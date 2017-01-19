Фото: pinme.ru

Родители 14-летнего подростка в Барнауле ответят за то, что их сын забрасывал из окна квартиры автомобили банками с соленьями и гаечными ключами.

"14-летний подросток развлекался тем, что в ноябре прошедшего года выкидывал из окна своей квартиры различные предметы на мимо проезжающие автомобили. В лобовые и боковые стекла легковых автомобилей и автобусов прилетали банки с соленьями, флаконы с лаком для ногтей, гаечные ключи", – сообщили в краевой прокуратуре.

В надзорном ведомстве уточнили, что с заявлениями в связи со случившимся в органы обратились трое собственников автомобилей. В связи с тем, что уголовная ответственность за такого рода преступления предусмотрена с 16 лет, школьник избежал преследования.

В итоге отвечать за действия ребенка придется его родителям. Поступок будет рассмотрен на комиссии по делам несовершеннолетних районной администрации. Подростка поставят на учет.