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Жительница Барнаула Марина Яблочкина погибла в Китае в среду, 18 января, катаясь на карте, пишет сайт газеты "Комсомольская правда".
Как уточняет издание, Марина пришла на картинг вместе со своими друзьями, чтобы отметить день рождения. Ей исполнилось 28 лет. Но карт, на котором ехала девушка, на большой скорости сильно занесло, и она врезалась в стену. В результате столкновения жительница Барнаула сломала шею и умерла в больнице.
Как рассказали друзья погибшей, в Китае девушка работала в шоу-балете одного из клубов. Последний раз в Барнауле Марина была в сентябре прошлого года.
Комментарии
Но картинг, на котором ехала девушка, на большой скорости сильно занесло и она врезалась в стену --- машинка называется КАРТ, а вид спорта картинг
Вероятно, её можно было бы спасти, но она скончалась из-за неправильных действий тех, кто желал ей помочь.Вместо того чтобы уложить Марину и не трогать до приезда медиков, её пытались усадить, придать вертикальное положение. В результате она скончалась. Об этом рассказала Лайфу сестра погибшей Светлана Яблочкина.
Podkop, ужас. вообще что за картинг у них такой, что можно в бетонную стену врезаться
RIP
PS В гостях хорошо, а дома лучше...