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Жительница Барнаула Марина Яблочкина погибла в Китае в среду, 18 января, катаясь на карте, пишет сайт газеты "Комсомольская правда".

Как уточняет издание, Марина пришла на картинг вместе со своими друзьями, чтобы отметить день рождения. Ей исполнилось 28 лет. Но карт, на котором ехала девушка, на большой скорости сильно занесло, и она врезалась в стену. В результате столкновения жительница Барнаула сломала шею и умерла в больнице.

Как рассказали друзья погибшей, в Китае девушка работала в шоу-балете одного из клубов. Последний раз в Барнауле Марина была в сентябре прошлого года.