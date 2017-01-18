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Полицейский лишился своей должности из-за нарушения правил дорожного движения во время празднования свадьбы в Москве. Об этом пишет ТАСС.

Как сообщалось ранее, в сети появилось видео езды свадебного кортежа. В СМИ говорилось, что это 26-летний полицейский едет на собственную свадьбу. Водитель BMW грубо нарушал ПДД. В частности, проехал большое расстояние задним ходом, пишет РИА Новости.

Также проводится проверка в отношении руководителей бывшего полицейского.