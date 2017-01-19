В православии существуют переходящие и непереходящие праздники. Неподвижные праздники всегда отмечаются в строго определенное число месяца. К ним, в частности, относятся Рождество, Крещение, Сретение. Но есть значимые праздники, дата которых зависит от пасхального цикла. Например, Вознесение Господне или Троица.
Даты всех православных праздников на 2017 год вы сможете найти в инфографике портала Amic.ru. Для увеличения картинки нажмите на нее.
Комментарии
Нужны ли новости РПЦ на сайте amic.ru? да 1088 чел. нет 1778 чел. необходим спецраздел 77 чел. мне все равно 678 чел
Умничка!
Есть предложение наложить календари светских, христианских, исламских, иудейских, индуистских, языческих и прочих праздников и весь год как в басне "Стрекоза и Муравей" праздновать ...