Фото: Вячеслав Мельников/Amic.ru
Власти Барнаула обсудили вопрос реновации застроенных территорий краевой столицы, заявив, что проблема их освоения станет одной из центральных в развитии города в ближайшие годы.
Как сообщили в пресс-центре мэрии, данная тема обсуждалась на профильном совещании. В частности, чиновники акцентировали внимание на том, что сегодня происходит переселение горожан из аварийных домов по улице Советской Армии.
Реализацией пилотного проекта по сносу жилья и освоением территории займется "Барнаулкапстрой". Как отметил заместитель главы администрации города по градостроительству и земельным отношениям Сергей Дёмин, проект застройки разрабатывался новыми для города специалистами – экспертами из Омска.
"Проект будет выгодно отличаться от всех существующих в городе. Получится неплохой микрорайон, который станет примером", — заверил зам сити-менеджера.
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Что касается текущей ситуации, то сейчас комитет по ЖКХ города совместно с "Барнаулкапстроем" занимается расселением жильцов, а также подбирает эквивалентные помещения предпринимателям взамен существующих в аварийных домах.
Глава комитета по строительству, архитектуре и развитию города Алексей Бобров, в свою очередь, подчеркнул, что реновация не должна нарушить существующую адресацию, а объекты социального назначения необходимо сохранить.
В итоге в горадминистрации приняли решение разработать дорожную карту в целях своевременной реализации проекта.
Комментарии
Да, как всегда, понавтыкают многоэтажки с офисами так, что ни парковок, ни дорог нормальных не будет! Посмотрите на так называемую реновацию Партизанская, Пролетарская, Горького... Вообще супер!
Пролетарская за сити, вообще жесть - не то что припарковаться негде - это вообще нереально сделать, а даже порой элементарно проехать невозможно и еще ума хватило две высотки, квартир так на 500 каждая, впритык к дороге строить, которая зимой фактически односторонней становится из-за брошенных вдоль тротуара машин и из-за сугробов, которые никто не убирает
Почему проектировщики омские, не поверю, что у нас нет своих.
19.01.2017 13:07 - гость -
делится ннннада!
Демин - просто строитель, у него ГРАДОстроительное образование есть ? А архитектурное ? А конкурсы на квартальную застройку проведены, чтобы выбрать наилучшие предложения ? Или опять " патамушта я так решил !" ПГСники наперегонки кинулись в градостроители. Хочу спросить:" Где удачный результат Вашей ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЙ деятельности ?" Еще недавно Барнаул в России был известен своей оригинальной архитектурой, которую мы с вами вместе создавали, но во главе процесса , как и должно быть , стояли архитекторы. Что происходит ? Ведь кроме материальных, партийных интересов есть эстетика, архитектура--это искусство, воспитывающее в человеке с детства чувство вкуса, чувство прекрасного, гармоничного жизненного пространства. Или поезд уже так далеко ушел, что и некому стоп-кран нажать ?
Амик, сообщите пожалуйста где можно посмотреть "дорожную карту" по застройке расселяемых домов на улице Советской Армии. Спасибо.