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Жителя Алтайского края обвиняют в убийстве 77-летнего предпринимателя в селе Ключи, сообщили в региональном управлении Следственного комитета.

По данным ведомства, ночью 9 декабря прошлого года 41-летний злоумышленник пришел к дому мужчины, у которого ранее работал по найму в качестве водителя и разнорабочего.

Обвиняемый открыл замок входной двери и проник в жилище, где нанес пожилому хозяину несколько ударов по голове металлическим предметом. В результате пенсионер скончался.

Затем, как указывают в СКР, злоумышленник похитил из дома деньги и золотые изделия на сумму более 50 тысяч рублей. Кроме того, он украл огнестрельное оружие и боеприпасы.

Задержать подозреваемого удалось спустя несколько недель. Сейчас он заключен под стражу.