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Новости

СМИ сообщили о проекте укрупнения российских регионов

, ИА "Амител"
МЭР разработало документ, предлагающий способы решения проблем, которые связаны с экономическим неравенством субъектов страны

Фото: ldpr.tv

Минэкономразвития разработало проект Стратегии пространственного развития Российской Федерации до 2030 года, что предполагает укрупнение регионов. В документе внимание уделено экономическому неравенству российских субъектов и предлагаются способы решения связанных с этим проблем, пишет ТАСС со ссылкой на "Известия".

В качестве меры по развитию отстающих субъектов Стратегия, в частности, предлагает создать новые единицы экономико-территориального развития страны – макрорегионы.

В документе отмечается, что глобально конкурентоспособные макрорегионы будут осуществлять долгосрочные мегапроекты межрегионального сотрудничества, "обеспечивающие синергетический эффект от взаимодополняющей реализации перспективной экономической специализации регионов", а также способствовать встраиванию страны в систему мировых хозяйственных связей.

Также проект настаивает на приоритете развития геостратегически важных территорий – Дальнего Востока, Арктической зоны России, Северного Кавказа, Калининградской области, Республики Крым и города Севастополь. Особое внимание должно уделяться развитию городских агломераций и разработке системы высокотехнологичных кластерных производств.

Внутренними причинами возникновения проекта по созданию макрорегионов называются отсутствие стабильного роста численности населения и его старение, низкая инфраструктурная обустроенность территорий, концентрация населения и экономическая активность в крупнейших агломерациях. Внешними – "завершение очередного цикла развития мировой экономики и переход к новому технологическому укладу, изменение географической конфигурации мировых центров, глобальные изменения территориальной структуры расселения, существенное увеличение численности населения, дефицит сельскохозяйственных земель и источников чистой питьевой воды".

Газета добавляет, что проект стратегии разработали в соответствии с ФЗ "О стратегическом планировании в Российской Федерации".

Автор:
Александр Вилисов Редактор новостей +7 (3852) 59 44 66

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Комментарии

20.01.2017 11:23
Pikachu

было уже

0  0
20.01.2017 11:45
Anarchy

Всегда будут по этому поводу диаметрально - противоположные мнения.Выгодно реципиентам, если слияние с донором. Точка. Нам бы выгодно было с Нском или Кемеровом

0  0
20.01.2017 11:50
Белые росы

Анархи,а почто не хотишь объединить АК с Техасом или Гаваями?

0  0
20.01.2017 11:54
Anarchy

Ну с Кемерово. Вообще - в случае укрупнения, если все будет проходить в рамках ЗРФ - будет выравниваться уровень жизни. При условии, что богатые регионы будут укрупняться с бедными, и условия будут тождественны

0  0
20.01.2017 12:01
- гость -

Алтайскому краю могут вернуть Алтайский национальный район, каким он является по своей сути и количеству населения, и разогнав их правительство с Эл-курултаем сохранить для развития региона огромные день, которые сейчас тратятся на прокорм этой своры.

0  0
20.01.2017 12:04
- гость -

Даешь З-СФО!

0  0
20.01.2017 12:06
Геноцид Эклеров

идеальным для государства было бы чисто территориальное деление. как штаты в США. без каких-либо национальных образований. территориально-экономически объединить близкие субъекты РФ. например в нашем случае можно было бы слить 42, 22 и 04 в один макро-регион, назвать его например Южно-Сибирский край.

0  0
20.01.2017 12:08
Anarchy

Ек, а как Татарстан, Башкирия, Чечня, Дагистан? Они не согласятся. Хотя , если по чесноку, твой вариант справедливый

0  0
20.01.2017 12:16
- гость -

без каких-либо национальных образований. территориально-экономически ------------------------------------------------------------------------- Всякие референдумы проводят, а такой вот не могут назначить. Да большинство населения страны одобрило бы территориально-экономическое устройство! Все эти разделения по национальностям и религиям служат только для разобщения народа, по-моему мнению.

0  0
20.01.2017 12:17
Anarchy

Пока Панка не по правила - ДагЕстан*

0  0
20.01.2017 12:17
обезъяна

опять обратно в ТОмскую губернию?))) герб барнаула с коняжкой вертайте в зад

0  0
20.01.2017 12:19
- гость -

Всякие референдумы проводят, а такой вот не могут назначить. +++++++++++++++++++++++ Надо нашим депутатам в Думе начать пробивать этот вопрос

0  0
20.01.2017 12:23
Гость

У Кемеровской области большие кредиты перед государством,а наш на свои телепается. Отдавать придётся и нам в случае объединения.

0  0
20.01.2017 12:34
Х

Вы думаете, что если Барнаул перестанет быть центром субъекта, то в нем жить лучше станет? Я нет. Можно подумать в соседних регионах благосостояние равномерно по субъекту распределено. Разве что в Югре какой нибудь более менее между несколькими крупными городами. А в целом вся Россия живёт за счет углеводородов из Сибири. Не будет их завтра Москва станет вторым Киевом или Кишиневом. Дуристикой постсоветской занимаются.

