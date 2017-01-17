Фото: vistanews.ru

Вербовочная активность Соединенных Штатов в отношении дипломатов РФ усиливалась во время второго срока администрации Барака Обамы. Соответствующее заявление сделал глава МИД РФ Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам минувшего года, пишет ТАСС.

Министр напомнил, что Мария Захарова (официальный представитель ведомства – ред.) ранее уже рассказала о случае, когда вербовали сотрудника генконсульства РФ, который пришел к врачу, чтобы забрать оплаченное лекарство для Евгения Примакова. По словам Лаврова, для вербовки в данной ситуации необходима "специфическая профессиональная наглость и глубокое чувство цинизма и нечистоплотности".

Лавров отметил, что это был не единственный случай. Так, в апреле минувшего года на уровне советника-посланника был вербовочный подход с предложением сотрудничать, добавил он. Еще одному дипломату старшего звена спецслужбы США с целью сделать вербовочное предложение засунули в машину 10 тысяч долларов. По словам Лаврова, "деньги оприходовала наша бухгалтерия, и сейчас они работают на благо РФ".

Глава МИД России также отметил, что Москва пресекла ряд случаев разведывательной работы сотрудников дипмиссии США в РФ. В качестве примера он привел эпизод с переодетым дипломатом в парике и накладными бровями, который во время попытки проникнуть в здание посольства США отказался предъявить удостоверение сотруднику безопасности и ударил его.

Также министр обратил внимание на другие эпизоды с переодеванием дипломатов США, в том числе когда мужчина переодевался в женщину. По словам Лаврова, каждый случай фиксировался.

Министр добавил, что "сотрудники военного атташата посольства США очень любят ездить по России на арендованных машинах без дипномеров и ездят по Калининградской, Мурманской, Воронежской областям, замечены были в Чечне, Новороссийске, вдоль границы с Донбассом исколесили все вдоль и поперек". Кроме этого, их видели на митингах оппозиции, в том числе переодетыми, заключил он.