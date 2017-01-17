Среда, 18 Январь, 04:49

Старая версия сайта
Мобильная версия
Реклама на сайте

Опросы

Спецпроекты

Проекты ИА "Амител"

Форум

18+


$ 59,4
€ 63,29
Brent
$ 52,5
-16°
Обь
45см -2

Прямой эфир

Слушать радиостанции Барнаула
Главное Крещение-2017Дело экс-зама губернатора Алтая Юрия Денисова Законы-2017
Новости

Доходы Алтайского края с 2005 года выросли на 457% – Александр Карлин

, ИА "Амител"
Помощь федерального Минфина, по его оценкам, за этот период увеличилась на 163%

Фото: altairegion22.ru

Рост собственных доходов Алтайского края к показателю 2005 года составил 457%, заявил губернатор региона Александр Карлин в ходе своего выступления на Гайдаровском форуме.

Как сообщили в пресс-службе краевого правительства, губернатор принял участие в экспертной дискуссии "Межбюджетные отношения и разграничение полномочий: вызовы на среднесрочную перспективу". В рамках мероприятия Александр Карлин обратился к цифрам и рассказал о совместной работе региональных властей с федеральным Минфином.

По словам губернатора, в 2005 году в казне Алтайского края было 47% собственных доходов, а 53% составляла помощь от Федерации. В данный момент структура бюджета такова, что собственные доходы региона составляют 71%, а на федеральный центр выпадает 29%.

"Да, Минфин нам стал помогать больше: к "базе" 2005 года рост составил 163%. А собственные доходы к показателю 2005 года составили 457%", – отметил Александр Карлин.

Продолжая высказываться на тему межбюджетных отношений в России, глава Алтайского края подчеркнул: "Мы должны выстраивать межбюджетные отношения, имея в виду и базовые конституционные принципы. Конечно же, мы не должны порождать бюджетного иждивенчества, должны стимулировать регионы к тому, чтобы они наращивали собственные доходы. Необходимо следить за тем, как используется финансовая помощь и какие дает результаты".

Напомним, также в рамках Гайдаровского форума Александр Карлин призвал иностранные компании более активно работать в Сибири, подчеркнув, что макрорегион является привлекательным для зарубежных инвесторов.
 
 

Автор:
Александр Шелягин Главный редактор службы новостей (8-3852) 59-44-66

Смотрите также
Партнёры

Комментарии

17.01.2017 12:11
- гость -

А рост доходов граждан?

0  0
17.01.2017 12:16
- гость -

Он бы ещё с 1913 годом сравнил

0  0
17.01.2017 12:18
- гость -

А че он не сравнил с 1986 годом, там было бы примерно 10000 % ) Средняя в 1986 была около 200 рублей.

0  0
17.01.2017 12:19
- гость -

Он опять в рублях считает. Инфляция преподносится как рост доходов

0  0
17.01.2017 12:20
Мария

Не пропал твой многолетний труд во глубине Алтайских ....Спасибо отец отец родной.

0  0
17.01.2017 12:21
- гость -

- гость - 17 января 2017 г. 12:19 Он же, в отличие от гаранта, юрист, а не кандидат экономических наук.

0  0
17.01.2017 12:23
Белка

он вел отчет с момента своего правления. хотя по моему он врет, если есть свои доходы, то где они? дороги битые, стройки за счет строителей и граждан, тут нет помощи от государства, озеленение-да где оно? Доходность составляет походу тоге налоги с супермаркетов.

хотя не важно сколько доходов, важно что их тратят непонятно куда

0  0
17.01.2017 12:33
Другой

Как обычно, врёт

0  0
17.01.2017 12:34
Димон

блин если мы такие богатые то почему такие бедные?))

0  0
17.01.2017 12:40
Gena

Доходы Алтайского края с 2005 года выросли на 457%

Это он о своей ЗП??? Или как там у них правильно, гонорар? )))

0  0
17.01.2017 12:52
- гость -

филиал нашей компании в Москве не может найти менеджеров на стартовый оклад 60 тыс . и да, в Барнауле официально 10 тыс.

