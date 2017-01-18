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Праздничная иллюминация и главная елка исчезли в парке развлечений и отдыха "Лесная сказка", сообщает пресс-центр администрации Барнаула.

Однако снежную горку в парке решили оставить до весны. Ледяное покрытие будет контролировать управление коммунального хозяйства района. Также ведомству поручено обеспечить ремонт снежных бортов, ступеней и ограждений этой горки.

Перед отключением иллюминации всю систему проверили на техническую исправность. В следующем году эти светодиодные конструкции вновь зажгутся на праздник. До конца этой недели в районе уберут всю праздничную подсветку.

