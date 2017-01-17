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Губернатор Алтайского края Александр Карлин анонсировал получение Барнаулом порядка миллиарда рублей на обустройство городского пространства.

Об этом глава региона сообщил в ходе "Медиалога". "На обновление своего облика город только федеральных ресурсов получит в пределах 1 млрд рублей. Это небывало большой объем средств. Надеемся, Барнаул будет меняться в лучшую сторону, но и население в этом должно участвовать", – цитирует губернатора "Алтайская правда".

Напомним, ранее сообщалось о том, что краевая столица по федеральной программе "Безопасные и качественные дороги" планирует отремонтировать 25 дорог.

Сити-менеджер Барнаула Сергей Дугин в контексте выделения больших средств на эти цели призвал дорожников и городские коммунальные службы синхронизировать работу, подчеркнув, что ремонт и прокладка коммуникаций должны быть проведены до укладки асфальта.

