В 2017 год Россия вошла с низкой инфляцией (всего 6%) и низкими курсами валют. Изменится ли ситуация в последующие 12 месяцев, что будет с ценами, нефтью и недвижимостью, редакции Amic.ru рассказал кандидат экономических наук, доцент кафедры финансов и кредита АлтГУ Василий Привалов.
Продукты в цене
Не заметить роста цен на продукты в последние годы было сложно. По словам эксперта, спрогнозировать развитие ситуации в этом направлении довольно трудно, так как ценообразование зависит от многих факторов. По мнению Василия Привалова, в 2017 году есть вероятность отмены санкций и контрсанкций. Если это произойдет, цены тоже снизятся, так как на рынке появятся продукты, которые смогут составить конкуренцию отечественным.
Черное золото
После победы Дональда Трампа на выборах в США среди печальных прогнозов оказалась и ситуация на рынке нефти, вроде как при новом президенте в стране начнут активно пользоваться своими природными запасами. Эксперт Amic.ru оценивает ситуацию более позитивно. По его убеждению, здесь, напротив, все будет стабильно.
"Страны, входящие и не входящие в APEC, договорились о сокращении добычи нефти. Сейчас мы наблюдаем, что ее стоимость довольно стабильна – более 50 долларов за баррель. Это достаточно хорошо, у нас и в бюджете заложена примерно такая цена. Для России это нормально, так как себестоимость нефти, по разным источникам, в нашей стране от 5 до 10 долларов за баррель. Такую рентабельность ни одно производство позволить себе не может", – комментирует Василий Привалов.
Что нам стоит дом построить
Цены на недвижимость в стране значительно снизились, и, по словам эксперта, особых изменений на этом рынке ждать не стоит. Строительный сектор не получает инвестиций от государства, кроме того, в России с 1 января 2017 года свернули программу поддержки ипотеки, по которой банки, выдававшие ипотечные кредиты под 10-12 % годовых, получали компенсацию.
"По Барнаулу новые дома появляются там, где застолбили место год или два года назад и уже получили разрешение на строительство. Новых микрорайонов никто уже не строит – на это нужны большие деньги, которых у народа нет. Поэтому и цена на недвижимость поползла вниз. Если тенденция будет продолжаться, строительные компании будут вынуждены сделать их еще ниже, потому что возникнет необходимость продавать уже построенные квадраты. А начинать новое строительство очень рискованно, теперь не вкладывают так массово, как это было раньше", – объяснил Привалов.
Рубль, ставка и инфляция
На курс рубля также влияет множество факторов, среди которых, по словам экономиста, и различные информационные "вбросы" того же самого Центрального банка.
"Если пустить сообщение о том, что намечается встреча Дональда Трампа и Владимира Путина, на которой рассмотрят определенные вопросы, то это может повлиять на курс доллара. Он может понизиться, а рубль – вырасти. Точный прогноз здесь дать сложно, но если смотреть реально, то рубль укрепляется, хотя все будет зависеть от макроэкономической ситуации, от локальных заявлений и локальных действий: ситуации на Украине, каких-то масштабных проектов по строительству. Гораздо интереснее вопрос, что будет с ключевой ставкой. Инфляция по итогам года меньше 6%, а ключевая ставка высокая – 10%, потенциальные заемщики не могут кредитоваться, а без кредитов, соответственно, происходит паралич экономики", – пояснил Василий Привалов.
Что касается инфляции, экономист высказал предположение, что она будет ниже 7% и что правительство постарается удержать существующий уровень или даже его улучшить до 6% или 4,5%.
Комментарии
"Не заметить роста цен на продукты в последние годы было сложно." И тут говорить о 6% нет смысла.
Все давно предсказуемо. Движение рубля будет синусоидальное. А инфляция как всегда в районе 10-15%. И сказки про около 5% или 6% давно дела минувших дней.