0  0
17.01.2017 12:54
гость

А не чего, что 1 ком.квартира в 2005 году стоила 350т.руб, а сейчас 1700т.руб. Что составляет 485%, следовательно доходы уменьшились на 28%

0  0
17.01.2017 12:56
- гость -

17.01.2017 12:40 - это у него бред, он делает вид что не понимает если из левого кармана переложить в правый то ничего не изменится

0  0
17.01.2017 12:59
Шатал Труба

Только про инфляцию забыл упомянуть

Так для сравнения бензин 92 в 2005 году по 17 рублей был))))

0  0
17.01.2017 13:03
Грантштейн

очевидное жонглирование цифрами... губернатора это не красит. как по мне, так власть в АК заигралась.

1  0
17.01.2017 13:23
- гость -

сталина на него нет

0  0
17.01.2017 13:29
Архитектор

Александр Богданович выступает от имени Сибири, зовет иностранцев вкладываться в регион, учит другие субъекты как надо выстраивать межбюджетные отношения и ему верят. А то что мы читаем про Алтайский край, "...на предпоследнем месте по уровню зарплаты..." и подобные сведения из Москвы, вранье ?

0  0
17.01.2017 13:31
- гость -

Такой бред (457%) даже не норальный экономист не озвучит

0  0
17.01.2017 13:33
- гость -

Мне кажеется, что у нас борьба с курением, а что он курит???

0  0
17.01.2017 14:01
Массаж мозга

Богдыныч, оказывается, член гайдаровского кружка, так презираемого патриотами бладимира бладимировича?

0  0
17.01.2017 14:06
- гость -

Одним из таких факторов, конечно же, является средняя заработная плата по стране, но согласитесь, что и цены там могут сильно отличаться, чем в других странах.

Чтобы реально оценить уровень жизни в разных странах и был составлен рейтинг уровня жизни, который включает в себя такие факторы как заработная плата, качество медицины и образования, свобода для ведения предпринимательской деятельности, уровень безопасности, экология, уровень коррупции, личная свобода и ряд других факторов. Представляем вашему вниманию рейтинг уровня жизни населения России и стран мира в 2016 году, составленный популярным институтом Legatum Institute, на основании которого были определены самые лучшие страны для проживания в 2016 году и страны, где жизнь людей находится на грани выживания.

Рейтинг стран мира по уровню жизни в 2016 году 1 Норвегия 2 Швейцария 3 Канада 4 Швеция 5 Новая Зеландия 6 Дания 7 Австралия 7 Финляндия 8 Нидерланды 9 Люксембург 10 США 35 Чили 36 Эстония 37 Кипр 45 Аргентина 46 Бразилия 47 Латвия 89 Гватемала 90 Россия 91 Лаос 92 Намибия

0  0
17.01.2017 14:11
Массаж мозга

Обычно, после упоминания подобных рейтингов, всплывает бося и разжёвывает, что все эти рейтинги от лукавого, придуманы западными русофобами и расея на самом деле должна быть где-то в первой пятёрке.

0  0
17.01.2017 14:15
СГ

А что останется от 457% если вычесть реальную инфляцию за эти годы?

0  0
17.01.2017 14:32
- гость -

Доходы Алтайского края с 2005 года выросли на 457% – Александр Карлин

если учесть, что курс доллара с 2005 года вырос на 207%, суммарная инфляция за период с 2005 по 2016 год составила 274% - то получится что реальное содержание доходов края как-бы и не выросло

0  0
17.01.2017 14:39
Грантштейн

массажистка, я не Бося, но имею сказать за этот Легатум: это британская "благотворительная" организация со штаб-квартирой в Лондоне) спонсируют эту шаражку арабы из ОАЭ (в Дубае вторая штаб-квартира). просто для понимания этой конторки можно посмотреть рейтинг "личной свободы" согласно которому Россия на 119 месте, а ОАЭ на 66 месте) при этом, в ОАЭ, например, запрещено смотреть на женщин и заговаривать с ними, а за сквернословие в ОАЭ дают 7 лет тюрьмы. ну и совсем уж лишним будет упомянуть, что за гомосексуализм там просто отрубают голову)) это про "личную свободу" только. достаточно красноречиво, не?

