Фото: nikvesti.com
Украинский лидер Петр Порошенко заявил, что встретится с избранным американским президентом Дональдом Трампом сразу после его инаугурации, которая пройдет в пятницу, 20 января, передает ТАСС со ссылкой на Bloomberg.
Порошенко в интервью на Всемирном экономическом форуме в Давосе сообщил, что был одним из первых мировых лидеров, которому Трамп позвонил сразу после выборов. По словам президента Украины, между главами стран состоялся "многообещающий диалог", в ходе которого они согласовали дату визита Порошенко в Вашингтон сразу после инаугурации. При этом точной даты он не назвал.
Агентство отмечает, что подтверждения о возможной встрече с украинским лидером из будущей администрации республиканца еще не поступало.
Ранее глава Украины выразил надежду на эффективное и плодотворное сотрудничество с администрацией Трампа. Соответствующее заявление Порошенко сделал на совместной пресс-конференции с американским вице-президентом Джо Байденом.
Комментарии
И тут Остапа понесло................ Похоже на полное расстройство психики на фоне общего психоза и злоупотреблении алкогольных напитков. Только клиника.
А Трамп в курсе?
господин Порошенко опять мечтает
Молодец!
был одним из первых мировых лидеров, которому Трамп позвонил сразу после выборов
Ну да, ну да. Помним, помним как Порошенко звонил Атамбаеву в Киргизию. Вопрос же по звонку Трампа пока остаётся открытым: так до сих пор и неясно кто ему звонил - то ли Лексус, то ли Вован. Не исключено, что на Ютубе скоро будет выложен и этот разговор. Пойду за попкорном. На всякий.
Казя наверно уже приготовил для Попрошенко текст поздравления.
енрст! камрады и прекрасные женщины! присоединяюсь к вам единодушно! чо? наши ветки самые замечательные, а их плоды самые вкусные!