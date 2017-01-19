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Песков о словах Байдена: Россия "никогда никого не запугивала"

, ИА "Амител"
Также Песков заявил, что Россия заинтересована в добрых отношениях с другими странами

Фото: user.vse42.ru

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков высказался относительно слов вице-президента США Джо Байдена, который сказал, что Москва силой навязывает свои интересы маленьким государствам. Об этом пишет russian.rt.com.

 По словам Пескова, наша страна всегда была предсказуемым партнером. Кроме того, он отметил, что Россия "никогда никого не запугивала".

"Россия всегда проявляла абсолютное непонимание в отношении истеричного, эмоционального русофобского фона, который зачастую навязывается извне нашим соседним государствам, будь то государства Прибалтики, государства восточной Европы", — отметил пресс-секретарь. 

Также представитель Кремля обратил внимание, что Кремль всегда был заинтересован в добрых отношениях с другими странами.  

Автор:
Кристина Десяткова Редактор новостей

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Комментарии

19.01.2017 21:06
Пионер

По словам Пескова, наша страна всегда была предсказуемым партнером. Кроме того, он отметил, что Россия "никогда никого не запугивала".

Вы предсказать на полгода в собственной стране ничего не способны, а тут о партнерах. От любви до ненависти и обратно один газпромшаг. Турция вам в пример.

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19.01.2017 21:16
дед

шо вы так возбудились товарисч пионер? так вас волнует шо там пискьов вешает? ха-ха!

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19.01.2017 21:24
Пионер

шо вы так возбудились товарисч пионер? так вас волнует шо там пискьов вешает? ха-ха! Ну дык письков надалёкая часть самого президенства. А меня крайне интересует вопрос, а думает ли Он о народе, когда бутерброд с утра мажет. Дед, мне тут Паша порекомендовал по сабжу писать, а не о мнении других .Ты как за это думаешь?

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19.01.2017 21:35
дед

пионеру! думает, 24 часа в сутки думает в отличии от нас делегировавших ему энту заботу и право! пишите как Бог на душу положил! к мнению других людей завсегда прислушивайтесь и его учитывайте, даже если оно враждебно к вам!

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19.01.2017 21:41
Пионер

Дед, ну эт понятно, как и многие другие советы, типа выслушай мадаму и сделай наоборот. Просто раз ты диалог решил поддержать, может коментнешь, че там письков, на твой взгляд, сболтнул.

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19.01.2017 21:47
дед

троллинг по протоколу, обычное дело в скучной дипломатической жисти! ха-ха!

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19.01.2017 22:02
PASHA

Привет дед. А че в новостях про оборотня в погонах не отметился.

Пионеру: Мне лично пофиг, что сказал письков. Ни он, ни тот за кого он говорит - не Росиия. Поэтому эта личность о России говорить не может. Про себя, про часы свои, про яхты пусть сколько угодно говорит, но не о нашем государстве.

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19.01.2017 22:10
Пионер

Поэтому эта личность о России говорить не может. Про себя, про часы свои, про яхты пусть сколько угодно говорит, но не о нашем государстве.

Мож я не те новости я читаю? Вот о России он говорит, а о яхтах нет. Или ты с моральной точки осуждаешь?

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19.01.2017 22:15
дед

Паше! привет, отметился уже! ну не тебе решать, что могет письков говорить! выберешь себе свого писькова тады и будешь ему нотации и морали читать! ха-ха!

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19.01.2017 22:17
PASHA

Этой личности, женатой на гражданке США, дочь которого из Парижа учит нас быдло патриотизму, никто из 140 млн населения России не давал никакого права говорить за нашу страну, в которой он просто зарабатывает деньги.

Да осуждаю именно с моральной точки зрения.

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19.01.2017 22:19
PASHA

дед, а пескова никто не выбирал, поскольку должность не выборная. Есть у нас выбранная должность, пусть и говорит.

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19.01.2017 22:28
дед

Паш! да угомонись! выборная, другая должность, которой мы полномочия делегируем, она решает по писькову сама, энто ее "дела"! что ты пафос развел? у вас там на работе есть люди чии права нарушает твой работодатель? а профсоюз у вас есть? трудовой кодекс тож чтит, твой работодатель? налоги платит в исправном обиеме? вобщем можна до бесконечности! ха-ха!

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19.01.2017 22:29
PASHA

ну и правильно дед, че воду в ступе толочь, спать пора...

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