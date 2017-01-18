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Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что Россия может пойти на диалог с США по закону Димы Яковлева. Об этом пишет газета "Известия".
Матвиенко отметила, что России нужны гарантии от Америки, что здоровью детей ничего не угрожает. В таком случае "всё можно вернуть на круги своя". Также спикер Совфеда добавила, что держать этот закон "как некий молот" не является самоцелью для России.
Отметим, накануне вышло постановление ЕСПЧ, в котором сказано, что запрет на усыновление российских детей гражданами США признан неправомерным.
Напомним, закон Димы Яковлева вступил в силу 1 января 2013 года. Одним из самых обсуждаемых пунктов документа является полный запрет на усыновление гражданами США российских детей. Именно эта мера вызвала неоднозначную реакцию. Этот закон стал ответным шагом на принятый сенатом США "закон Магнитского", который предусматривает визовые санкции в отношении россиян, причастных, по мнению конгрессменов, к смерти в российском СИЗО аудитора фонда Hermitage Capital Сергея Магнитского.
Комментарии
О как! Видимо вас там в кремле совсем приперло...
Что уже опять можно торговать российскими детьми? думцы, у вас совесть есть или вы её давно продали??
То мы торгуем детьми, то нет, в зависимости от нужд нашей думы,и от решений западных мерзавцев, вот это даааа
то есть теперь опять граждане сша могут быть руководителями и членами нко нко ведущие политическую деятельность на территории РФ могут опять финансироваться гражданами и организациями сша так победимЪ
То мы торгуем детьми, то нет, в зависимости от нужд нашей думы,и от решений западных мерзавцев, вот это даааа
западныя мерзавцы обходят местных мерзавцев , если чё и вопреки мнению баранов.
Понимаю, что принимали закон, чтобы защитить детей, но если из 100 случаев усыновления, в 2 случаях был косяк, то это же не закономерность. Надо сравнить с процентом усыновления в России и если наш % неудач такой же, то в чем выгода от этого закона?
- гость - 19 января 2017 г. 12:42
Понимаю, что принимали закон, чтобы защитить детей,
ты хоть закон читал, про детей там только ст.4
Статья 3 так называемого закона Димы Яковлева
1. В соответствии с настоящим Федеральным законом деятельность некоммерческих организаций, которые участвуют в политической деятельности, осуществляемой на территории Российской Федерации, и безвозмездно получают денежные средства и иное имущество от граждан (организаций) Соединенных Штатов Америки или реализуют на территории Российской Федерации проекты, программы либо осуществляют иную деятельность, которые представляют угрозу интересам Российской Федерации, приостанавливается федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере регистрации некоммерческих организаций...
2. Гражданин Российской Федерации, имеющий гражданство Соединенных Штатов Америки, не может быть членом или руководителем некоммерческой организации, ее структурного подразделения либо структурного подразделения международной или иностранной некоммерческой организации (отделения, филиала или представительства), участвующих в политической деятельности, осуществляемой на территории Российской Федерации. Нарушение данного запрета влечет за собой приостановление федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере регистрации некоммерческих организаций, деятельности указанной некоммерческой организации (структурного подразделения).