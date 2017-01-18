Крымские ученые дали однозначное заключение о вреде электронной сигареты. Эксперты Медицинской академии Крымского федерального университета провели эксперимент, который доказывает негативное воздействие дыма на легкие.

Замдиректора по научной работе медакадемии КФУ Анатолий Кубышкин отмечает, что внедрение безникотиновых сигарет не устраняет проблему влияния табачного дыма на состояние легких и организма в целом.

"Исследования показывают, что табачный дым содержит огромное количество токсикантов помимо никотина: свободные радикалы, различные агрессивные вещества, которые при длительном применении приводят к разрушению структуры легких", – говорит Кубышкин.

Для того чтобы доказать вред вейпинга (использование электронных сигарет), пришлось поставить эксперимент с участием 36 крыс.

Животных разделили на две группы. Одну группу заставляли дышать вредным дымом, вторая играла роль контрольной группы. Во время каждого четырехминутного "перекура" в затравочной камере распыляли 0,005 миллилитра жидкости.

Крыс выводили из эксперимента постепенно, группами из 6 особей на 7-е, 30-е и 60-е сутки. Это делалось для максимальной аналогии с людьми. Далее ученые усыпляли животных, доставали легкие и сравнивали с легкими крыс из контрольной группы, которые жили без парения.

Исследование абсолютно точно доказало, что даже безникотиновые жидкости негативно влияют на легкие.

"У крыс-вейперов обнаружились воспаления в бронхах, жидкость в легких и отек межальвеольных перегородок (пузырек, которым заканчивается легкое). При этом на 7-е сутки у крыс опытной группы обнаружилась дыхательная недостаточность. По сравнению с контрольной группой показатели были хуже на 34 %. На 60-й день эксперимента результат ухудшился на 39%", – заявили ученые.