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Новости

Минфин оказался против антитабачной концепции Минздрава – СМИ

, ИА "Амител"
Финансовое ведомство не устраивает предложение о повышении акцизов и дополнительных налогах

Фото: nashkamensk.ru

Министерство финансов РФ не поддержало проект антитабачной концепции, которую предложил на 2017-2022 годы федеральный Минздрав.

Как сообщают "Известия", ссылаясь на пресс-службу Минфина, в ведомстве вызывает несогласие инициатива, связанная с повышением ставок акцизов и дополнительными налогами.

Напомним, что концепция Минздрава предполагает постепенный рост акцизов на табак, введение с этого года налога в размере 10% на розничную продажу табачных изделий. Кроме того, было предложено ввести "экологический налог" на сигареты.

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Помимо этого, в концепции содержалось предложение о полном запрете продажи табака после 2033 года гражданам, родившимся в 2015 году и позже.

В Минфине полагают, что ряд инициатив Минздрава способен обернуться увеличением нелегального оборота табачной продукции. Кроме того, отмечается, что замечания к предложениям Минздрава имеются со стороны федеральных Минэкономразвития и Минпромторга.

Автор:
Александр Шелягин Главный редактор службы новостей (8-3852) 59-44-66

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Комментарии

19.01.2017 09:36
Может высказался

????

0  0
19.01.2017 09:47
Геноцид Эклеров

Минздрав пускай занимается своим прямым делом, а налогами пускай Минфин рулит.

0  0
19.01.2017 09:56
- гость -

Минздрав пускай занимается своим прямым делом, а налогами пускай Минфин рулит.

если ты такой умный то почему такой бедный , нищеброд штаны протирающий на амике ?

0  0
19.01.2017 10:12
Геноцид Эклеров

- гость - 19 января 2017 г. 09:56 с чего вы решили, что я бедный?) вы меня лично знаете?)

0  0
19.01.2017 10:15
- гость -

"Минфин оказался против антитабачной концепции" В заднице он оказался!!!!!!!

0  0
19.01.2017 10:16
злой пенсионер

В Минфине полагают, что ряд инициатив Минздрава способен обернуться увеличением нелегального оборота табачной продукции.Правильно думаете хоть у кого-то голова есть,повысите цены никто не будет брать табачную продукцию РФ (я уже кстати 3-4 года не покупаю Российские сигареты,нахрен они мне нужны по 800-1000 руб.за блок,перешел на казахские,качество может даже и лучше чем у Российских а цена в 2 раза ниже беру по 450-500 руб.за блок) а вы там в правительстве ДУБОГОЛОВЫЕ МОЖЕТЕ ПОВЫШАТЬ ЦЕНЫ МНЕ ПОХРЕН.(такая же история со спиртным).

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19.01.2017 10:21
Возмущённый обыватель

с чего вы решили, что я бедный?) вы меня лично знаете?

А если вы такой богатый ,тем более : что вы здесь делаете ?

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19.01.2017 10:22
djusha67

Пока Минздрав у нас будет заниматься налогами у нас будут деньги на операции детям собирать на перекрестках...

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19.01.2017 10:34
Геноцид Эклеров

Возмущённый обыватель 19 января 2017 г. 10:21 возможно у меня есть свободное время, не? ну какбэ по логике так выходит)

djusha67 зарегистрированный 19 января 2017 г. 10:22 плюсану

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19.01.2017 10:51
- гость -

Пенсионер, где берете казахские? Лично я уже три года табак сажу.

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19.01.2017 10:53
- гость -

Дюша прав на все сто. Только вот знаток проституток этого не понимает.

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19.01.2017 11:13
Тожеобыватель

Возмущённый обыватель 19 января 2017 г. 10:21 возможно у меня есть свободное время, не? ну какбэ по логике так выходит)

если вы богатый как царь морской ,то вы ошиблись курятником .

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19.01.2017 11:16
Геноцид Эклеров

ожеобыватель 19 января 2017 г. 11:13 может вы не станете мне указывать что мне делать?) проходил мимо? проходи дальше, не толпись.

0  0
19.01.2017 11:24
Проходил мимо

и видел что поедатель эклеров нервничает. в курятнике может начаться кипишь.

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19.01.2017 11:26
Геноцид Эклеров

Проходил мимо 19 января 2017 г. 11:24 орфографию бы тебе подтянуть, школота) самому то не стыдно с ошибками писать?

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19.01.2017 11:49
Остановился

Орфографию подтягивать неумею ,умею натягивать шары на лоб отдельным идиотам.

0  0
19.01.2017 11:53
Геноцид Эклеров

11:49 Казя, ну давай, рискни здоровьем)

0  0
19.01.2017 11:54
- гость -

Себе, что ли, натягиваешь?

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19.01.2017 12:13
Снова пошёл

у любителя эклеров начались смысловые галюцинации.

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19.01.2017 13:10
атеист

надо вообще запретить сигареты и табак, через лет 15 ни кто и не вспомнит об этих вонючках - что в них хорошего то??? и алкоголь до кучи. Предлагаю запретить и выкинуть из России эти яды!

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19.01.2017 13:14
Serg 1

Когда курил товарищ Сталин, Минздрав не вякал.

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19.01.2017 13:15
- гость -

Сейчас в комментариях самое большое оскорбление - "нищеброд", а ещё "если ты такой умный, то почему такой бедный". Сейчас наличие денег это показатель ума, а следовательно, показатель всего что сейчас ценят в человеке, а их отсутствие - это глупость и самый большой недостаток. В моё проклятое советское детство и юность была пословица "Бедность - не порок".

Александр Сокуров: "Самые талантливые дети растут в бедных семьях"

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19.01.2017 13:37
Геноцид Эклеров

Снова пошёл 19 января 2017 г. 12:13 Казик, ты снова пошёл? ну и пошёл-пошёл, прямо на ...

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19.01.2017 14:01
- гость -

атеист 19 января 2017 г. 13:10 надо вообще запретить сигареты и табак, через лет 15 ни кто и не вспомнит об этих вонючках - что в них хорошего то??? и алкоголь до кучи. Предлагаю запретить и выкинуть из России эти яды! Источник: © ИА "Амител" И запретить РПЦ. Срочно!

0  0
19.01.2017 14:03
- гость -

В кои-то веки я на стороне минфина, а не минздрава. Здоровьем они озаботились. Где вы были, такие заботливые, когда больницы да поликлиники "оптимизировали"?

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19.01.2017 17:06
- гость -

И если эти паразитов такие умные, то почему детям по смс собирают.

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