"Хорошие новости
В связи со снижением цены на нефть стоимость бензина на всех АЗС снижена на 15-20%! На 25% снижены цены на девять групп потребительских товаров. Упали цены на стройматериалы, в частности цены на изделия из стали снижены на 20-22%, цемента на 3-5%. На будущей неделе больше бизнесов объявят о снижении цен на свою продукцию. Ожидается снижение цен на средства гигиены, мыло, зубную пасту, шампуни и прочее, - сообщает глава Департамента внутренней торговли Таиланда г-жа Вибунлак Руамракс. а теперь вернёмся к новостям России ..." (с)
19.01.2017 07:57
Хорошие Новости сообщает глава Департамента внутренней торговли Таиланда г-жа Вибунлак Руамракс. а теперь вернёмся к новостям России ..." (с) ++++++++++И вот теперь задумаешься. Ну почему мои многие знакомые уехав за бугор, как то: Канаду, Германию, Новую Зеландию, Израиль. Живут там припеваючи. И совсем не скучают по России. У всех там прекрасное жилье. И главное у детей есть уверенность в завтрашнем дне.
Сокол ваши знакомые как и вы - упёртые сталинисты вынужденые поступиться принципами ради лучшей жизни ? почему вы их не отговорили ?
То не Сталинский Сокол,а залётная чирикающая глупая пташка
Да нет. Те кто в Германии-бывший полковник милиции и авиадиспетчер. Те что в Израиле, бывший штурман самолета и врач. Те что в Канаде-она бывший бортпроводник и инженер по дизелям. Те что в Новой Зеландии-бывший бортмеханик и секретарь машинист. К моему любимцу СТАЛИНУ, отношения вообще не имеют. А почему я остался. Я влюблен в Россию!!!
19.01.2017 07:57 Хорошие Новости +10500)))
Я влюблен в Россию!!!
Мы говорим Россия , подразумеваем Путин. Вы плохо любите Россию старче.
Он, как и большинство, любит страну, а не государство.
Он, как и большинство, любит страну, а не государство.
Большинство 86 % говорят что Путин это Россия.
19.01.2017 08:49 - гость -, и обамачмо, балтийскую и трактовую не может до конца разбомбить??!!))
Друзья не станем спорить. Кто любит Путина-флаг Вам в руки. Я любил и люблю Россию, ту которую знал раньше. В которой было много романтики и созидания. Я люблю Россию без Путина и его подельников. Уважал и уважаю Человека Труда, а не барыг и спекулянтов. Все-Всем Удачи!!!
Сказать сложно... сказать трудно... факторов много.
Он, как и большинство, любит страну, а не государство. Большинство 86 % говорят что Путин это Россия. Если так считаете вы, это не значит,что так считает каждый! не вешайте себе медаль исключительности туда, где можно обойтись бумажной грамоткой.
Я не знаю периода в этой стране, когда людям нравилось то, что происходит. На Рублевке тоже никто не доволен, я тебе отвечаю. И в подвалах Питера тоже все недовольны. Это страна недовольных по определению. Здесь люди рождаются с уже кислой рожей. Летом, жарко, зимой, холодно. Всегда всё не то. (с) Шнур
На Рублевке тоже никто не доволен, я тебе отвечаю.
если ты отвечаешь за рублёвку , какого делаешь тут ,нищеброд ?
Соколу! вы не поверите! у меня многие знакомые никуда не уехали, тут живут припеваючи! есть такие которые вернулись оттуда! и тож живут неплохо! у нас даже на ресурсе таких большинство! стонут правда некоторые не по детЦки, но энто для того что бы не "сглазить"! ха-ха!
если ты отвечаешь за рублёвку , какого делаешь тут ,нищеброд ?
Тебе твоя слепота и тупость сильно жить мешают? Или ты уже привык?
дед зарегистрированный 19 января 2017 г. 09:34
Стонут чтоб не сглазить? Мудрые люди. Настоящие патриоты страны.
за рублевку есть что ответить или на базар переведёшь ?
