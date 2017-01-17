Фото: letim-visoko.ru
Губернатор Алтайского края Александр Карлин анонсировал получение Барнаулом порядка миллиарда рублей на обустройство городского пространства.
Об этом глава региона сообщил в ходе "Медиалога". "На обновление своего облика город только федеральных ресурсов получит в пределах 1 млрд рублей. Это небывало большой объем средств. Надеемся, Барнаул будет меняться в лучшую сторону, но и население в этом должно участвовать", – цитирует губернатора "Алтайская правда".
Напомним, ранее сообщалось о том, что краевая столица по федеральной программе "Безопасные и качественные дороги" планирует отремонтировать 25 дорог.
Сити-менеджер Барнаула Сергей Дугин в контексте выделения больших средств на эти цели призвал дорожников и городские коммунальные службы синхронизировать работу, подчеркнув, что ремонт и прокладка коммуникаций должны быть проведены до укладки асфальта.
Комментарии
Новый поселок появится в ленточном бору на горе..???
Дороги расширьте и отремонтируйте мелкие улицы, кроме крупных улиц проехать невозможно ни где!!
Наш девиз: "Барнаул - "Потёмкинская деревня"!"
шапку новости поправьте, там млн, а в тексте млрд.
с ленина на соц в центре перейти и уже разруха видна, ремонтировать надо всё. только ремонт быстро загрязняется
С этими людьми любое количество денег пропадает без видимого результата... О многоуровневых транспортных развязках Барнаульцам остается только мечтать.
боюсь, появится еще лестница и введут стационарные агрегаты для электронных билетов на все эти деньги
15:48, у нас просто зима холодная и лето теплое, поэтому нет дорог. а еще у нас дожди бывают.
Помнится лет 15 назад отремонтировали дорогу ул. Попова дорожники из КУЗБАСА, которые выиграли тендер. Дорога без ремонта прослужила очень долго - так долго, что за это время барнаульские дорожники Павловский тракт "капитально" отремонтировали 3 (ТРИ) раза. Значит, кто-то может у нас в России дороги строить! И это радует.
16-06 Плюсану!
16:06, есть ГОСТ и его нужно соблюдать! и тогда проблем не будет! у нас либо в снег кладут асфальт, либо в дождь! Вот последний пример на старом базаре участок сделали холодным асфальтом, на пару лет его хватит, не более, я считаю, что не так уж все сложно было на том участке, чтобы ремонт делать целый год, могли летом уложить в сухую погоду, дать отстояться асфальту и он бы служил! а так, кирпичный завод уже ждет контракт на ремонт!
- гость - 16-06 Плюсану! дело говоришь.
Карлину и К Тоже нужно зарабатывать, не только Кадырову)
Пожалуйста, сделайте в счет этих денег ТОННЕЛЬ под ж/д путями с Красноармейского на Юрина!!! Разгрузите город от пробок!!! Пожалуйста!!!
пожалуйста, прорубите на эти деньги канал в средиземное море!
Но вот не сказал когда(в тексте точно нет))) а так обещанного три года ждут, а дальше срок исковой давности истекает))