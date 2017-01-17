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Нетрезвый священнослужитель, предположительно, стал виновником аварии с участием семи машин в Ростове-на-Дону. В ДТП пострадали два человека, в том числе ребенок, передает РИА Новости со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Уточняется, что авария произошла во вторник, 17 января. Предварительно установлено, что пьяный 25-летний водитель за рулем Mitsubishi АSX столкнулся с движущимся в попутном направлении ВАЗ-21099, затем оба автомобиля врезались в припаркованные рядом с проезжей частью машины.

В пресс-службе ГУ МВД по региону отметили, что за рулем Mitsubishi находился мужчина в состоянии алкогольного опьянения, не уточнив подробностей. Также там сообщили, что в результате аварии пострадали и были госпитализированы два пассажира иномарки: женщина и восьмилетний ребенок.

В ведомстве добавили, что полицейские выясняют обстоятельства произошедшего.

По данным издания Donday.ru, виновник аварии – штатный иерей храма Великомученика Георгия Победоносца в Ростове-на-Дону Димитрий Кивилиди. Митрополит Ростовский и Новочеркасский Меркурий своим указом запретил его в служении. В пресс-службе митрополии заявили, что решение о дальнейшей судьбе священника передадут на рассмотрение церковного суда.