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Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) во вторник, 17 января, признал неправомерным запрет на усыновление детей из России американскими гражданами, который предусмотрен в "законе Димы Яковлева", пишет "Интерфакс".

Суд поддержал 45 истцов из США, которым отказали в усыновлении детей из России, несмотря на то, что они уже начали процедуру оформления. Иски подали от имени 45 американцев и 27 российских детей.

Суд вынес вердикт, согласно которому Россия в качестве покрытия морального ущерба должна выплатить истцам всего 75 тысяч евро. Также российским властям придется оплатить судебные издержки в размере 13,6 тысячи евро.

По данным ЕСПЧ, "закон Димы Яковлева" вступил в силу 1 января 2013 года, когда американские граждане занимались процедурами, связанными с усыновлением детей в РФ. Однако из-за закона процесс усыновления прервали, а попытки граждан Соединенных Штатов добиться результатов в судах России были безуспешными.

Истцы утверждали, что меры российских властей нарушают статьи 8 ("Право на уважение частной и семейной жизни") и 14 ("Запрещение дискриминации") Конвенции о защите прав человека и основных свобод.

ТАСС отмечает, что в коммюнике ЕСПЧ сказано, что вердикт суда "не является окончательным", и любая сторона может в течение трех месяцев запросить пересмотр дела в Большой палате ЕСПЧ.

Агентство напоминает, что "закон Димы Яковлева" предусматривает запрет на усыновление российских детей гражданами Америки. Закон получил название в честь двухлетнего мальчика из РФ, который погиб в 2008 году в Соединенных Штатах после того, как приемный отец оставил его на целый день в машине на солнцепеке.