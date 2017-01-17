Фото: altairegion22.ru
Рост собственных доходов Алтайского края к показателю 2005 года составил 457%, заявил губернатор региона Александр Карлин в ходе своего выступления на Гайдаровском форуме.
Как сообщили в пресс-службе краевого правительства, губернатор принял участие в экспертной дискуссии "Межбюджетные отношения и разграничение полномочий: вызовы на среднесрочную перспективу". В рамках мероприятия Александр Карлин обратился к цифрам и рассказал о совместной работе региональных властей с федеральным Минфином.
По словам губернатора, в 2005 году в казне Алтайского края было 47% собственных доходов, а 53% составляла помощь от Федерации. В данный момент структура бюджета такова, что собственные доходы региона составляют 71%, а на федеральный центр выпадает 29%.
"Да, Минфин нам стал помогать больше: к "базе" 2005 года рост составил 163%. А собственные доходы к показателю 2005 года составили 457%", – отметил Александр Карлин.
Продолжая высказываться на тему межбюджетных отношений в России, глава Алтайского края подчеркнул: "Мы должны выстраивать межбюджетные отношения, имея в виду и базовые конституционные принципы. Конечно же, мы не должны порождать бюджетного иждивенчества, должны стимулировать регионы к тому, чтобы они наращивали собственные доходы. Необходимо следить за тем, как используется финансовая помощь и какие дает результаты".
Напомним, также в рамках Гайдаровского форума Александр Карлин призвал иностранные компании более активно работать в Сибири, подчеркнув, что макрорегион является привлекательным для зарубежных инвесторов.
Комментарии
А рост доходов граждан?
Он бы ещё с 1913 годом сравнил
А че он не сравнил с 1986 годом, там было бы примерно 10000 % ) Средняя в 1986 была около 200 рублей.
Он опять в рублях считает. Инфляция преподносится как рост доходов
Не пропал твой многолетний труд во глубине Алтайских ....Спасибо отец отец родной.
- гость - 17 января 2017 г. 12:19 Он же, в отличие от гаранта, юрист, а не кандидат экономических наук.
он вел отчет с момента своего правления. хотя по моему он врет, если есть свои доходы, то где они? дороги битые, стройки за счет строителей и граждан, тут нет помощи от государства, озеленение-да где оно? Доходность составляет походу тоге налоги с супермаркетов.
хотя не важно сколько доходов, важно что их тратят непонятно куда
Как обычно, врёт
блин если мы такие богатые то почему такие бедные?))
Доходы Алтайского края с 2005 года выросли на 457%
Это он о своей ЗП??? Или как там у них правильно, гонорар? )))
филиал нашей компании в Москве не может найти менеджеров на стартовый оклад 60 тыс . и да, в Барнауле официально 10 тыс.
А не чего, что 1 ком.квартира в 2005 году стоила 350т.руб, а сейчас 1700т.руб. Что составляет 485%, следовательно доходы уменьшились на 28%
17.01.2017 12:40 - это у него бред, он делает вид что не понимает если из левого кармана переложить в правый то ничего не изменится
Только про инфляцию забыл упомянуть
Так для сравнения бензин 92 в 2005 году по 17 рублей был))))
очевидное жонглирование цифрами... губернатора это не красит. как по мне, так власть в АК заигралась.
сталина на него нет
Александр Богданович выступает от имени Сибири, зовет иностранцев вкладываться в регион, учит другие субъекты как надо выстраивать межбюджетные отношения и ему верят. А то что мы читаем про Алтайский край, "...на предпоследнем месте по уровню зарплаты..." и подобные сведения из Москвы, вранье ?
Такой бред (457%) даже не норальный экономист не озвучит
Мне кажеется, что у нас борьба с курением, а что он курит???
Богдыныч, оказывается, член гайдаровского кружка, так презираемого патриотами бладимира бладимировича?
Одним из таких факторов, конечно же, является средняя заработная плата по стране, но согласитесь, что и цены там могут сильно отличаться, чем в других странах.
Чтобы реально оценить уровень жизни в разных странах и был составлен рейтинг уровня жизни, который включает в себя такие факторы как заработная плата, качество медицины и образования, свобода для ведения предпринимательской деятельности, уровень безопасности, экология, уровень коррупции, личная свобода и ряд других факторов. Представляем вашему вниманию рейтинг уровня жизни населения России и стран мира в 2016 году, составленный популярным институтом Legatum Institute, на основании которого были определены самые лучшие страны для проживания в 2016 году и страны, где жизнь людей находится на грани выживания.
