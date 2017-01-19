Фото: nashkamensk.ru
Министерство финансов РФ не поддержало проект антитабачной концепции, которую предложил на 2017-2022 годы федеральный Минздрав.
Как сообщают "Известия", ссылаясь на пресс-службу Минфина, в ведомстве вызывает несогласие инициатива, связанная с повышением ставок акцизов и дополнительными налогами.
Напомним, что концепция Минздрава предполагает постепенный рост акцизов на табак, введение с этого года налога в размере 10% на розничную продажу табачных изделий. Кроме того, было предложено ввести "экологический налог" на сигареты.
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Помимо этого, в концепции содержалось предложение о полном запрете продажи табака после 2033 года гражданам, родившимся в 2015 году и позже.
В Минфине полагают, что ряд инициатив Минздрава способен обернуться увеличением нелегального оборота табачной продукции. Кроме того, отмечается, что замечания к предложениям Минздрава имеются со стороны федеральных Минэкономразвития и Минпромторга.
Комментарии
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Минздрав пускай занимается своим прямым делом, а налогами пускай Минфин рулит.
Минздрав пускай занимается своим прямым делом, а налогами пускай Минфин рулит.
если ты такой умный то почему такой бедный , нищеброд штаны протирающий на амике ?
- гость - 19 января 2017 г. 09:56 с чего вы решили, что я бедный?) вы меня лично знаете?)
"Минфин оказался против антитабачной концепции" В заднице он оказался!!!!!!!
В Минфине полагают, что ряд инициатив Минздрава способен обернуться увеличением нелегального оборота табачной продукции.Правильно думаете хоть у кого-то голова есть,повысите цены никто не будет брать табачную продукцию РФ (я уже кстати 3-4 года не покупаю Российские сигареты,нахрен они мне нужны по 800-1000 руб.за блок,перешел на казахские,качество может даже и лучше чем у Российских а цена в 2 раза ниже беру по 450-500 руб.за блок) а вы там в правительстве ДУБОГОЛОВЫЕ МОЖЕТЕ ПОВЫШАТЬ ЦЕНЫ МНЕ ПОХРЕН.(такая же история со спиртным).
с чего вы решили, что я бедный?) вы меня лично знаете?
А если вы такой богатый ,тем более : что вы здесь делаете ?
Пока Минздрав у нас будет заниматься налогами у нас будут деньги на операции детям собирать на перекрестках...
Возмущённый обыватель 19 января 2017 г. 10:21 возможно у меня есть свободное время, не? ну какбэ по логике так выходит)
djusha67 зарегистрированный 19 января 2017 г. 10:22 плюсану
Пенсионер, где берете казахские? Лично я уже три года табак сажу.
Дюша прав на все сто. Только вот знаток проституток этого не понимает.
Возмущённый обыватель 19 января 2017 г. 10:21 возможно у меня есть свободное время, не? ну какбэ по логике так выходит)
если вы богатый как царь морской ,то вы ошиблись курятником .
ожеобыватель 19 января 2017 г. 11:13 может вы не станете мне указывать что мне делать?) проходил мимо? проходи дальше, не толпись.
и видел что поедатель эклеров нервничает. в курятнике может начаться кипишь.
Проходил мимо 19 января 2017 г. 11:24 орфографию бы тебе подтянуть, школота) самому то не стыдно с ошибками писать?
Орфографию подтягивать неумею ,умею натягивать шары на лоб отдельным идиотам.
11:49 Казя, ну давай, рискни здоровьем)
Себе, что ли, натягиваешь?
у любителя эклеров начались смысловые галюцинации.
надо вообще запретить сигареты и табак, через лет 15 ни кто и не вспомнит об этих вонючках - что в них хорошего то??? и алкоголь до кучи. Предлагаю запретить и выкинуть из России эти яды!
Когда курил товарищ Сталин, Минздрав не вякал.
Сейчас в комментариях самое большое оскорбление - "нищеброд", а ещё "если ты такой умный, то почему такой бедный". Сейчас наличие денег это показатель ума, а следовательно, показатель всего что сейчас ценят в человеке, а их отсутствие - это глупость и самый большой недостаток. В моё проклятое советское детство и юность была пословица "Бедность - не порок".
Александр Сокуров: "Самые талантливые дети растут в бедных семьях"
Снова пошёл 19 января 2017 г. 12:13 Казик, ты снова пошёл? ну и пошёл-пошёл, прямо на ...
атеист 19 января 2017 г. 13:10 надо вообще запретить сигареты и табак, через лет 15 ни кто и не вспомнит об этих вонючках - что в них хорошего то??? и алкоголь до кучи. Предлагаю запретить и выкинуть из России эти яды! Источник: © ИА "Амител" И запретить РПЦ. Срочно!
В кои-то веки я на стороне минфина, а не минздрава. Здоровьем они озаботились. Где вы были, такие заботливые, когда больницы да поликлиники "оптимизировали"?
И если эти паразитов такие умные, то почему детям по смс собирают.