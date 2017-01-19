В 2017 год Россия вошла с низкой инфляцией (всего 6%) и низкими курсами валют. Изменится ли ситуация в последующие 12 месяцев, что будет с ценами, нефтью и недвижимостью, редакции Amic.ru рассказал кандидат экономических наук, доцент кафедры финансов и кредита АлтГУ Василий Привалов.

Продукты в цене

Не заметить роста цен на продукты в последние годы было сложно. По словам эксперта, спрогнозировать развитие ситуации в этом направлении довольно трудно, так как ценообразование зависит от многих факторов. По мнению Василия Привалова, в 2017 году есть вероятность отмены санкций и контрсанкций. Если это произойдет, цены тоже снизятся, так как на рынке появятся продукты, которые смогут составить конкуренцию отечественным.

Черное золото

После победы Дональда Трампа на выборах в США среди печальных прогнозов оказалась и ситуация на рынке нефти, вроде как при новом президенте в стране начнут активно пользоваться своими природными запасами. Эксперт Amic.ru оценивает ситуацию более позитивно. По его убеждению, здесь, напротив, все будет стабильно.

"Страны, входящие и не входящие в APEC, договорились о сокращении добычи нефти. Сейчас мы наблюдаем, что ее стоимость довольно стабильна – более 50 долларов за баррель. Это достаточно хорошо, у нас и в бюджете заложена примерно такая цена. Для России это нормально, так как себестоимость нефти, по разным источникам, в нашей стране от 5 до 10 долларов за баррель. Такую рентабельность ни одно производство позволить себе не может", – комментирует Василий Привалов.

Что нам стоит дом построить

Цены на недвижимость в стране значительно снизились, и, по словам эксперта, особых изменений на этом рынке ждать не стоит. Строительный сектор не получает инвестиций от государства, кроме того, в России с 1 января 2017 года свернули программу поддержки ипотеки, по которой банки, выдававшие ипотечные кредиты под 10-12 % годовых, получали компенсацию.

"По Барнаулу новые дома появляются там, где застолбили место год или два года назад и уже получили разрешение на строительство. Новых микрорайонов никто уже не строит – на это нужны большие деньги, которых у народа нет. Поэтому и цена на недвижимость поползла вниз. Если тенденция будет продолжаться, строительные компании будут вынуждены сделать их еще ниже, потому что возникнет необходимость продавать уже построенные квадраты. А начинать новое строительство очень рискованно, теперь не вкладывают так массово, как это было раньше", – объяснил Привалов.

Рубль, ставка и инфляция

На курс рубля также влияет множество факторов, среди которых, по словам экономиста, и различные информационные "вбросы" того же самого Центрального банка.

"Если пустить сообщение о том, что намечается встреча Дональда Трампа и Владимира Путина, на которой рассмотрят определенные вопросы, то это может повлиять на курс доллара. Он может понизиться, а рубль – вырасти. Точный прогноз здесь дать сложно, но если смотреть реально, то рубль укрепляется, хотя все будет зависеть от макроэкономической ситуации, от локальных заявлений и локальных действий: ситуации на Украине, каких-то масштабных проектов по строительству. Гораздо интереснее вопрос, что будет с ключевой ставкой. Инфляция по итогам года меньше 6%, а ключевая ставка высокая – 10%, потенциальные заемщики не могут кредитоваться, а без кредитов, соответственно, происходит паралич экономики", – пояснил Василий Привалов.

Что касается инфляции, экономист высказал предположение, что она будет ниже 7% и что правительство постарается удержать существующий уровень или даже его улучшить до 6% или 4,5%.