ЗЫ лично я не отрицаю, что уровень жизни на Западе выше, чем в России.

0  0
17.01.2017 14:51
дед

не, мамсаж верит рейтингам, резидентам мацы и во все доброе и незамутненное! он думает, что граница на замке, народ никуда не ездит и мрет с голоду, а все торговые центры понастроенные по городам и весям абсолютно пустые! ха-ха!

0  0
17.01.2017 15:01
- гость -

дед ты 3 класса закончил а развитие как у 10 летнего ребенка и ты думаешь твой бред кто то читает?раз писать не умеешь толком что уж говорить про умственные способности твои,Лавров про тебя правильно сказал д....

0  0
17.01.2017 15:04
Массаж мозга

Евпатория, да, вижу, ты погуглил до первой помойки. Может ты ещё и правильный рейтинг выложишь?

0  0
17.01.2017 15:07
Вова, верим!

Грантштейн 17 января 2017 г. 14:39

тебе про уровень жизни, а ты на гомосеков съехал. Уровень жизни касается абсолютно всех в стране! А ты только чтиишь своих любимых чиновничков

0  0
17.01.2017 15:08
Массаж мозга

Хахашечка, что ты там мнямлешь? Отсыпь махорки, а?

0  0
17.01.2017 15:08
СГ

- гость - 17 января 2017 г. 14:32

Математику в школе прогуливал? 457-274=183% Вот это реальный рост, больше похож на правду. И заметьте вполне не плохой за 10 лет.

0  0
17.01.2017 15:12
дед

мамсажу! да за твои и гостя три класса! ничего по сабжу написать не могете, грамоте не обучены, тока гавкать, да и в энтом простом деле полные профаны! ха-ха!

0  0
17.01.2017 15:13
- гость -

Евпатория опять включил свой режим "И вашим и нашим за копейку спляшем"

0  0
17.01.2017 15:14
- гость -

составленный популярным институтом Legatum Institute

Популярным институтом! Поржал ))

0  0
17.01.2017 15:15
СнеГовик

- гость - 17 января 2017 г. 15:13

Вашим-то понт корявый плясать )))

ЗЫ Одного вон всё утро "возили" из темы в тему - выдохся похоже

0  0
17.01.2017 15:16
- гость -

Массаж мозга, ты уважаешь Калибра? Если да, то за что?

0  0
17.01.2017 15:16
Массаж мозга

Хахашка, давай серьёзно и по сабжу. Что думаешь об участниках гайдаровского форума? Что Богданыч на слёте либерастов делал?

0  0
17.01.2017 15:16
- гость -

ничего, с момента взыскания налогов на недвижимость по кадастровой стоимости доходы Алтайского края возрастут еще больше

0  0
17.01.2017 15:20
Pat Riot

Кто-нибудь оспорит, что край является лидером развития, крупнейшим донором и локомотивом экономики всего государства? И достиг он всего этого под грамотным руководством А.Б.Карлина и всероссийской политической партии Единая Россия!

0  0
17.01.2017 15:23
дед

массажу! ниче не думаю! хорошего! ибо это параллельная жисть, может им и надыть встречаться, общаться, тереть за дела! мне этого не ведомо, для экономической жисти страны тож! обыкновенная политическая тусовка! Богданыч проветрился, може с людьми деловыми поговорил из тех у кого есть желание денежку сюда притащить, вполне могет и полезное для него мероприятие! где как только в кулуаре можно нормально обсудить делишки?!!!

