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Семилетняя школьница в Екатеринбурге перепутала время суток и ушла на занятия в третьем часу утра. Испуганного ребенка нашел прохожий мужчина, который передал ее полиции. Об этом пишет РИА Новости.
ЧП случилось в ночь на среду, 17 января. Выяснилось, что ночью мать девочки была на работе, а бабушка спала. Из полиции школьницу забрал отец.
По данному факту назначена проверка. Возбуждено уголовное дело по статье "оставление в опасности".
Комментарии
ой, да кто время не путал в детстве?
К 4:00 ходил, было дело. Спасибо маме и папе
Знакомая учительница как-то в воскресенье пришла на работу, написала на доске "Классная работа" и села ждать учеников. Сторож спас.
тож в общаге одного переучившегося и уставшего в 8 вечера разбудили с криком:Серый,ты на экзамен проспал.....побежал...дело зимой было,темно.утро от вечера не отличишь.
вот так подвела родителей под статью
да многие так ходили
а чё к чему уголовное дело?
Меня самого друзья так развели. Спал днем после смены. Пришли в гости пошутили. Подскочил и поехал, было начало осени. Семь вечера похоже было на семь утра. Сообразил когда в автобус сел. Хохма удалась. Был трезвый. За что родителей наказывать? Идиоты/едерасы.
Я тоже уходила, было без двадцати 4, спросонья показалось 20 минут восьмого. Жили в квартире на два хозяина,соседка встала малыша кормить, пошла на кухню, а я уже на площадку выхожу, вернула. Одноклассница тоже в пять уходила, так её ещё и отец проводил, закрыл дверь за ней. Часы остановились, а на другие он и не глянул. А она сидела в школе со сторожем. Это плохо, но это бывает, люди не роботы. Из больниц часто выходят в бахилах. Кто-то брюки не застегнул, у кого-то юбка задом наперёд.
если честно мне жалко и девочку и ее маму. Мама пашет ради доходов даже по ночам, а папа видимо плохо помогает. Про то что живут они без папы понятно по тексту новости. Иначе папа остановил бы ребенка ночью. А вот бабушку надо бы наказать.
А вот бабушку надо бы наказать. сжечь ведьму?
Белка 19 января 2017 г. 10:13
>> папа видимо плохо помогает. Про то что живут они без папы понятно по тексту новости
Ты совсем долбанутая, что ли?? Где это понятно? То, что отец ночью тоже мог быть на работе или в командировке, тупой феминистке в голову не приходит?
Странно как-то... почему ребенок не разбудил бабушку, а молча ушел в школу?
Странно как-то... почему ребенок не разбудил бабушку, а молча ушел в школу?
Будить не хотела... Бабушку пожалела, ну и захотела показать, какая она самостоятельная...Мой иной раз тоже собирается на цыпочках...