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Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) во вторник, 17 января, признал неправомерным запрет на усыновление детей из России американскими гражданами, который предусмотрен в "законе Димы Яковлева", пишет "Интерфакс".
Суд поддержал 45 истцов из США, которым отказали в усыновлении детей из России, несмотря на то, что они уже начали процедуру оформления. Иски подали от имени 45 американцев и 27 российских детей.
Суд вынес вердикт, согласно которому Россия в качестве покрытия морального ущерба должна выплатить истцам всего 75 тысяч евро. Также российским властям придется оплатить судебные издержки в размере 13,6 тысячи евро.
По данным ЕСПЧ, "закон Димы Яковлева" вступил в силу 1 января 2013 года, когда американские граждане занимались процедурами, связанными с усыновлением детей в РФ. Однако из-за закона процесс усыновления прервали, а попытки граждан Соединенных Штатов добиться результатов в судах России были безуспешными.
Истцы утверждали, что меры российских властей нарушают статьи 8 ("Право на уважение частной и семейной жизни") и 14 ("Запрещение дискриминации") Конвенции о защите прав человека и основных свобод.
ТАСС отмечает, что в коммюнике ЕСПЧ сказано, что вердикт суда "не является окончательным", и любая сторона может в течение трех месяцев запросить пересмотр дела в Большой палате ЕСПЧ.
Агентство напоминает, что "закон Димы Яковлева" предусматривает запрет на усыновление российских детей гражданами Америки. Закон получил название в честь двухлетнего мальчика из РФ, который погиб в 2008 году в Соединенных Штатах после того, как приемный отец оставил его на целый день в машине на солнцепеке.
Комментарии
Денег в бюджете на это не заложено , предлагаю сброситься депутатам голосовавшим за этот закон. Не хватит - с местных проводников гласа народного , рвавших горло за запрет усыновления.
Обиделись на то что в списки Магнитского попали. Ну так это были списки с ограниченным числом людей. Почему госдума, от лица всего народа приняла этот дурацкий закон?
Про деньги Калибр не переживай, те кто в этих списках как раз на свою пенсию в штатах потратить хотели, вот пусть и выплачивают теперь, закон для них принимался.
органам опеки США надо было ответственно относиться к исполнению своих обязанностей, и ничего бы не произошло
bds22
А до того как Магнитского убили, органы опеки видимо ответственно относились, а раз пошла такая пьянка с Магнитским расслабились в оконец.
Кстати наши товарисчи что то иски не подают, что список ограничивает их права