0  0
20.01.2017 12:38
Evgeny

Лучше 54, 42 и 22 регионы. Со столицей в Нск

0  0
20.01.2017 12:42
dsN

20.01.2017 12:34 Х

Барнул из столицы деревень станет просто деревней. А вся разница в расходах уйдет в Мск-сити.

Так что нечему тут радоваться. Ясно, что Мск за укрупнение. Им же больше останется.

А вот чему радоваться холопам то? Разве что за компанию с господами.

0  0
20.01.2017 12:42
dsN

20.01.2017 12:38 Evgeny [старожил]

И получить Городецкого в губернаторы?

0  0
20.01.2017 12:44
Геноцид Эклеров

Evgeny зарегистрированный 20 января 2017 г. 12:38 слишком большой регион получается, управляемость пострадает. Нск можно с Томском сливать. всё равно в Томске кроме студентов ничего нет)

0  0
20.01.2017 12:49
ви

когда деревня перестает быть райцентром то там наступает полнейший упадок и вырождение и она становится обычной задрыпанской деревней. с городами думаю также будет. нельзя барнаулу терять статус столицы.

0  0
20.01.2017 12:52
Anarchy

Ек, не прав про Томск. В Томске есть ЗАТО Северск, с атомной энергетикой связан. https://ru.m.wikipedia.org/wiki/Сибирский_химический_комбинат

0  0
20.01.2017 12:59
- гость -

С горным могут назад объединить, у них то точно смысла в такой своре чиновников нет.

0  0
20.01.2017 13:12
- гость -

Сбываются сны Мишеньки Бальзаминова: "Бедные женятся на богатых, а богатые - на бедных".

0  0
20.01.2017 13:25
- гость -

Как Вы не содитесь, один хрен в музыканты не годитесь

0  0
20.01.2017 13:59
- гость -

Если будет укрупнение, то Алтай совсем загнется, т.к. финансирования больше не будет, за счет соединения с Кемерово или Новосибом, т.к. финансовые потоки пойдут в "голову" региона, но никак не в отсталые районы. Наглядный пример: наши районы. Практически все гос. организации объединяются для, "якобы" повышения эффективности. Только штат людей, соответственно з/п, налоги, остаются в районах, куда присоединяют мелочь, и районы, которые по функциям присоединяют к другим - загибаются, там нет з/п, там нет налогов в муниципалитете, там нет больниц, милиции, снижается количество школ! Поэтому укрупнение, присоединение - это зло и развал в присоединяемых территориях. Нужно правильное финансирование регионов.Богатые регионы перечисляют налоги в центр, а центр должен распределять налоги по слабым регионам, а не оставлять все у себя.

0  0
20.01.2017 14:05
- гость -

пример: за счет укрупнений, присоединений и повышения эффективности у нас в Барнауле крутые кластеры краевые больницы. А на зимних каникулах, из-за буранов и морозов, в моем районе в деревне умерла женщина, т.к. элементарно, в деревне нет фельшера с необходимым перечнем лекарств, а из района лекарства не могли привезти, все дороги переметены были Другой случай: умер новорожденный также на зимних каникулах. Причина: не было дороги отвезти его в краевую больницу, т.к. в районной больнице нет никакого оборудования/лекарств для лечения, ведь у нас есть крутой перинотальный центр, всех туда нужно везти

0  0
20.01.2017 14:36
Коренной житель АК

Самодуры эти из мэра,у мысли только об одном как больше наворовать баблища. Самая большая по территории страна должна иметь своё уникальное АТД.Как они предлогают так не кто в мире не живёт!В сша целые штаты где преобладают чёрные.есть штаты которые закреплены за индейцами за латинасами.Опять же имеются у них резервации для местных народов тех же индейцев где свои законы и т.д и т.п. Если сделать всё так как говорят эти,то как же все международные конвенции,декларации защищающие коренные народы? Всё зауралье это земля коренных отличный от пришельческого конгломерата по расовым,этнопсихическим признаком.

0  0
20.01.2017 15:41
- гость -

Да хоть кого к АК присоедини, и их в нищету вгонит.

0  0
20.01.2017 16:11
ЕНВ

Нск можно с Томском сливать. всё равно в Томске кроме студентов ничего нет)

Товарищу Еку! А не слыхал такой Стрижевой( Томской губернии), там что нефть с газом кончились?

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20.01.2017 16:18
ЕНВ

СтрЕжевой.

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20.01.2017 16:33
- гость -

Ага, у нас в посёлке в стационар фигу попадёшь, из-за нового перинатального им на 25% снизили бюджет, называется это доля края в строительстве, то есть за счёт здоровья людей. В стационаре полупусто, но людей не берут, нет коек говорят.

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20.01.2017 18:12
kkk

если я помогаю деньгами близким родственникам, это не значит, что я готов помогать ленивым.

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