Фото: pinme.ru
Родители 14-летнего подростка в Барнауле ответят за то, что их сын забрасывал из окна квартиры автомобили банками с соленьями и гаечными ключами.
"14-летний подросток развлекался тем, что в ноябре прошедшего года выкидывал из окна своей квартиры различные предметы на мимо проезжающие автомобили. В лобовые и боковые стекла легковых автомобилей и автобусов прилетали банки с соленьями, флаконы с лаком для ногтей, гаечные ключи", – сообщили в краевой прокуратуре.
В надзорном ведомстве уточнили, что с заявлениями в связи со случившимся в органы обратились трое собственников автомобилей. В связи с тем, что уголовная ответственность за такого рода преступления предусмотрена с 16 лет, школьник избежал преследования.
В итоге отвечать за действия ребенка придется его родителям. Поступок будет рассмотрен на комиссии по делам несовершеннолетних районной администрации. Подростка поставят на учет.
Комментарии
да уж. В 14 лет. Я в 14 лет уже из койки с девушкой не вылазил.
Еще одна форма деградации))) Причем он свято верит, что это круто... а похвастаться больше не чем.
Один подросток проживающий напротив школы 69 кидался из окна в проезжающие мимо машины апельсинами. Время на него было жалко. Кинул сразу 2 апельсина. Зажравшиеся дети. А ваш из какого района? Неужели один и тот же?
Даже фото есть..
Адрес не Ядринцева, 70?
Вырастет , два путЯ - или в лётчики или в фёдоровцы. Прицельное "бомбометание" нынче в цене у тех и у других.
ИМХО, для того, чтобы попасть в авиаторы, нужно учиться, учиться и учиться. Для этого, в свою очередь, нужны мозги. На мой взгляд, в 14 лет человек с мозгами уже не станет кидать в проезжающие авто "предметы".
Ну,тогда методом исключения - в фёдоровцы или пякинцы : у тех и других в достатке тухлых яиц , гнилых помидор и они тренируются попадать во врагов России с первого швырка.