Осенью 2016 года тут каждый день по 10 статей выходило, что все плохо, и к Новому Году доллар будет стоит 70-80 рублей, типа бегите, покупайте срочно. Рубль подешевеет. Уж очень подозрительно все это выглядело и что мы видим. Все прогнозы как будто специально противоречат тому, что будет на самом деле.
Экономика это не наука. Нет законов экономики. Есть законы природы, законы физики, законы химии. А законов экономики нет. Поэтому два разных профессора экономики спорят и делают порой диаметрально противоположные прогнозы. Поэтому можно сделать вывод, что экономика, а особенно макроэкономика это в чистом виде политика, где все зависит только от лиц, принимающих решения.
09:31 отступлю от своего принципа не общаться с анонимными на этом сайте, и поясню затупанке на пальцах: если ты внимательно посмотришь на мой текст, то увидишь значок копирайта (с), и далее авторство этого копирайта - Шнур. это цитата Шнура. он высказался о умонастроениях народонаселения в России.
зенки расшиперивай, когда читаешь, альтернативноодаренная.
19.01.2017 09:51 Геноцид Эклеров
А я давно говорю, что для доступа в интернет надо вводить что-то вроде теста на IQ.
Абориген зарегистрированный 19 января 2017 г. 09:57
Ему его тупость и слепота в жизни не сильно мешают. А тест за него родители проходить будут.
отступлю от своего принципа не общаться с анонимными на этом сайте
как аноним анониму говорю : ты не прав , аноним. может хватит эклеру жрать , ека ?
Как предлагаешь это оформить к геноциду эклерному к примеру как анониму ?
Абориген зарегистрированный 19 января 2017 г. 09:57 никто не будет вводить барьерных тестов, к сожалению) подобные анонимные - составная часть аудитории ресурса, никто в администрации сайта не захочет их лишаться. хотя, по уму, для повышения качества контента это было бы правильным шагом.
какая польза от этой ? она пишет: "ека", "хватит жрать эклеры".... какая смысловая нагрузка? нулевая. зато комментик есть, защитан.
Йа есть екарнутый иклер, йа очнь люблю копипастеть цытатэ Шнура и асобенно Джейсана Стетхема!
прошу модератора обратить внимание на анонимного персонажа 09:37, 09:44, 10:02, 10:18. если не ошибаюсь, то это одно и тоже тело. оно занимается тем, что согласно правил сайта карается баном, а именно: - «Оффтопик» - размещение сообщений, не соответствующих теме новости, подмена темы обсуждения;
- «Флейм» - грубые, нецензурные выражения, хамство и оскорбления в любой форме;
- «Флуд» - бессмысленная или малосодержательная информация, не несущая смысловой нагрузки. Источник: © ИА "Амител"
поступите с ним согласно ваших же правил.
ребе Грантштейн, чому ты такой плаксивый?))
ек , ваши деды в газету Правда не писали требования борьбы с японскими лазутчиками ?
Геноцид Эклеров 19 января 2017 г. 10:24
Зачем жалуетесь? Идиот захотел показать всем, что он идиот. Он этого добился. И хорошо, что в интернете, а если бы он на машине в остановку полную людей въехал? Как здравомыслящий человек, вы просто оставьте дауна наедине с его "скакунами мыслями" и не обращайте внимания.
Йозя , неудачники плачут или по собственным делам или по делам чужим.
ек , меняя погонялы раз в неделю выглядешь одарённым идиотом особенно на фоне Шнура.
Предлагаю Амику провести вот такое мероприятие.
У нас в крае есть много специалистов по экономике, есть кандидаты и доктора наук. Задать им такие вопросы: какой к концу года будет курс рубля, какой будет показатель инфляции, какой будет индекс промышленного производства (в денежном и физическом выражении), сферы услуг, торговли, транспорта. Какова будет величина валового продукта края. И чтобы они не крутили - может быть, а может не быть - а ответили предельно корректно. А в конце года посмотреть кто из них эксперт, а кто эксперд.
