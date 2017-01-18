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Новости

Путин не поверил, что Трамп в Москве общался с "ночными бабочками"

, ИА "Амител"
Путин не верит информации, которую распространили якобы "российские агенты"

Фото: pravda-tv.ru

Президент России Владимир Путин  заявил, что  не верит в общение избранного президента США Дональда Трампа с девушками "с пониженной социальной ответственностью" во время визита последнего в Москву. Об этом пишет РИА "Новости".

Как сообщалось ранее, в сети появилась информация, которую распространили якобы "российские агенты". Согласно этой информации, во время визита в Москву Трамп вызывал в отель проституток.

"Трамп приехал — и тут же побежал встречаться с московскими проститутками. Это человек, во-первых, взрослый уже. А во-вторых, человек, который ну не всю жизнь, но многие годы занимался организацией конкурсов красоты, общался с самыми красивыми женщинами мира. Вы знаете, я с трудом могу такое представить, что он побежал в отель встречаться с нашими девушками с пониженной социальной ответственностью", — подчеркнул глава российского государства.

После Владимир Путин добавил:

"Хотя они, безусловно… самые лучшие в мире, безусловно. Но, сомневаюсь, что Трамп клюнул на это", — заметил президент.

Напомним, инаугурация президента США Дональда Трампа пройдет 20 января.

Автор:
Кристина Десяткова Редактор новостей

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Комментарии

18.01.2017 20:15
CALIBR

Поверил или не поверил может знать только Путин. В душе.

0  0
18.01.2017 21:06
Алексеевич

Пониженная социальная ответственность это очевидно к чиновникам. Теперь будем знать как этих чиновников называть. А то что самые лучшие в мире - безусловно профессиональная оценка...

0  0
18.01.2017 21:13
CALIBR

Это человек, во-первых, взрослый уже. А во-вторых, человек, который ну не всю жизнь, но многие годы занимался организацией конкурсов красоты, общался с самыми красивыми женщинами мира. Вы знаете, я с трудом могу такое представить, что он побежал в отель встречаться с нашими девушками с пониженной социальной ответственностью", — подчеркнул глава российского государства. +++++++++++ По- моему, "портрет маслом" списан с друга Сильвио : секс-скандалы тоже верились с трудом обывателю, но постоянно сопровождали его карьеру и звание "Альфа-самец №1" прилипло к нему в узких дипломатических кругах,хотя и был в возрасте.

0  0
18.01.2017 21:24
Rogue Stray

девушки "с пониженной социальной ответственностью" _____________ КАВО?! Да это самые социальноответственные в своей сфере граждане! Кто ещё проявляет бОльшую ответственность?!

Блин, посмеял Владимирыч. Йуморизд, однако.

0  0
18.01.2017 23:37
Сумрачный гений

Почему Путин комментирует всякую фигню? Или это легкий стёб?

0  0
19.01.2017 08:07
- гость -

"Хотя они, безусловно… самые лучшие в мире, безусловно " — заметил президент.

патриотам есть чем гордиться. Да и президент знает что говорит.

0  0
19.01.2017 08:10
- гость -

" А вот ещё его слова:

Вы знаете, что хочу сказать, проституция — это серьезное такое безобразное социальное явление. Ведь молодые женщины занимаются этим и в том числе в связи с тем, что они по-другому не могут обеспечить себе достойного пути. И это в значительной степени вина общества и государства. А вот люди, которые заказывают фальшивки подобного рода, которые сейчас распространяются против избранного президента США, фабрикуют их и используют в политической борьбе — они хуже, чем проститутки. У них нет никаких вообще моральных ограничений " (с)

0  0
19.01.2017 08:14
- гость -

Стоит признать, что, похоже, в проституции Путин разбирается гораздо лучше чем в экономике.

0  0
19.01.2017 08:21
- гость -

Зачем Путин сказал, что русские проститутки лучшие в мире?

0  0
19.01.2017 08:25
Царь есмь царь

Зачем Путин сказал, что русские проститутки лучшие в мире?

ты кто такой смерд, чтобы царю указывать ?

0  0
19.01.2017 08:25
- гость -

В качестве обоснования, почему Трамп вряд ли встречался с русскими проститутками, Президент привёл следующий аргумент: «Это взрослый человек, который долгие годы занимался организацией конкурсов красоты, общался с самыми красивыми женщинами мира». Почему же в качестве аргумента не прозвучали семейные ценности? Ведь Трамп женат! Хотя да, какие у него семейные ценности?

0  0
19.01.2017 08:27
- гость -

Я думал, что социальная ответственность лежит на чиновниках и губернаторах. Ну и на президенте, конечно. Ну хорошо хоть теперь знаю, как называть чиновников, губернаторов и президента, которые плохо выполняют свои социальные обязательства.

0  0
19.01.2017 08:27
Элвис

"Сумрачный гений Почему Путин комментирует всякую фигню? Или это легкий стёб?" == По тому, что его спросили на пресс-конференции, насколько я понимаю. Ему не отвечать на вопрос поставленный нужно было?

0  0
19.01.2017 08:52
Элвис

"Почему же в качестве аргумента не прозвучали семейные ценности? Ведь Трамп женат! Хотя да, какие у него семейные ценности?" == Сам с собой поспорил и ответил? а Путин все равно виноват- так? )))

0  0
19.01.2017 10:09
гость

Он не поверил, )). Как так, был, и не позвал?

0  0
19.01.2017 10:27
- гость -

Путин знаток проституток?

0  0
19.01.2017 12:07
- гость -

Хотя они, безусловно… самые лучшие в мире

Ни фига реклама нашим проституткам

0  0
19.01.2017 12:17
- гость -

Президент знает что говорит и несёт ответственность за сказанное. усатый нафка до сих пор не опроверг.

0  0
19.01.2017 13:03
- гость -

То есть наш Прохоров может себе позволить приехать в Куршавель с 17 моделями, а Трамп нет?

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