0  0
17.01.2017 15:26
- гость -

Pat Riot, ты уважаешь Калибра? Если да, то за что?

0  0
17.01.2017 15:27
СнеГовик

- гость - 17 января 2017 г. 15:16 Массаж мозга, ты уважаешь Калибра? Если да, то за что?

За то что он летчик, совершает налёты на амик, круглосуточно )))

0  0
17.01.2017 15:29
Массаж морды

- гость - 17 января 2017 г. 15:26 Pat Riot, ты уважаешь Калибра? Если да, то за что?

За то что он ламповый, настоящий )))

0  0
17.01.2017 15:30
дед

Пэтриоту! ну видимо грамотных спицов окромя вас нету! давайте уж оспаривайте, не томите душу! ха-ха!

0  0
17.01.2017 15:32
Грантштейн

Вова, верим! 17 января 2017 г. 15:07 в том то и дело, что это не просто рейтинг уровня жизни, они включили туда порядка 20 критериев, среди которых всякие "личные свободы" и рейтинг коррупционности и прочее. за счет этих побочных критериев они и выводят наше место в конце сотни. если бы они оценивали чисто экономику, то и ладно бы, можно было бы согласиться. но они просто спецом прикручивают России минуса из-за своей ангажированности. про гомосеков был просто примнр, чтобы было понятно как они оценки раздают.

Массажистка, а что не так в моём посте? Я не правду написал? Их арабы не спонсируют? Они разве не ставят таких странных оценок арабам и России? Где я помоечное мнение привёл? Ну опровергни меня. Аргументы есть? Давай спорить как взрослые люди, с фактами в руках.

и да, пускай России не в первой десятке стран по уровню жизни, но и не в конце сотни. на мой взгляд справедливо было бы место в третьем десятке стран мира.

0  0
17.01.2017 15:36
дед

Гранштейну! эка вы батенько махнули! если рейтинг среди стран проводить то их вообще с трудом можно три десятка набрать, а остальное колонии и бандустаны!

0  0
17.01.2017 15:36
- гость -

Грантштейн-рейстайлинг босс2014 ???

0  0
17.01.2017 15:41
- гость -

Pat Riot, ты уважаешь Калибра?

тока крупного)))

0  0
17.01.2017 15:43
Инсайдер

- гость - 17 января 2017 г. 15:36 Грантштейн-рейстайлинг босс2014 ???

Неа, рестайлинг "евпатий колврата", тот что в былые времена был срисован с Антоши(зачеркнуть) Алёши Поповича )))

0  0
17.01.2017 15:43
Грантштейн

- гость - 17 января 2017 г. 15:36 не надо клеить ярлыки. я не Босс.

0  0
17.01.2017 15:50
- гость -

СнеГовик 17 января 2017 г. 15:27

Не, я серьезно. Если не уважаешь Калибра, то почему?

0  0
17.01.2017 15:53
- гость -

Ходят слухи, что BOSS 2014 эмигрировал в США, живёт в Майами, где-то в районе West Flagler

0  0
17.01.2017 15:55
СнеГовик

- гость - 17 января 2017 г. 15:50 Не, я серьезно. Если не уважаешь Калибра, то почему?

Так ты кого спрашиваешь? Меня? Так я его вообще не знаю, отношусь индифферентно, хотя он меня геем называет. Печалька короче )))

ЗЫ Летчик вроде не кислый - судя по комментариям. Хороший прозападный парень, за что по любому "на карандаше" у майора

0  0
17.01.2017 15:58
СнеГовик

- гость - 17 января 2017 г. 15:53 Ходят слухи, что BOSS 2014 эмигрировал в США, живёт в Майами, где-то в районе West Flagler

Имеет право, у нас же демократия, за которую вы так страстно боретесь.

