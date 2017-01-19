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Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал распоряжение, которым освободил от должности замминистра экономики Игоря Реву. Этот документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Как сказано в документе, Рева лишился должности по собственному желанию. Распоряжение было подписано еще во вторник, 17 января.

Как пишет РБК, о заявлении Ревы по собственному желанию стало известно еще в конце прошлого года. Чиновник входил в команду экс-министра Улюкаева, которого сейчас обвиняют в получении взятки.