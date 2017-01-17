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Песков прокомментировал слова о русских, "способных есть снег"

, ИА "Амител"
Ранее советник Трампа заявил, что санкции против РФ имеют обратный эффект, а русские "могут есть снег ради выживания"

Фото: govermentpolit.ru

Пресс-секретарь Дмитрий Песков заявил, что русские предпочитают есть не снег, а вкусные отечественные деликатесы. Так официальный представитель Кремля отреагировал на слова советника Дональда Трампа, пишет РИА Новости.

Напомним, ранее СМИ сообщили, что советник избранного американского президента Энтони Скарамуччи отметил бессмысленность антироссийских санкций, заявив, что "русские способны есть снег, чтобы выжить". Также он посчитал, что санкции скорее сплотили граждан РФ вокруг президента.

Песков подчеркнул, что российские власти не раз говорили о том, что санкции во много имеют обратный эффект как для той страны, в отношении которой вводятся санкции, так и для другой, которая вводит ограничения. С метафорой Скарамуччи пресс-секретарь президента РФ согласился, уточнив, что "все-таки русские предпочитают не снег есть, а очень вкусные деликатесы отечественного производства". Он отметил, что последних становится лишь больше благодаря санкциям против Москвы.

Автор:
Александр Вилисов Редактор новостей +7 (3852) 59 44 66

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Комментарии

17.01.2017 18:48
CALIBR

Ну вот и говорящая голова президента заявила , что на санкции россиянам поровну - их и здесь неплохо кормят. ) "русские предпочитают не снег есть, а очень вкусные деликатесы отечественного производства"/Д.Песков/ * ни одна страна Запада не вводила продуктовые эмбарго , как санкцию в отношение нашей страны. Что касается "вкусняшек" , в среднем ,да - все кушаем голубцы с мясом.

0  0
17.01.2017 19:33
Варя

CALIBRу опять в голубцы с мясом капусты не докладывают

0  0
17.01.2017 19:44
CALIBR

А за Державу обидеться желания нет,Варя ?

0  0
17.01.2017 19:55
Алексеевич

Конечно с высоты своего положения можно издеваться и глумиться над населением. Очевидно хлопец должен понимать, что отнюдь не деликатесами пробиваются десятки миллионов людей, вынужденных экономить на всем, в том числе и на продуктах...

0  0
17.01.2017 19:58
Варя

а разве на советников трампыча можно обижаться, к тому же вполне возможно перепутали мороженное со снегом, и к тому же не секрет, что нашу забаву кушать пломбир при -30 мало кто может понять))

0  0
17.01.2017 20:07
CALIBR

Очевидно хлопец должен понимать, что отнюдь не деликатесами пробиваются десятки миллионов людей ++++++++++++++ Да тут похоже , не только хлопец , но и местная краса нашего ресурса не в курсе. Ладно быстро на мороженки перескочила...

0  0
17.01.2017 20:13
Варя

а вам и крыть нечем мою версию о мороженках, недоедающие деликатесники

0  0
17.01.2017 20:17
CALIBR

Варя , мужики кроют матом , а вы о чём ?

0  0
17.01.2017 20:47
Варя

да все о том, кстати, а при чем тут мужики

0  0
17.01.2017 21:00
CALIBR

Да при том что крыть нечем (ваше), когда есть чем и кому- собственно в этом смысле. * а вы хотели ещё и шпалоукладчиц подвести ? Нет , те кроме мата , ещё и ломами ворочают, а кувалдами забивают

0  0
17.01.2017 21:11
weter77

Как уже достали эти вечно голодный калы, паши, алексеичи и им подобные. В каждой ветки скулят. Притом за всю Россию. Когда ни будь вы захлебнетесь своей желчью? Реально читать их коменты противно.

0  0
17.01.2017 21:15
CALIBR

Смени латиницу на кириллицу , иначе из тебя неполноценный патриот из последнего прибежища негодяев получается.

0  0
17.01.2017 21:43
дед

Варе! +100500! поржал от души! " ни одна страна Запада не вводила продуктовые эмбарго , как санкцию в отношение нашей страны. " угу читать сабж особоодаренным личноздям не судьба! денег не вернули, лекарству керри отдал! лавровцы! ха-ха!

0  0
17.01.2017 21:54
Варя

Да при том что крыть нечем (ваше),

CALIBR, так-то слово крыть, это не только то,что вы предположили, но и еще обозначает нечего возразить,нечего сказать.Да и со шпалоукладчицами вы перегнули, нет женщин там сейчас, хотя даже если бы и были бы, то вряд ли они смогли шпалы укладывать и ломами ворочать, так как вполне страдали бы недоеданием,ну согласно вашей версии о нехватке продовольствия в стране в связи с санкциями))

0  0
17.01.2017 22:04
дед

пипец! вильямс играет! та чо! натура у фсех особоодаренных одинакова! результат любой ценой! ржу не могу, когда оне мне исчо ее припоминают, лавровцы! ха-ха!

0  0
17.01.2017 22:06
дед

калибру! вы мне так и не ответили! как вы относитесь, что наркоманка с разрешения вада вильямс громит женский теннис! ась? ха-ха!

0  0
17.01.2017 22:08
Варя

дед, ржание меня пугает, берегите себя,вы дороги тут, ну и там тоже, не как память))

0  0
17.01.2017 22:11
дед

Варе! ладно! выключил, плюнул, пошел к внукам!

0  0
17.01.2017 22:16
CALIBR

дед , прислушайтесь к призывам Вари - ведь даже её пугаете своим безудержным ржанием. * чувствуется ваше трепетное отношение к теннису ,вы отслеживаете и наркоманку Вильямс и Пусси Риот, в чём заставили меня недавно убедиться. * широкого профиля ,дед ,с достаточной лошадиной ржакой и обличающей хахакой ко всем империалистам Запада!

0  0
17.01.2017 22:19
дед

калибру! ну вот такие ватнеги,,, с мухосранска! чо с них взять окромя анализа? некому, Бронеаполь далеко!

0  0
17.01.2017 22:22
CALIBR

Варя , когда 20 млн.официально живут ниже уровня бедности ,разговоры о "вкусняшках-деликатесах" со стороны Пескова ,мягко говоря -неуместны , жёстко говоря - издевательство. Ну , а вы так -погулять вышли,понял,лишь бы посудачить ,глядя на ночь ? * формат тупизны левой (ФОРУМ) колонки не устраивает ?

1  0
17.01.2017 22:24
CALIBR

дед, я неоднократно подчёркивал ,что искажение названия вашего города пошло от вас. Если вы его не уважаете сами ,то я при чём ?

0  0
17.01.2017 22:26
дед

калибру! я вам претензии высказывал? не?! да, у вас уровень бедности как коррелируетЦа?

0  0
17.01.2017 22:36
CALIBR

дед , он не у меня "коррелируеЦа" , а у правительства - адрес дать ,по которому вопросы принимаются ?

0  1
17.01.2017 22:59
дед

калибру! адрес? аха! челюсть в стакан, тело в люлю, спок ночи, приятных снов, здорового пробуждения, да, самое главное, здравого пробуждения! бай, бай!

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