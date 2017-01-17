Фото: govermentpolit.ru
Пресс-секретарь Дмитрий Песков заявил, что русские предпочитают есть не снег, а вкусные отечественные деликатесы. Так официальный представитель Кремля отреагировал на слова советника Дональда Трампа, пишет РИА Новости.
Напомним, ранее СМИ сообщили, что советник избранного американского президента Энтони Скарамуччи отметил бессмысленность антироссийских санкций, заявив, что "русские способны есть снег, чтобы выжить". Также он посчитал, что санкции скорее сплотили граждан РФ вокруг президента.
Песков подчеркнул, что российские власти не раз говорили о том, что санкции во много имеют обратный эффект как для той страны, в отношении которой вводятся санкции, так и для другой, которая вводит ограничения. С метафорой Скарамуччи пресс-секретарь президента РФ согласился, уточнив, что "все-таки русские предпочитают не снег есть, а очень вкусные деликатесы отечественного производства". Он отметил, что последних становится лишь больше благодаря санкциям против Москвы.
Комментарии
Ну вот и говорящая голова президента заявила , что на санкции россиянам поровну - их и здесь неплохо кормят. ) "русские предпочитают не снег есть, а очень вкусные деликатесы отечественного производства"/Д.Песков/ * ни одна страна Запада не вводила продуктовые эмбарго , как санкцию в отношение нашей страны. Что касается "вкусняшек" , в среднем ,да - все кушаем голубцы с мясом.
CALIBRу опять в голубцы с мясом капусты не докладывают
А за Державу обидеться желания нет,Варя ?
Конечно с высоты своего положения можно издеваться и глумиться над населением. Очевидно хлопец должен понимать, что отнюдь не деликатесами пробиваются десятки миллионов людей, вынужденных экономить на всем, в том числе и на продуктах...
а разве на советников трампыча можно обижаться, к тому же вполне возможно перепутали мороженное со снегом, и к тому же не секрет, что нашу забаву кушать пломбир при -30 мало кто может понять))
Очевидно хлопец должен понимать, что отнюдь не деликатесами пробиваются десятки миллионов людей ++++++++++++++ Да тут похоже , не только хлопец , но и местная краса нашего ресурса не в курсе. Ладно быстро на мороженки перескочила...
а вам и крыть нечем мою версию о мороженках, недоедающие деликатесники
Варя , мужики кроют матом , а вы о чём ?
да все о том, кстати, а при чем тут мужики
Да при том что крыть нечем (ваше), когда есть чем и кому- собственно в этом смысле. * а вы хотели ещё и шпалоукладчиц подвести ? Нет , те кроме мата , ещё и ломами ворочают, а кувалдами забивают
Как уже достали эти вечно голодный калы, паши, алексеичи и им подобные. В каждой ветки скулят. Притом за всю Россию. Когда ни будь вы захлебнетесь своей желчью? Реально читать их коменты противно.
Смени латиницу на кириллицу , иначе из тебя неполноценный патриот из последнего прибежища негодяев получается.
Варе! +100500! поржал от души! " ни одна страна Запада не вводила продуктовые эмбарго , как санкцию в отношение нашей страны. " угу читать сабж особоодаренным личноздям не судьба! денег не вернули, лекарству керри отдал! лавровцы! ха-ха!
Да при том что крыть нечем (ваше),
CALIBR, так-то слово крыть, это не только то,что вы предположили, но и еще обозначает нечего возразить,нечего сказать.Да и со шпалоукладчицами вы перегнули, нет женщин там сейчас, хотя даже если бы и были бы, то вряд ли они смогли шпалы укладывать и ломами ворочать, так как вполне страдали бы недоеданием,ну согласно вашей версии о нехватке продовольствия в стране в связи с санкциями))
пипец! вильямс играет! та чо! натура у фсех особоодаренных одинакова! результат любой ценой! ржу не могу, когда оне мне исчо ее припоминают, лавровцы! ха-ха!
калибру! вы мне так и не ответили! как вы относитесь, что наркоманка с разрешения вада вильямс громит женский теннис! ась? ха-ха!
дед, ржание меня пугает, берегите себя,вы дороги тут, ну и там тоже, не как память))
Варе! ладно! выключил, плюнул, пошел к внукам!
дед , прислушайтесь к призывам Вари - ведь даже её пугаете своим безудержным ржанием. * чувствуется ваше трепетное отношение к теннису ,вы отслеживаете и наркоманку Вильямс и Пусси Риот, в чём заставили меня недавно убедиться. * широкого профиля ,дед ,с достаточной лошадиной ржакой и обличающей хахакой ко всем империалистам Запада!
калибру! ну вот такие ватнеги,,, с мухосранска! чо с них взять окромя анализа? некому, Бронеаполь далеко!
Варя , когда 20 млн.официально живут ниже уровня бедности ,разговоры о "вкусняшках-деликатесах" со стороны Пескова ,мягко говоря -неуместны , жёстко говоря - издевательство. Ну , а вы так -погулять вышли,понял,лишь бы посудачить ,глядя на ночь ? * формат тупизны левой (ФОРУМ) колонки не устраивает ?
дед, я неоднократно подчёркивал ,что искажение названия вашего города пошло от вас. Если вы его не уважаете сами ,то я при чём ?
калибру! я вам претензии высказывал? не?! да, у вас уровень бедности как коррелируетЦа?
дед , он не у меня "коррелируеЦа" , а у правительства - адрес дать ,по которому вопросы принимаются ?
калибру! адрес? аха! челюсть в стакан, тело в люлю, спок ночи, приятных снов, здорового пробуждения, да, самое главное, здравого пробуждения! бай, бай!