них импортные? Может кто объяснить?
Ну не знаю, ремонт делали когда ЛМ и в помине не было, зато Пб был и цены там абсолютно всегда были выше, чем везде по городу хоть в том же Арсенале и тд.
КВазипатриотам: отправить бы вас год так в 1985-1987 и посмотреть, как вы будете обставлять дом мебелью барнаульской мебельной фабрики и ходить в ботах барнаульской обувной фабрики. Наш сельхозкрай даже едой не мог сам себя обеспечить. Хочу еще предложение вам добавить: если Вы такие патриоты, откажитесь пользоваться водопроводом, канализацией, теплом СГК и электричеством - там в конце цепочки стоят фирмешки Кипра, Каймановых и Виргинских островов и прочих мировых финансовых "помоек". Вот тогда вам респект и уважуха!
"причем иногда даже себе в убыток" как такой бред прокатывает, прикинь у каждой коммерческой организации в уставе написано для чего она создается - для получения прибыли - попробуй без прибыли продай и объясни это налоговой что тебе позволило нарушить собственный устав, проще "уничтожить" товар, перевести в разряд некондиции, задарить какому-нить фонду или НКО чем продать ниже "себестоимости"
17.01.2017 13:11 - гость - вы очень подходите к пословице: заставь дурака молиться он и лоб расшибет.
Очень уважаю наших ребят, которые в условиях жесточайшей конкуренции как-то еще работают. Сравните только стоимость кредитов, которыми пользуются иностранные торговцы и наши. А что касается того, что в местных строительных магазинах ничего нет или втридорога, так это вы там давно не были, недосуг вам. Помониторьте внимательнее цены, будете удивлены.
- гость - 17 января 2017 г. 13:11 обставлять дом мебелью барнаульской мебельной фабрики
Наверное, Вы имели в виду БИЙСКОЙ мебельной?))
ходить в ботах барнаульской обувной фабрики
А как насчёт валяльно-войлочных изделий пр-ва БФВИ? Они же валенки))
17.01.2017 13:18 - гость - родной ты думаешь налоговая каждую позицию из всего ассортимента просматривает??!!! Просто так тебе для примера: купил гипсокартон за -1 % от цен, а напраляющие и саморезы + 200%
17.01.2017 13:18 - гость -
- гость - "причем иногда даже себе в убыток" как такой бред прокатывает, прикинь у каждой коммерческой организации в уставе написано для чего она создается - для получения прибыли - попробуй без прибыли продай ...
Увы! Демпингуют, да еще как! Вы, видно, совсем не в теме
"Наверное, Вы имели в виду БИЙСКОЙ мебельной?))" - Да нет, и в Барнауле было производство в конце ул. Партизанской. В против валенок ничего не имею - наши лучше всех до сих пор! Но это не обувная фабрика, которая была на ул. Анатолия.
Согласно новым поправкам к закону «Об основах государственного регулирования торговой деятельности в Российской Федерации», которые подготовила Московская областная дума в октябре 14 года, торговые сети обяжут соблюдать квоту на каждый продовольственный продукт – не менее 50% должно быть отечественного производства. В пояснительной записке к законопроекту отмечается, что такая мера поддержит отечественных производителей, создаст условия для развития средних и небольших отечественных производителей продукции. Кроме того, внесение подобных изменений обуславливается введением экономических санкций против России
работает ли это в России, или это только в Москве?
17.01.2017 13:24 - гость -
В против валенок ничего не имею - наши лучше всех до сих пор!- производство было на Цеховой?
программа "Вести недели" сюжет для расследования: В самом начале сюжета журналист Борис Соболев озадачивает зрителя: "Средняя окупаемость супермаркета в Европе 10 лет, средняя наценка на продукты — 12%. Можно представить среднюю наценку в России, если новые сетевые магазины у нас окупаются за 1,5-2 года".
ОСП в РФ не производят, что за бред про производителей в АК? про торгашей - да, так они вагон на перегоне тиснут из КНР и потом подешевке распродают по стране, так они на то и торгаши, все зло от них, не нажруться все бедненькие со времЁн Брежнева, страну проср...ли и следующую проср...т но ничего не изменится......пока не изменится...
17.01.2017 13:22 Шатал Труба - родной, для наполнения бюджета страны в которой рулят торгаши от КГБ все средства хороши, уловил?
Пускай пускай уходят! Жду не дождусь когда барыжную конторку ТЦ ЗНАК выдавят уже от сюда.
Купить бракованный ламинат , через 3 дня попробовать сдать назад получив деньги там НЕЛЬЗЯ! только из их же товара. в Леруа 100 дней можно сделать возврат. а теперь продолжайте рассуждать о поддержке местных товаров.