Рейтинг стран мира по уровню жизни в 2016 году 1 Норвегия 2 Швейцария 3 Канада 4 Швеция 5 Новая Зеландия 6 Дания 7 Австралия 7 Финляндия 8 Нидерланды 9 Люксембург 10 США 35 Чили 36 Эстония 37 Кипр 45 Аргентина 46 Бразилия 47 Латвия 89 Гватемала 90 Россия 91 Лаос 92 Намибия
Обычно, после упоминания подобных рейтингов, всплывает бося и разжёвывает, что все эти рейтинги от лукавого, придуманы западными русофобами и расея на самом деле должна быть где-то в первой пятёрке.
А что останется от 457% если вычесть реальную инфляцию за эти годы?
Доходы Алтайского края с 2005 года выросли на 457% – Александр Карлин
если учесть, что курс доллара с 2005 года вырос на 207%, суммарная инфляция за период с 2005 по 2016 год составила 274% - то получится что реальное содержание доходов края как-бы и не выросло
массажистка, я не Бося, но имею сказать за этот Легатум: это британская "благотворительная" организация со штаб-квартирой в Лондоне) спонсируют эту шаражку арабы из ОАЭ (в Дубае вторая штаб-квартира). просто для понимания этой конторки можно посмотреть рейтинг "личной свободы" согласно которому Россия на 119 месте, а ОАЭ на 66 месте) при этом, в ОАЭ, например, запрещено смотреть на женщин и заговаривать с ними, а за сквернословие в ОАЭ дают 7 лет тюрьмы. ну и совсем уж лишним будет упомянуть, что за гомосексуализм там просто отрубают голову)) это про "личную свободу" только. достаточно красноречиво, не?
ЗЫ лично я не отрицаю, что уровень жизни на Западе выше, чем в России.
не, мамсаж верит рейтингам, резидентам мацы и во все доброе и незамутненное! он думает, что граница на замке, народ никуда не ездит и мрет с голоду, а все торговые центры понастроенные по городам и весям абсолютно пустые! ха-ха!
дед ты 3 класса закончил а развитие как у 10 летнего ребенка и ты думаешь твой бред кто то читает?раз писать не умеешь толком что уж говорить про умственные способности твои,Лавров про тебя правильно сказал д....
Евпатория, да, вижу, ты погуглил до первой помойки. Может ты ещё и правильный рейтинг выложишь?
Грантштейн 17 января 2017 г. 14:39
тебе про уровень жизни, а ты на гомосеков съехал. Уровень жизни касается абсолютно всех в стране! А ты только чтиишь своих любимых чиновничков
Хахашечка, что ты там мнямлешь? Отсыпь махорки, а?
- гость - 17 января 2017 г. 14:32
Математику в школе прогуливал? 457-274=183% Вот это реальный рост, больше похож на правду. И заметьте вполне не плохой за 10 лет.
мамсажу! да за твои и гостя три класса! ничего по сабжу написать не могете, грамоте не обучены, тока гавкать, да и в энтом простом деле полные профаны! ха-ха!
Евпатория опять включил свой режим "И вашим и нашим за копейку спляшем"
составленный популярным институтом Legatum Institute
Популярным институтом! Поржал ))
- гость - 17 января 2017 г. 15:13
Вашим-то понт корявый плясать )))
ЗЫ Одного вон всё утро "возили" из темы в тему - выдохся похоже
Массаж мозга, ты уважаешь Калибра? Если да, то за что?
Хахашка, давай серьёзно и по сабжу. Что думаешь об участниках гайдаровского форума? Что Богданыч на слёте либерастов делал?
ничего, с момента взыскания налогов на недвижимость по кадастровой стоимости доходы Алтайского края возрастут еще больше
Кто-нибудь оспорит, что край является лидером развития, крупнейшим донором и локомотивом экономики всего государства? И достиг он всего этого под грамотным руководством А.Б.Карлина и всероссийской политической партии Единая Россия!
массажу! ниче не думаю! хорошего! ибо это параллельная жисть, может им и надыть встречаться, общаться, тереть за дела! мне этого не ведомо, для экономической жисти страны тож! обыкновенная политическая тусовка! Богданыч проветрился, може с людьми деловыми поговорил из тех у кого есть желание денежку сюда притащить, вполне могет и полезное для него мероприятие! где как только в кулуаре можно нормально обсудить делишки?!!!
Pat Riot, ты уважаешь Калибра? Если да, то за что?
- гость - 17 января 2017 г. 15:16 Массаж мозга, ты уважаешь Калибра? Если да, то за что?
За то что он летчик, совершает налёты на амик, круглосуточно )))
- гость - 17 января 2017 г. 15:26 Pat Riot, ты уважаешь Калибра? Если да, то за что?
