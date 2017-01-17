Фото: gazeta.ru
Нетрезвый священнослужитель, предположительно, стал виновником аварии с участием семи машин в Ростове-на-Дону. В ДТП пострадали два человека, в том числе ребенок, передает РИА Новости со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
Уточняется, что авария произошла во вторник, 17 января. Предварительно установлено, что пьяный 25-летний водитель за рулем Mitsubishi АSX столкнулся с движущимся в попутном направлении ВАЗ-21099, затем оба автомобиля врезались в припаркованные рядом с проезжей частью машины.
В пресс-службе ГУ МВД по региону отметили, что за рулем Mitsubishi находился мужчина в состоянии алкогольного опьянения, не уточнив подробностей. Также там сообщили, что в результате аварии пострадали и были госпитализированы два пассажира иномарки: женщина и восьмилетний ребенок.
В ведомстве добавили, что полицейские выясняют обстоятельства произошедшего.
По данным издания Donday.ru, виновник аварии – штатный иерей храма Великомученика Георгия Победоносца в Ростове-на-Дону Димитрий Кивилиди. Митрополит Ростовский и Новочеркасский Меркурий своим указом запретил его в служении. В пресс-службе митрополии заявили, что решение о дальнейшей судьбе священника передадут на рассмотрение церковного суда.
Комментарии
Да нет ,не верю,никогда , ни за что ,чтобы священник и пьяный - они же помазанники божьи на Земле нашей грешной !
Раз 5 перечитала...в заголовке явно что-то пропустили, хоть читайте перед публикацией
Демоны управляли той машиной, а не батюшка вовсе, воистину так было
не может быть
Бес попутал, не?!
Покается, замолит грехи да и дальше за руль. Вообще пусть пешком ходят, ибо нефиг
Не бес попутал, а христос. Он же ему служил. Или нам чего то не договаривают?
пристегиваться надо