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Самолет авиакомпании An All Nippon Airways в Японии рано утром в четверг, 19 января, проскочил взлетно-посадочную полосу в аэропорту Титосе и застрял в сугробе. Об этом пишет Gazeta.ru.
新千歳空港 全日空機が曲がりきれずに雪に突っ込む | NHKニュース https://t.co/8Dm5DFWHDq pic.twitter.com/bQHXD7eTA6— matiere* (@matiere) 19 января 2017 г.
Как сообщает издание, ЧП случилось в крупнейшем аэропорте японской префектуры Хоккайдо. На борту самолета находилось 25 пассажиров. Никто из них не пострадал.
Сообщается, что это был двухмоторный турбовинтовой пассажирский самолет Bombardier DHC-8.
Комментарии
удивительное в новости-откуда в японии снег?
А почто на этой ветке умер мой лудший друг,Калибр?
Вытери слезу,он,в моей пастели!
бублик 19 января 2017 г. 16:32 удивительное в новости-откуда в японии снег? ________ Они там его ещё и убирают, прикинь!