За то что он ламповый, настоящий )))
Пэтриоту! ну видимо грамотных спицов окромя вас нету! давайте уж оспаривайте, не томите душу! ха-ха!
Вова, верим! 17 января 2017 г. 15:07 в том то и дело, что это не просто рейтинг уровня жизни, они включили туда порядка 20 критериев, среди которых всякие "личные свободы" и рейтинг коррупционности и прочее. за счет этих побочных критериев они и выводят наше место в конце сотни. если бы они оценивали чисто экономику, то и ладно бы, можно было бы согласиться. но они просто спецом прикручивают России минуса из-за своей ангажированности. про гомосеков был просто примнр, чтобы было понятно как они оценки раздают.
Массажистка, а что не так в моём посте? Я не правду написал? Их арабы не спонсируют? Они разве не ставят таких странных оценок арабам и России? Где я помоечное мнение привёл? Ну опровергни меня. Аргументы есть? Давай спорить как взрослые люди, с фактами в руках.
и да, пускай России не в первой десятке стран по уровню жизни, но и не в конце сотни. на мой взгляд справедливо было бы место в третьем десятке стран мира.
Гранштейну! эка вы батенько махнули! если рейтинг среди стран проводить то их вообще с трудом можно три десятка набрать, а остальное колонии и бандустаны!
Грантштейн-рейстайлинг босс2014 ???
Pat Riot, ты уважаешь Калибра?
тока крупного)))
- гость - 17 января 2017 г. 15:36 Грантштейн-рейстайлинг босс2014 ???
Неа, рестайлинг "евпатий колврата", тот что в былые времена был срисован с Антоши(зачеркнуть) Алёши Поповича )))
- гость - 17 января 2017 г. 15:36 не надо клеить ярлыки. я не Босс.
СнеГовик 17 января 2017 г. 15:27
Не, я серьезно. Если не уважаешь Калибра, то почему?
Ходят слухи, что BOSS 2014 эмигрировал в США, живёт в Майами, где-то в районе West Flagler
- гость - 17 января 2017 г. 15:50 Не, я серьезно. Если не уважаешь Калибра, то почему?
Так ты кого спрашиваешь? Меня? Так я его вообще не знаю, отношусь индифферентно, хотя он меня геем называет. Печалька короче )))
ЗЫ Летчик вроде не кислый - судя по комментариям. Хороший прозападный парень, за что по любому "на карандаше" у майора
- гость - 17 января 2017 г. 15:53 Ходят слухи, что BOSS 2014 эмигрировал в США, живёт в Майами, где-то в районе West Flagler
Имеет право, у нас же демократия, за которую вы так страстно боретесь.
СнеГовик 17 января 2017 г. 15:55
Прозападный? Он клеймит позором Трампа, считая его клоуном. Калибр настоящий патриот.
- гость - 17 января 2017 г. 16:00 Прозападный? Он клеймит позором Трампа, считая его клоуном.
Оставим в стороне Трампа, как он относится к ещё действующей администрации США (Обама, Керри и иже с ними), к пешкам из ЕС (Меркель, Мей, Олланд, "Хохланд"?
СнеГовик 17 января 2017 г. 16:06
К действующей администрации Калибр лоялен, но с 20 января переходит в лагерь патриотов и будет чморить американского президента.
- гость - 17 января 2017 г. 16:09
Отвечу словами жулика из киносаги Антикиллер: "Смутные времена наступают, Гангрена. Смутные" )))
Гайдар, Ельцин, Горбачев ворюги и предатели, разрушили всю экономику и разворовали, развалили страну. АБ Вам не стремно участвовать в "гайдаровском форуме"?
таки я не понял, наш губернатор тоже член гайдаровского кружка? имени человека, устроившего стране поганые лихие 90-е?
Да не цепляйтесь вы к названию, там кроме названия "гайдаровский" ничего большего из той темы нет. Любой экономический форум это плюс - обозначили позиции, поделились секретами, обменялись мнениями. Так что не гоните тут волну.
Гонец из Пензы 17 января 2017 г. 16:30 Знаешь художника Павленского?
А где мой любимый CALIBR, на этой ветке,почему он от меня скрывается,или пишет под чужими никами?
"Да не цепляйтесь вы к названию, там кроме названия "гайдаровский" ничего большего из той темы нет." ======== не-не, снеговичок! как корабль назовёшь, так он и поплывёт... или галеру. считаешь, что нормально плывут? экономика на подъёме? экономические форумы круглый год - одни и те же морды языки чешут
То неловкое чувство, когда губернатор не видит разницы между своими доходами и доходами края.