0  0
17.01.2017 16:00
- гость -

СнеГовик 17 января 2017 г. 15:55

Прозападный? Он клеймит позором Трампа, считая его клоуном. Калибр настоящий патриот.

0  0
17.01.2017 16:06
СнеГовик

- гость - 17 января 2017 г. 16:00 Прозападный? Он клеймит позором Трампа, считая его клоуном.

Оставим в стороне Трампа, как он относится к ещё действующей администрации США (Обама, Керри и иже с ними), к пешкам из ЕС (Меркель, Мей, Олланд, "Хохланд"?

0  0
17.01.2017 16:09
- гость -

СнеГовик 17 января 2017 г. 16:06

К действующей администрации Калибр лоялен, но с 20 января переходит в лагерь патриотов и будет чморить американского президента.

0  0
17.01.2017 16:17
СнеГовик

- гость - 17 января 2017 г. 16:09

Отвечу словами жулика из киносаги Антикиллер: "Смутные времена наступают, Гангрена. Смутные" )))

0  0
17.01.2017 16:25
Гость

Гайдар, Ельцин, Горбачев ворюги и предатели, разрушили всю экономику и разворовали, развалили страну. АБ Вам не стремно участвовать в "гайдаровском форуме"?

0  0
17.01.2017 16:30
Гонец из Пензы

таки я не понял, наш губернатор тоже член гайдаровского кружка? имени человека, устроившего стране поганые лихие 90-е?

0  0
17.01.2017 16:33
СнеГовик

Да не цепляйтесь вы к названию, там кроме названия "гайдаровский" ничего большего из той темы нет. Любой экономический форум это плюс - обозначили позиции, поделились секретами, обменялись мнениями. Так что не гоните тут волну.

0  0
17.01.2017 16:35
- гость -

Гонец из Пензы 17 января 2017 г. 16:30 Знаешь художника Павленского?

0  0
17.01.2017 16:43
Нюша

А где мой любимый CALIBR, на этой ветке,почему он от меня скрывается,или пишет под чужими никами?

0  0
17.01.2017 16:52
Гонец из Пензы

"Да не цепляйтесь вы к названию, там кроме названия "гайдаровский" ничего большего из той темы нет." ======== не-не, снеговичок! как корабль назовёшь, так он и поплывёт... или галеру. считаешь, что нормально плывут? экономика на подъёме? экономические форумы круглый год - одни и те же морды языки чешут

0  0
17.01.2017 17:17
Пионер

То неловкое чувство, когда губернатор не видит разницы между своими доходами и доходами края.

0  0
Войти     Зарегистрироваться
Имя

Введите код с картинки:


