Фото: avito.ru
Коттедж площадью 369,7 квадратных метра, расположенный на участке в 11 соток, продают в Барнауле за 18 миллионов рублей.
Как сказано в объявлении на сайте Avito.ru, дом находится по адресу Аванесова, 17, в районе остановки "Нагорный парк". "Два этажа плюс цоколь. Хорошая звукоизоляция, дизайнерская отделка, зимой теплый, летом прохладный (много окон). Центральное газовое отопление и водоснабжение", – отмечает продавец.
На цокольном этаже находятся котельная, сауна, санузел, бильярд, подсобные помещения. На первом этаже – прихожая, кухня, гостиная, каминный зал, санузел с джакузи. По всему первому этажу проведен подогрев пола. На втором этаже расположены три спальни, две из которых оборудованы кондиционером и соединены балконом, санузел, свободное помещение, совмещенное с холлом.
На территории и перед коттеджем проведены ландшафтные работы, есть цветочные насаждения, многолетние туи, яблони. Кроме того, есть гараж, бассейн, теплица.
Комментарии
Единственное, что понравилось, это собака и кипарисы.
ФИиииНТ?!))
Ну разве не жаль такое великолепие продавать за 300 тыс. зеленых?
ФИиииНТ?!)) . да.да фоты есть
по новому плану города там многоэтажная застройка планируется. вот и избавляются от того, что в скором времени станет объектом застройки
Няшный песа вот продадут дом.. и куда его
Собака как собака. Никакой няшности.
О, собакен как у нас! Ниче так домик. Ценник не особо завышен.
Собака как собака. Никакой няшности.ой все.. мужчины не подвержены мимимишности
интересно, раньше по Аванесова ходил автобус. потом был резкий спуск и поворот налево. а теперь смотрю по карте, там тупик
колхоз-стайл. деньги зря потрачены были.
Шо? Опять?
Шо? Опять? ага.. представьте сколько предстоит домов продать...ууу
Это ж сколько прислуги надо иметь, чтобы обслуживать все это великолепие, плюс садовник. А все говорят бедно живем.
два года продавали за 14 лямов и то не хапнули ,и че вдруг так подняли ценник,там только соскди чего стоят хоть вышки охранные по периметру ставь
в первые мне нравится отделка продаваемых домов. кроме люстр. ну и бильярд дома не понимаю. по-моему , это китч времен малиновых пиджаков