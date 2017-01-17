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Новости

Скорым могут разрешить таранить блокирующие их машины

, ИА "Амител"
В Минздраве также обсуждается вопрос об ужесточении ответственности за препятствование скорой помощи

Фото: tcmkio.ru

В Минздраве обсуждается вопрос об изменении законодательства для того, чтобы разрешить каретам скорой помощи таранить не пропускающие их машины. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на замминистра здравоохранения Татьяну Яковлеву.

Кроме этого, обсуждается вопрос об ужесточении ответственности за препятствование скорой. В обсуждении участвует общественность и пациентское сообщество, отметила Яковлева.

Напомним, на минувшей неделе, 10 января, поздно вечером водитель иномарки не пропустила спешащую на экстренный вызов бригаду медиков в Петропавловске-Камчатском. Женщина со спутником перегородили проезд в одном из городских дворов, в результате чего скорая добралась до пациента на 10 минут позже, чем могла бы. 21-летний человек скончался до приезда врачей.

Яковлева выразила мнение, что ужесточать законодательство нужно. Она назвала блокирование проезда скорой "умышленным убийством". "Потому что как можно не пропустить скорую, тем более реанимацию, которая идет с сигнальными маячками", цитирует замминистра агентство.

Автор:
Александр Вилисов Редактор новостей +7 (3852) 59 44 66

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Комментарии

17.01.2017 19:37
Пионер

Главное, чтоб от тарана сам пациент и экипаж скорой не пострадал

0  0
17.01.2017 19:39
CALIBR

разрешить каретам скорой помощи таранить не пропускающие их машины. +++++++++++ Очередная пиар - глупость для глупых.

0  0
17.01.2017 19:41
CALIBR

Главное, чтоб от тарана сам пациент и экипаж скорой не пострадал ++++++++++++++ Исключено , если обвязка по периметру из рельс будет.

0  0
17.01.2017 19:45
PASHA

Ребят на геликах пацанчиков протаранят а потом погоня, да и не пациента уже...

Тут надо Талалихина и Анку пулеметчицу

0  0
17.01.2017 19:48
ckfdf

Как надоела безответственность нынешних СМИ. Маша Пупкина чего-то там пролепетала, а какие громкие заголовки.

0  0
17.01.2017 20:02
Джазатор

А что они вам, с с печатью от путина должны новости размещать?

0  0
17.01.2017 20:31
vadim_mailru

ага, и силовой бампер на скорые повешать, лебедку что бы выдернуть какого нехорошего..... толку от таких газелей в таране никакого...

0  0
17.01.2017 21:06
almas

Выход всегда есть...Для тарана к скорой прицепят трейлер, на котором будет размещен военный бульдозер или танк с противоминным тралом...Развитие технологии моментального удаления препятствий на дороге потребует оснащения скорой помощи противотанковыми гранатометами, а в дальнейшем и ракетными комплексами…

0  0
17.01.2017 21:18
Пионер

И все же телепорт проще...

0  0
17.01.2017 21:30
CALIBR

almas ,в "танчиках" ( WOT ) какой level ?

0  0
17.01.2017 21:32
дед

угу! смейтесь! тут одно лекарство! репрессии! увеличат сроки, статии, и прочая! чепчики товарисчи особоодаренные подкидывать не торопитесь, вашу публику под сурдинку потащут обязательно! ха-ха!

0  0
17.01.2017 21:38
CALIBR

дед , а вас даже и в вертухаи не возьмут - в расход пустят ,но позже. * так Ванга предсказала. ))

"Минздрав не выступал с предложением разрешить машинам скорой помощи таранить автомобили, мешающие их проезду, однако такие инициативы поступали от общественности. Как передает «РИА Новости», об этом заявил директор департамента общественного здоровья и коммуникаций Минздрава Олег Салагай. «Министерство с такой инициативой не выступало. От общественности такие предложения действительно звучали», — сказал он." (с)

Отбой ,"слабоодарённым" подобрать за собой ржаки , хахаки и в люлю.

0  0
17.01.2017 21:46
Garind

Исключено , если обвязка по периметру из рельс будет Отбой ,"слабоодарённым"

Уже прикладываетесь в люлю? И правильно. В самолетах вы больше соображаете, чем в автомобилях. А самое главное для вас что? Вовремя из обсуждения сбежать.

Что там насчет издательства ваших собраний мемуарных комментариев? Дураков не нашли чтобы деньги скинули?

0  0
17.01.2017 21:47
дед

калибру! если чо не поняли в моем сабже разъясню вам лично! не будут таранов придумывать, будут ужесточать административное и уголовное законодательство! учите матчасть! вам тут не летное дело! ха-ха!

0  0
17.01.2017 21:49
дед

гаринду! на х-х кому скидывать на одно экземплярный тираж? ха-ха!

0  0
17.01.2017 21:54
Garind

Дед, ну так то Калибр пытался с меня денег поднять на издание непонятной книги. Но после моего отказа, ушел в бега. Не стал свой номер телефона называть, на который я был готов закинуть рублей 50, чтобы он смог доехать до редакции "Алтайской Правды" на автобусе. Там печатают книги "одаренных" авторов. Правда тиражи мелкие.

1  0
17.01.2017 22:00
дед

та помню, помню! все помнят! этого помнят уже воз и большая тележка! ха-ха!

0  0
17.01.2017 22:08
CALIBR

Бося в гриме ? Даже нет желания с троллёнышем диалог вести.

дед,в силу своей слабой "особоодарённости",вы так и не поняли ,что я подобного не утверждал и всё ,что вы написали по моему адресу высосано вами из пальца правой ноги. * бывает.

0  0
17.01.2017 22:17
дед

калибру! не, из левой! это вы не поняли! впрочем уверен, что не постучатЦа! воспитывайте внуков, любите жену, дай вам Бог вам всем здоровия!

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17.01.2017 22:22
Garind

Началось в деревне лето... Калибр, если вы решили сойти с темы, то открыто и скажите, мол: "Я сливаюсь. Все мои заявления насчет Книги Комментариев, были не более чем пьяным бредом.". Так вы будете более мужественно выглядеть, чем сейчас, называя меня тем, кем я не являюсь.

Ну и что вы все таки сможете сказать насчет тарана "Газелью" скорой помощи обвязанной "рельсами по периметру" машины которая тяжелее "Газели" в два-три раза? Поведенную раму "Газели" вы будете водителю помогать править? Или сольетесь так же как и с книгой?

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