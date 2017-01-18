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Полицейский лишился своей должности из-за нарушения правил дорожного движения во время празднования свадьбы в Москве. Об этом пишет ТАСС.
Как сообщалось ранее, в сети появилось видео езды свадебного кортежа. В СМИ говорилось, что это 26-летний полицейский едет на собственную свадьбу. Водитель BMW грубо нарушал ПДД. В частности, проехал большое расстояние задним ходом, пишет РИА Новости.
Также проводится проверка в отношении руководителей бывшего полицейского.
Комментарии
Эх,такому джигиту жизнь сломали , демоны ! ) http://savepic.ru/12707064.jpg 26 лет всего.., придётся в аул возвращаться.Участковым.
Ну почему участковым? Может, у них там прокурор старый и бездетный, а у папы лишняя отара баранов есть?
Ну , тогда два путЯ - в участковые или прокуроры. * но по месту жительства. )
Или шиномонтажка без присмотра.
Вот такие они теперешние сотрудники МВД новой формации. не то , что мы серообрядцы раскольники ушедшие в небытие, бравшие взятки двумя перстами и не верившие в переаттестацию....
Его папа так называемый "хозяин Новой Москвы". т.ч. данного бородатого опера устроят в теплое место, а жаль...