10.36 это у него такая претензия на оригинальность)) Сначала он немношк антисемит, а через недельку он подписуется Грантштейном, ну а его визгами про "гостей-анонимов" посвящена явно не одна страница в истории его болезни)
йоззи, я поступаю как считаю нужным. и твои оценки моих поступков меня волнуют менее всего. мне доставит, если школоту ограничат в доступе на этот сайт. считаю, что это полезным будет для всех. никому не приятно, когда в беседу вмешиваются имбициллы.
ту хе-хеша нет, не писали. ещё вопросы?
ту 10:30 считаю, что поступил правильно.
ту 10:36 какое твое свиное дело до моих ников. кто надо, тот меня знает и с ником и без ника. и уж каким примитивом выглядишь ты, мне даже говорить не надо, всем и так это очевидно)
1 19 января 2017 г.10:42
Бося, ну так и займись этим.
Костян , громи либерастов , даже если тебя здесь за идиота считают. а ники меняй через день -пускай изайдут на гуано. Умный идиот полюбас лучше тупого либерала !
йозеф г. 19 января 2017 г. 10:43 йоззи, ты за своей историей болезни следи, утлый) мне твоего догляда не надо)
претензия на оригинальность - это подписываться йозефом Г., с толстым намёком на исторического персонажа. я помню твои сбивчивые пояснения по этому поводу)
10:46
Казимир, ведите себя достойно.
евпату коловрату 19 января 2017 г. 10:46 костяном зовите своего вымышленного брата, а я вам не костян) если у вас есть ко мне какие то вопросы, то предлагаю их озвучить. это всё лучше того, что вы не зная меня, пытаетесь меня же оскорбить "идиотом", и называя "костяном"
и уж каким примитивом выглядишь ты, мне даже говорить не надо, всем и так это очевидно)
фишка всех примитивщиков из доморощенных аналитиков выдавать своё мнение за мнение всех. ек ,ты рассмешил ещё раз своей тупостью в оценках.
если это Казя тявкает под гостем, то я не удивлен) еще одна его фобия после "костяна", это то, что я "продавец удочек"
готов заплатить денег, если он сможет обосновать хоть одно из его утверждений относительно меня)
Геноцид Эклеров19 января 2017 г.10:47
Пфф, я Йозеф Гагарин, польский еврей...или у тебя проблемы?)
хе-хе 19 января 2017 г. 10:51 хехешка, я рад, если ты рассмеялся) значит не совсем одеревенел ещё) про тупость не тебе рассуждать) эталонный затупан)
йозеф г. 19 января 2017 г. 10:52 ну, тогда я Геннадий Эклеров, ок? тебя устраивает?)
ну, и кто тут про претензии на оригинальность вещает, а, ?)
Уж очень подозрительно все это выглядело и что мы видим. Все прогнозы как будто специально противоречат тому, что будет на самом деле. ------------------- Все так, но не так. Прогнозы зачастую лишь выражают мнение большинства. А большинство всегда проигрывает. Сейчас мнение заметно изменилось на противоположное, но смущает, что нет еще на рынках пока эйфории или истерии (как правильнее) по поводу укрепления рубля. Так что, вполне возможно, что еще пару пунктов рубль отыграет в свою пользу, а дальше... эти значения мы увидим в очередной раз только после деноминации
йозеф г. 19 января 2017 г. 10:52
Гагарин? Ты бы лучше не марал имя светлого человека.
Костян , ну так ты же и сам не ангел - на фоне твоих оскорблений идиотом гордиться следует а не обижаться. А что от имени отказываешься поменял его ?
ту 10:55 повторяю для человека, которого терзает маразм, то есть для тебя) если ты сможешь обосновать, что меня: а) зовут костян б) я продавец удочек, то я готов тебе заплатить немного денег в качестве проигрыша пари)
и ты ещё обижаешься на идиота ? а ведь тебя ещё прошмандовкой не назвали, дурачок.
