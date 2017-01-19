Фото: Amic.ru
Жители Барнаула до сих пор не могут понять, можно ли проезжать по площади Сахарова, где накануне было открыто движение после демонтажа новогоднего городка.
Проблема в том, что еще утром в четверг при въезде на площадь со стороны улицы Молодежной на столбе красовался "кирпич". Между тем проезжающие по Сахарова автомобили можно было наблюдать еще накануне днем.
В мэрии краевой столицы, в свою очередь, накануне официально заявили, что на площади Сахарова осуществляется движение транспорта, добавив, что неразобранными оставались отдельные элементы елки.
Руководитель муниципального "Автодорстроя" Андрей Курышин по этому поводу заметил: "Конструкция сдвинута в сторону от проезжей части и не препятствует движению. В кратчайшие сроки демонтаж будет закончен, елочную конструкцию отправят на хранение до следующего Нового года.
Комментарии
все равно сильны
все равно сильный дискомфорт проезжать под кирпич...
ну и формально любой гаишник может лишить прав любого кто там проедет - и будет прав, знак ведь еще висит
бардак короче
где накануне было открыто движение после демонтажа новогоднего городка
Разве наличие "кирпича" открывает движение? Городские власти как обычно не согласовали ничего?
просто как обычно забыли снять знак. формально гайцы могут хлопнуть.
В 9:50 знак снимали. Можете ехать смело
Эти животные под знак 20 на пешеходном регулярно переходе обгоняют (лишение), а тут какой-то вшивый "Кирпич" за 500 рублей.
Сегодня на Соце ниже Димитрова не разъехались встречные грузовик М-ра и какой-то микроавтобус- им ширины очищенной проезжей части не хватило. Там полторы полосы завалено снежным отвалом еще с 5 декабря. Мне интересно: кого там назначат виновным?
Дугина