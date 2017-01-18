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Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что Россия может пойти на диалог с США по закону Димы Яковлева. Об этом пишет газета "Известия".

Матвиенко отметила, что России нужны гарантии от Америки, что здоровью детей ничего не угрожает. В таком случае "всё можно вернуть на круги своя". Также спикер Совфеда добавила, что держать этот закон "как некий молот" не является самоцелью для России.

Отметим, накануне вышло постановление ЕСПЧ, в котором сказано, что запрет на усыновление российских детей гражданами США признан неправомерным.

Напомним, закон Димы Яковлева вступил в силу 1 января 2013 года. Одним из самых обсуждаемых пунктов документа является полный запрет на усыновление гражданами США российских детей. Именно эта мера вызвала неоднозначную реакцию. Этот закон стал ответным шагом на принятый сенатом США "закон Магнитского", который предусматривает визовые санкции в отношении россиян, причастных, по мнению конгрессменов, к смерти в российском СИЗО аудитора фонда Hermitage Capital Сергея Магнитского.