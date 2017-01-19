Фото: avito.ru

Коттедж площадью 369,7 квадратных метра, расположенный на участке в 11 соток, продают в Барнауле за 18 миллионов рублей.

Как сказано в объявлении на сайте Avito.ru, дом находится по адресу Аванесова, 17, в районе остановки "Нагорный парк". "Два этажа плюс цоколь. Хорошая звукоизоляция, дизайнерская отделка, зимой теплый, летом прохладный (много окон). Центральное газовое отопление и водоснабжение", – отмечает продавец.

На цокольном этаже находятся котельная, сауна, санузел, бильярд, подсобные помещения. На первом этаже – прихожая, кухня, гостиная, каминный зал, санузел с джакузи. По всему первому этажу проведен подогрев пола. На втором этаже расположены три спальни, две из которых оборудованы кондиционером и соединены балконом, санузел, свободное помещение, совмещенное с холлом.

На территории и перед коттеджем проведены ландшафтные работы, есть цветочные насаждения, многолетние туи, яблони. Кроме того, есть гараж, бассейн, теплица.

