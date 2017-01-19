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В Китае празднует свой 37-й день рождения самая старая панда в мире. Долгожительнице по кличке Басы в этот день преподнесут ее любимый торт из бамбука, муки, пшеницы и кукурузы. Об этом пишет газета "Известия".

Если перевести на человеческий возраст, то животному уже больше 100 лет. Панда родилась в южной провинции Сычуань. Когда ей было 4 года, ее спасли из ледяной реки.

Долгожительница умеет "качаться" тяжелыми весами, играть в баскетбол и ездить на велосипеде. Панда живет на территории Исследовательского центра больших панд китайского города Фучжою на востоке страны.

Большая панда – вид млекопитающих из семейства медвежьих со своеобразной чёрно-белой окраской шерсти, обладающих некоторыми признаками енотов. Большие панды обитают в горных регионах центрального Китая: Сычуань и Тибет. Со второй половины XX века панда стала чем-то вроде национальной эмблемы Китая.