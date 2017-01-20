Фото: trkterra.ru

Предприниматель из Барнаула забыл в ресторане сумку с 4 миллионами рублей, которую в итоге ему вернули благодаря бдительности официанта.

Как сообщает "Капиталист", инцидент имел место в одном из заведений в центре краевой столицы. Бизнесмен продал свой внедорожник. Сделку мужчина решил отметить. В итоге борсетку с 4 миллионами рублей он оставил в заведении.

Сумку обнаружил официант. Установить личность хозяина удалось благодаря именной карте лояльности. В итоге сотруднику ресторана дали очень щедрые чаевые.

