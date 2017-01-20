Специалисты рассказывают о падении цен на недвижимость, но стоимость некоторых барнаульских домов и квартир все еще продолжает поражать воображение. Заглянув на Avito, редакция Amic.ru составила список самых дорогих городских коттеджей, выставленных на продажу.





Так, за 32 млн рублей можно приобрести коттедж площадью 600 кв. м, который расположен на участке 10 соток. Здесь 10 комнат и 3 уровня. Дом сделан из кирпича, есть гараж с погребом. Продавец называет постройку "оригинальным архитектурным решением в стиле техно".

За столько же продают дом площадью 500 кв. м в нагорной части города, вблизи турбазы "Авальман". За 32 млн рублей у вас будет два этажа и подвал, теплый подземный гараж на три авто, теплый бассейн, баня из бруса, сауна, четыре спальни. Продавец указал, что в доме сделан ремонт и в здании почти не жили, а использовали для временного пребывания в Барнауле.

За 35 млн рублей в Барнауле продают двухуровневый коттедж с цокольным этажом. Его площадь – 445 кв. м, есть пять спален, предусмотрен камин, гардеробные, постирочная, бассейн, сауна, душевые, комната отдыха. Дом имеет четыре выхода на территорию, на которой расположены беседка, зона барбекю, зона фермерского хозяйства, дополнительная парковка, теплица, место под установку летнего бассейна. Участок – 12 соток.

В 35 млн рублей оценили и действующий бизнес – банный комплекс, мини-гостиницу, которые занимают 11 соток земли. Общая площадь – 400 м2.

Самый дорогой лот нашелся не в Барнауле, а в Фирсовой Слободе. Коттедж за 47 млн занимает площадь 390 кв. м, земельный участок равен 70 соткам. Как указано в объявлении, дом построен по проекту известного архитектора Вячеслава Душакова. Продавец отмечает "оригинальную архитектуру дома, его компактность и отсутствие излишеств". Первый этаж сделан из кирпича, второй – из клееного бруса. Владелец дома пишет, что "внутри коттедж имеет удивительные особенности, любая комната кажется светлой и воздушной, в доме просторно и бесконечно много места". На заднем дворе – терраса, деревья, кустарники и клумбы, розарий, есть пруд с водопадом, место под огород. Кроме того, на участке растут грузди и белые грибы. Весь участок засеян газоном и оборудован системой автополива.