Архив новостей
< январь 2017  
пн вт ср чт пт сб вс
                  1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31               
02:22
Фото "живого" Элвиса Пресли появилось в сети 0
01:09
Финал сезона "Шерлока" показал самые низкие рейтинги за историю сериала 0
00:11
Вред доказан. Электронная сигарета вовсе не безопасна для здоровья 0
23:07
Украинский МИД возмутило заявление Ле Пен по Крыму 0
22:14
Последствия ДТП с участием священника в Ростове-на-Дону сняли на видео 1
21:07
Порошенко заявил, что встретится с Трампом сразу после его инаугурации 7
20:15
Кадыров назвал ложью данные о погибшем личном охраннике 3
19:52
Лавров назвал терроризм главной угрозой минувшего года 0
19:26
Скорым могут разрешить таранить блокирующие их машины 20
19:12
Четыре человека пострадали при взрыве на Бийском олеумном заводе 0
19:08
Коротко о главном: алтайские зарплаты, генплан и деньги на облик Барнаула
Портал Amic.ru предлагает подборку новостей за 17 января
18:51
Лавров сообщил об усилении попыток США завербовать российских дипломатов 3
18:35
Подготовка к паводку началась в Барнауле 0
18:24
Песков прокомментировал слова о русских, "способных есть снег" 25
18:06
Запрет американцам усыновлять российских детей признали неправомерным 4
17:57
Александр Карлин рассказал о том, какой поддержки ждать алтайским аграриям 0
17:36
Как Обь готовится стать Иорданом: в Барнауле возводят крещенский городок 4
17:21
Что за астероид приближается к Земле и увидят ли его в Алтайском крае? 0
17:13
Жителя Алтайского края обвиняют в жестоком убийстве пожилого бизнесмена 1
17:06
СМИ сообщили о вмятинах на крыле лайнера президента России 6
16:47
Стоп-кадр. Ворота к крещенской купели 0
16:34
Вопрос безвластия закрыт: бизнесмен Федор Найден возглавил Каменский район 0
16:27
"Хибары в центре города – позор Барнаула": Юрий Гатилов о генеральном плане 12
16:22
Прогноз благоприятный: вице-премьер о работе промышленных предприятий Алтая 1
16:16
Пьяный священник спровоцировал в Ростове ДТП с участием семи машин 8
16:02
Алкогольные отравления унесли в Алтайском крае 155 жизней в 2016 году 1
15:56
Спасатели помогли выбраться застрявшему между унитазом и стеной новосибирцу 9
15:39
Автобусный маршрут №128 перестает ходить в Барнауле 0
15:28
Барнаулу "обновят облик" на миллиард федеральных рублей 16
15:21
Где в Алтайском крае можно будет искупаться в крещенской купели? 1
15:07
Спасатели приостановили поиски пропавшего в 2014 году малайзийского Boeing 1
14:58
13 лет тюрьмы дали насильнику и грабителю, терроризировавшему Бийск 1
14:34
Почти две тонны соляной кислоты вылилось на дорогу в Японии после ДТП 1
14:27
Главой Алейска на пять лет избрали бывшего лесничего Ивана Маскаева 19
14:13
Образовательный проект "Шахматы в школе" стартует в Алтайском крае 0
14:04
Министр Владимир Мединский выделит Алтайскому краю 43 миллиона на культуру 9
13:53
Караван судов застрял во льдах Чукотки 0
13:36
Что такое Давосский форум и кто на нем представит Россию? 2
13:27
Последний побывавший на Луне астронавт скончался в США 87
13:16
Лицо легенды: каким мир запомнил неповторимого Мохаммеда Али. Фото 0
13:04
Алтайские полицейские задержали серийных воров автозапчастей 1
12:52
Международный аэропорт Барнаула за год нарастил пассажиропоток на 2,4% 4
12:33
75 лет Мохаммеду Али: что сделал для мирового спорта великий боксер? 0
12:26
Сотрудника Amazon уволили за "привет от дядюшки Адольфа" 16
12:14
Правда ли, что мэров, нарушающих права сирот, будут сажать на 15 суток? 4
12:07
Доходы Алтайского края с 2005 года выросли на 457% – Александр Карлин 65
11:53
Ярчайший астероид Веста приблизится к Земле 18 января 1
11:31
Бийску выделят 150 миллионов рублей для погашения банковского кредита 3
11:24
Мужчина умер на остановке общественного транспорта в Барнауле 0
11:10
Хоккеисты "Алтая" одержали волевую победу над "Кристаллом-Юниором" 2

© 1999 — 2017, ИА «Амител»
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № 77-4905 от 30.10.01 Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций, ИА № ТУ 22 — 0257 от 08.09.2011 УФС по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по АК
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+.

Россия, Алтайский край, 656049 г. Барнаул, пр. Социалистический, 109
тел.: (7-385-2) 59-44-66, (7-385-2) 59-33-66, (7-385-2) 27-18-18
news@amic.ru

Провайдер — «Интелби»          Дизайн сайта — «Студия Владислава Тимофеева»

При полном или частичном использовании любой информации и фотоматериалов гиперссылка на сайт ИА «Амител» обязательна. Редакция может не разделять точку зрения авторов.