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Пресс-секретарь Дмитрий Песков заявил, что русские предпочитают есть не снег, а вкусные отечественные деликатесы. Так официальный представитель Кремля отреагировал на слова советника Дональда Трампа, пишет РИА Новости.

Напомним, ранее СМИ сообщили, что советник избранного американского президента Энтони Скарамуччи отметил бессмысленность антироссийских санкций, заявив, что "русские способны есть снег, чтобы выжить". Также он посчитал, что санкции скорее сплотили граждан РФ вокруг президента.

Песков подчеркнул, что российские власти не раз говорили о том, что санкции во много имеют обратный эффект как для той страны, в отношении которой вводятся санкции, так и для другой, которая вводит ограничения. С метафорой Скарамуччи пресс-секретарь президента РФ согласился, уточнив, что "все-таки русские предпочитают не снег есть, а очень вкусные деликатесы отечественного производства". Он отметил, что последних становится лишь больше благодаря санкциям против Москвы.