An Vlad зарегистрированный 19 января 2017 г. 10:54
Вы уже делали свой прогноз год назад. Говорили, что все элеваторы обанкротятся и зерно сдавать будет некуда. Прошел год, все элеваторы как принимали зерно, так и принимают. Ваш прогноз не оказался неправильным. Скорее, даже это было паникерство. Или это состояние души?
ек а чем вам не нравится имя Костя? всяко лучше чем ваши погонялы многочисленные. да и продавец удочек это профессия , а не хухры-мухры.
молодей Анвлад! единственный по сабжу шпарит! остальные сбились во флуд! что то мне смутно подсказывает что не кулак Анвлад! ! Игрок! биржевой маклер! уж больно гладко он тут курсы строит и форексы там всякие заворачивает! а как маскировался! как маскировался! типо на земле он там что то сеет, пашет и жнет! с землей видать по всему махинации заворачивает! спекулянт! ха-ха!
An Vlad, хотел задать вопрос. Наверное, тяжело жить, когда всю жизнь с утра до ночи в голове стучит "всё пропало, всё пропало, всё пропало"?
- гость - 19 января 2017 г. 11:00Вы уже делали свой прогноз год назад. Говорили, что все элеваторы обанкротятся и зерно сдавать будет некуда. Прошел год, все элеваторы как принимали зерно, так и принимают. Ваш прогноз не оказался неправильным. Скорее, даже это было паникерство. Или это состояние души? Источник: © ИА "Амител"
босьван , зажигай. громи этих либерастов в правый глаз ! идиёты тебе в помощь. ))
11:02 исключительно истины ради, а не отмазок для) пускай уж если про меня что то и говорят, то это хотя бы было близко к истине) у меня есть собственное родное имя, и профессия есть. и вовсе не такие, как тут анонимы пытаются озвучить. мне просто хотелось бы показать им, что несмотря на весь их важный вид, как будто они обо мне что то знают, они в этом ошибаются)
екушонок, ты чего оскорблять стал, никак твой раскалённый кратер дал трещину??)))) Так ты шину наложи...или подорожник приклей...или залижи как обычно свою полыхающую/смердящую рану!))
Прошел год, все элеваторы как принимали зерно, так и принимают. --------------------- Нет Бос2014 не все. А на оставшихся элеваторах переработчиков проблемы с приемкой, по сколько они при среднем урожае пшеницы оказались перегружены. В крае ожидали высокий урожай, а вышел средний, благодаря бурой ржавчине. Если бы не ржавчина, вообще конец был бы. Так что производство зерновых в крае будет сокращаться. Не сиюминутно конечно, но будет по сколько переработка схлоаывается, о чем и говорилось год назад. По этому лично я решил для себя действовать на опережение и от производства зерновых планомерно ухожу. По этому проблемы элеваторов меня как то стали мало волновать. На этом закончим.
- гость - 19 января 2017 г. 11:06
Казимир, когда вы пишете под регой, вы совершенно другой человек. Вам не кажется, что у вас наметилось раздвоение личности на Калибра, высокомерного юмориста с плоскими шутками ниже пояса и гостя, открыто хамящего окружающим?
An Vlad 11:08
А, ну понятно. "Проблемы с приемкой", "ржавчина", "вообще конец", "схлопывается". Все в том же ключе как и раньше. Все пропало, гипс снимают, клиент уезжает.
йози, мелкотравчатый суслик, ты за базаром следи) я с удовольствием тебе горб проверю) есть желание убедиться? пиши модератору)
Геноцид Эклеров19 января 2017 г.11:14
ахаха, екубович воспалился)) ек, а теперь набери в рот майонезу, набрал.....всё, теперь ты - "прыщ")))
йоззи, ссышь когда страшно?) сдрисни уже отсюда. корешки твои подались отсюда на Олтапресс, и тебе пора. вали уже...
ек вы - гопник .
