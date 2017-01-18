Фото: lentaregion.ru
Жителя Алтайского края обвиняют в убийстве знакомого, тело которого злоумышленник позже спрятал в сугробе.
Как сообщили в региональном управлении Следственного комитета, 41-летнему мужчине предъявлено обвинение. Кровавая трагедия разыгралась 25 декабря прошлого года, когда на веранде одного из домов села Мышкино после совместного распития алкоголя гость поссорился с хозяином.
В итоге обвиняемый нанес оппоненту несколько ударов ножом. В результате полученных ранений потерпевший скончался, а злоумышленник перенес тело за черту села и закопал в сугробе.
Спустя несколько дней сожительница потерпевшего заявила о его пропаже. Тело было найдено полицией при обходе села и близлежащей местности во время поисков мужчины.
Обвиняемый заключен под стражу.
Комментарии
после совместного распития алкоголя гость поссорился с хозяином. ++++++++++ Очевидно, заклятые наши "друзья" забугорные мешают в пойло "Озверин" ,вызывающий у особей мужского и женского полов непреодолимую тягу к выяснению ,кто кого больше уважает. Полагаю, в скором времени алкогольные диверсии прекратятся. * мнение.
в комментариях ненависти не меньше. калибр, фас!
ты тоже с утра азверину накатил ?