Фото: avia.pro
Пассажиропоток международного аэропорта Барнаула в течение прошлого года вырос на 2,4% в сравнении с 2015 годом.
Как сообщили в пресс-службе главных воздушных ворот Алтайского края, за год аэропорт обслужил 386,97 тысячи пассажиров. "На внутренних воздушных линиях было обслужено 362,21 тысячи пассажиров, рост к 2015 году составил 6,2%. На международных воздушных линиях снижение по сравнению с 2015 годом составило 33%, было обслужено 24,76 тысячи пассажиров", – уточнили в аэропорту.
Спад на международных направлениях связан с ростом курсов основных валют, запретом на выполнение полетов в Турцию и Египет, а также общей экономической и внешнеполитической конъюнктурой.
Самым востребованным остается московское направление перелетов. По данному маршруту перевезено 317,45 тысячи пассажиров, а рост к 2015 году составил 6,4%.
Вторым по популярности является петербургское направление (24,39 тысячи пассажиров, рост составил 128%), третьим – симферопольское (9,4 тысячи пассажиров, рост – 15,8%).
Что касается числа самолетовылетов, то в минувшем году в барнаульском аэропорту было произведено 2014 взлетно-посадочных операций.
Ввиду роста спроса на московском и ряде других направлений стоит вопрос об увеличении количества рейсов. В этой связи в 2017 году в аэропорту запланировано наращивание объемов перевозок посредством увеличения частоты рейсов и открытия прямого сообщения на наиболее востребованных направлениях.
Комментарии
С такой скоростью работы таможни настолько дерьмовый результат вполне закономерен.
То, как проводят в нашем аэропорту паспортно-визовый и пограничный контроль на международных рейсах - это позорище!!!
Прилетал в ноябре - еле от бомбил с бандитскими повадками отбился. Сложилось впечатление, что они хозяева аэропорта, толпами обступают, пройти не дают.
2% это как ? думал что заболеет, но полетел?)))