Нюша 19 января 2017 г. 11:27 Ньюша, из ваших уст это комплимент)
Екубович, ты же сразу побежишь с разбитыми щщами жалиться в полицию)) тем более известна твоя склонность к "товарищ модератор, я вам расскажу как всё было" )
йозик, да ты не гадай, давай словимся)
йозик, ты пока решайся, а я съезжу на обед)
разумеется за дошираком) чем же я по вашему (оппиков) мнению ещё могу обедать) мне ж "ольгинских" серебренников только на доширак и хватает)
вы вообще каждому слову, которое про меня анонимные шавки плетут, верьте) вы же быдло-стадо)
как ека на дошираке переклинило . походу втихомолку ночью под одеялом эклеры заедает.
ек у тебя рожа ещё не треснула ? )
на рынке появятся продукты, которые смогут составить конкуренцию отечественным
На рынке могут появиться и отечественные продукты, которые составят конкуренцию. Для снижения цен не важно какие продукты появятся - отечественные или импортные, важно, чтобы предложение продуктов превышало спрос
Геноцид Эклеров 19 января 2017 г. 11:59 я бы назвал тебя отребьем
19.01.2017 11:08 An Vlad__________А если не секрет совсем уходите из сх или перепрофелируетесь?
12:06 неа) вполне сытно отобедал) спасибо за беспокойство)
12:59 пройдите на ... и примите заверения в моем совершеннейшем удовлетворении посылом вас в пешее эротическое путешествие)
«Флейм» - грубые, нецензурные выражения, хамство и оскорбления в любой форме;
Да геноцид под разными никами оскорбляет людей, его отсюда тогда давно взашей гнать надо, это хам да ещё и истеричка вдобавок.
14:13 только и исключительно в качестве ответной меры. я никогда первым не начинаю разговор с применением обсценной лексики. вы за собой следите, ведите себя в рамках приличий, и никто вас не будет оскорблять.
только и исключительно в качестве ответной меры.
твоя "исключительность " прописана в правилах форума и позволяет жаловаться модератору ?
Казя, не я начинаю срач, я всегда высказываю своё мнение по сути сабжа. и обычно мне в ответ начинают хамить, вместо аргументированных возражений. а я не толстовец, чтобы это терпеть.
моё обращение к модератору - это реализация моего права как любого человека из аудитории ресурса. если ты считаешь, что ко мне применимы требования забанить - вэлкам, обращайся.
Все просто: инфляция, цены и курс рубля у нас в стране это производная от мировой цены на нефть. А что с ними будет, это все в руках спекулянтов. Поясню: мировая месячная добыча нефти примерно 60 млн. баррелей, соглашение о сокращении добычи на 600 тыс. баррелей это 1% от объема нефти на рынке. А цены на нефть выросли более чем на 10%. Т.е. производство не коррелирует с ценой, определяемой настроениями спекулянтов на рынке. Так было и в 2008 году, когда цена на нефть упала более чем в три раза при практически неизменном мировом уровне добычи. Ни один эксперт не берется точно предсказать стоимость нефти к концу года, в одном они только сходятся - цена будет падать, причем очень сильно. И связано это больше не с производством, а с предстоящим перетоком денег спекулянтов в более высокодоходные активы, которыми станут облигации минфина США после повышения по ним процентной ставки. Ставку будут повышать уже в самое ближайшее время, причем ФРС планирует это делать неоднократно в течение года. Самое интересное - упадут-ли у нас цены на бензин в случае падения цен на нефть. В 2009 году с 23 руб. упали до 17 руб., а во всем мире тогда бензин подешевел в три раза.
казю поищи в чулане . насчёт остального ты кидаешься на всех кто против тебя такой же, и ничем от них не отличашься но хочешь исключенительного понимания от модератора.
14:51 просто объясни: а почему я должен молчать, когда кидаются на меня?
Боже удачно зашла! Это рай для моих ушей и глаз!)))))