Фото: pravda-tv.ru
Президент России Владимир Путин заявил, что не верит в общение избранного президента США Дональда Трампа с девушками "с пониженной социальной ответственностью" во время визита последнего в Москву. Об этом пишет РИА "Новости".
Как сообщалось ранее, в сети появилась информация, которую распространили якобы "российские агенты". Согласно этой информации, во время визита в Москву Трамп вызывал в отель проституток.
"Трамп приехал — и тут же побежал встречаться с московскими проститутками. Это человек, во-первых, взрослый уже. А во-вторых, человек, который ну не всю жизнь, но многие годы занимался организацией конкурсов красоты, общался с самыми красивыми женщинами мира. Вы знаете, я с трудом могу такое представить, что он побежал в отель встречаться с нашими девушками с пониженной социальной ответственностью", — подчеркнул глава российского государства.
После Владимир Путин добавил:
"Хотя они, безусловно… самые лучшие в мире, безусловно. Но, сомневаюсь, что Трамп клюнул на это", — заметил президент.
Напомним, инаугурация президента США Дональда Трампа пройдет 20 января.
Комментарии
Поверил или не поверил может знать только Путин. В душе.
Пониженная социальная ответственность это очевидно к чиновникам. Теперь будем знать как этих чиновников называть. А то что самые лучшие в мире - безусловно профессиональная оценка...
Это человек, во-первых, взрослый уже. А во-вторых, человек, который ну не всю жизнь, но многие годы занимался организацией конкурсов красоты, общался с самыми красивыми женщинами мира. Вы знаете, я с трудом могу такое представить, что он побежал в отель встречаться с нашими девушками с пониженной социальной ответственностью", — подчеркнул глава российского государства. +++++++++++ По- моему, "портрет маслом" списан с друга Сильвио : секс-скандалы тоже верились с трудом обывателю, но постоянно сопровождали его карьеру и звание "Альфа-самец №1" прилипло к нему в узких дипломатических кругах,хотя и был в возрасте.
девушки "с пониженной социальной ответственностью" _____________ КАВО?! Да это самые социальноответственные в своей сфере граждане! Кто ещё проявляет бОльшую ответственность?!
Блин, посмеял Владимирыч. Йуморизд, однако.
Почему Путин комментирует всякую фигню? Или это легкий стёб?
"Хотя они, безусловно… самые лучшие в мире, безусловно " — заметил президент.
патриотам есть чем гордиться. Да и президент знает что говорит.
" А вот ещё его слова:
Вы знаете, что хочу сказать, проституция — это серьезное такое безобразное социальное явление. Ведь молодые женщины занимаются этим и в том числе в связи с тем, что они по-другому не могут обеспечить себе достойного пути. И это в значительной степени вина общества и государства. А вот люди, которые заказывают фальшивки подобного рода, которые сейчас распространяются против избранного президента США, фабрикуют их и используют в политической борьбе — они хуже, чем проститутки. У них нет никаких вообще моральных ограничений " (с)
Стоит признать, что, похоже, в проституции Путин разбирается гораздо лучше чем в экономике.
Зачем Путин сказал, что русские проститутки лучшие в мире?
Зачем Путин сказал, что русские проститутки лучшие в мире?
ты кто такой смерд, чтобы царю указывать ?
В качестве обоснования, почему Трамп вряд ли встречался с русскими проститутками, Президент привёл следующий аргумент: «Это взрослый человек, который долгие годы занимался организацией конкурсов красоты, общался с самыми красивыми женщинами мира». Почему же в качестве аргумента не прозвучали семейные ценности? Ведь Трамп женат! Хотя да, какие у него семейные ценности?
Я думал, что социальная ответственность лежит на чиновниках и губернаторах. Ну и на президенте, конечно. Ну хорошо хоть теперь знаю, как называть чиновников, губернаторов и президента, которые плохо выполняют свои социальные обязательства.
"Сумрачный гений Почему Путин комментирует всякую фигню? Или это легкий стёб?" == По тому, что его спросили на пресс-конференции, насколько я понимаю. Ему не отвечать на вопрос поставленный нужно было?
"Почему же в качестве аргумента не прозвучали семейные ценности? Ведь Трамп женат! Хотя да, какие у него семейные ценности?" == Сам с собой поспорил и ответил? а Путин все равно виноват- так? )))
Он не поверил, )). Как так, был, и не позвал?
Путин знаток проституток?
Хотя они, безусловно… самые лучшие в мире
Ни фига реклама нашим проституткам
Президент знает что говорит и несёт ответственность за сказанное. усатый нафка до сих пор не опроверг.
То есть наш Прохоров может себе позволить приехать в Куршавель с 17 моделями, а Трамп нет?