17.01.2017 13:32 - гость -, начали за устав ООО и налоговую, закончили КГБ Полет мысли у вас батенька!!!
А если по делу говорить, то сетевой сектор вытесняет мелкую сетевую и не сетевую розницу. Если говорить про бизнес РФ и иностранный. То всегда выиграет иностранный бизнес: стоимость кредитов разная и подходы и сроки их оплаты
Извините,я не совсем в теме,почему моего поциента(партнёра)-CALIBRa,то нет,на этой ветке,наверное,он-не строитель?
17.01.2017 13:42 Шатал Труба - ну таки конечно, толи Хранцузы из Китаю возють, толи наши "утырки", наверно в разных банках беруть кредиты? Например Сбер в Праге раздает кредиты под 3,5% для лохов типа меня и тебя....поэтому смотри не перед капотом авто, а чуть подальше - желательно за перекресток
Калибр щас со мной в Испании -сидим пиво пьём-над вами ржём
ппппппп 17 января 2017 г. 14:21 а Испанией вы называете свой гараж-ракушку где-нибудь на Мастерских?)
17.01.2017 14:01 - гость - это для их лохов Сбербанк в Праге под 3,5% процентов дает, а для своих лохов Сбербанк дает под 18% Или выходите сказать что филиал Сбербанка в Чехии, вас кредитнет под 3,5%
ракушку где-нибудь на Мастерских?)
ага...сидим-хвосты морозим...
Тут тож не особо жарко....Но лучше чем щас у вас там -18
17.01.2017 14:36 Шатал Труба - не, на нас ЕС "наложил" санкции, разве не слыхали, а Китаезы раздают кредиты, поинтересуйтесь за скока. В ваших рассуждениях один минус - те, кто возит составами из-за бугра в кредитах не нуждаются, они их "вам" раздают, самая крупная такая конторка в РФ это ЦБ, так мы смотришь и технологии "загоризонтного" видения с вами освоим, не то что "заперекресточного".
Но есть другая сторона – продаж своей продукции лишаются алтайские производители строительных и отделочных материалов и других товаров, потому что на полках "федералов" представлена преимущественно продукция других регионов и стран",
значит в нашем регионе первоначально завышена цена на эти виды товаров, вот и весь секрет.
ппппппп 17 января 2017 г. 14:41 барсук, а что, на Южном не только название жаркое, но и погода типа испанская?))
Я бы не стал про знак плохо говорить, если нужны качественные товары то там их можно всегда купить. Вот хотя бы взять в пример кафель в городе во всех магазинах под заказ, а в Знаке все на складе во дворе. Недавно нужно было купить ламинат дешевый в леруа дешевле на 50 руб. квадрат, но такой уж стремный купил в знаке, а подложки вообще в леруа не было, как можно говорить о том что все в одном месте? Клей для плитки на первый взгляд в знаке дороже, НО зато со скидкой получается дешевле чем в Леруа. И так по многим позициям
17.01.2017 14:56 - гость - значит в нашем регионе первоначально завышена цена на эти виды товаров, вот и весь секрет.
а как ты думаешь, знаток секретов, отопоение в сибири может сравниться с ростовом или белгородом? или его не закладывают нынче в себестоимость продукта???
- гость - 17 января 2017 г. 16:02 а меня как потребителя как колеблет отопление в Сибири? мне нужен качественный товар и подешевле. а проблемы продавашек меня не волнуют
Другими словами холодные регионы сибири не конкурентны с теплыми регионами России. Как же их развивать???
17.01.2017 16:05 Грантштейн
здесь идет речь о проблемах производителей, а не спекулятивных сфер
- гость - 17 января 2017 г. 16:07 а транспортное плечо до Сибири из европейской части? не перекрывает расходов производителей Сибири?
17.01.2017 16:05 - никак, могущество россии прирастает природными ресурсами сибири, ничего личного, глобализация.....однако, в штаты песок возят с карибов и местные не парятся, занимаются тем, что у них есть лучше, в частности - мозги со всего мира
а что, на Южном не только название жаркое, но и погода типа испанская?))
Да зависли мы ...уж третий день....
В Испании мы короч....
хотите конкретно примеры, пожалуйста. профиль что эконом, что премиум как фольга, саморезы проворачеваються. сами саморезы настолько убогие, что надо прилагать силу чтоб они пробуравили себе путь. шпаклёвка? да ладно, от неё только название. штукатура цементно-песчаная, это нечто, ощущение что мне глины мешок привезли. продолжать можно долго, и заказчикам всегда говорю не ездить в леруа, но они всё равно едут и везут оттуда УГ