Фото: altairegion22.ru

Рост собственных доходов Алтайского края к показателю 2005 года составил 457%, заявил губернатор региона Александр Карлин в ходе своего выступления на Гайдаровском форуме.

Как сообщили в пресс-службе краевого правительства, губернатор принял участие в экспертной дискуссии "Межбюджетные отношения и разграничение полномочий: вызовы на среднесрочную перспективу". В рамках мероприятия Александр Карлин обратился к цифрам и рассказал о совместной работе региональных властей с федеральным Минфином.

По словам губернатора, в 2005 году в казне Алтайского края было 47% собственных доходов, а 53% составляла помощь от Федерации. В данный момент структура бюджета такова, что собственные доходы региона составляют 71%, а на федеральный центр выпадает 29%.

"Да, Минфин нам стал помогать больше: к "базе" 2005 года рост составил 163%. А собственные доходы к показателю 2005 года составили 457%", – отметил Александр Карлин.

Продолжая высказываться на тему межбюджетных отношений в России, глава Алтайского края подчеркнул: "Мы должны выстраивать межбюджетные отношения, имея в виду и базовые конституционные принципы. Конечно же, мы не должны порождать бюджетного иждивенчества, должны стимулировать регионы к тому, чтобы они наращивали собственные доходы. Необходимо следить за тем, как используется финансовая помощь и какие дает результаты".

Напомним, также в рамках Гайдаровского форума Александр Карлин призвал иностранные компании более активно работать в Сибири, подчеркнув, что макрорегион является привлекательным для зарубежных инвесторов.



