Фото: ldpr.tv
Минэкономразвития разработало проект Стратегии пространственного развития Российской Федерации до 2030 года, что предполагает укрупнение регионов. В документе внимание уделено экономическому неравенству российских субъектов и предлагаются способы решения связанных с этим проблем, пишет ТАСС со ссылкой на "Известия".
В качестве меры по развитию отстающих субъектов Стратегия, в частности, предлагает создать новые единицы экономико-территориального развития страны – макрорегионы.
В документе отмечается, что глобально конкурентоспособные макрорегионы будут осуществлять долгосрочные мегапроекты межрегионального сотрудничества, "обеспечивающие синергетический эффект от взаимодополняющей реализации перспективной экономической специализации регионов", а также способствовать встраиванию страны в систему мировых хозяйственных связей.
Также проект настаивает на приоритете развития геостратегически важных территорий – Дальнего Востока, Арктической зоны России, Северного Кавказа, Калининградской области, Республики Крым и города Севастополь. Особое внимание должно уделяться развитию городских агломераций и разработке системы высокотехнологичных кластерных производств.
Внутренними причинами возникновения проекта по созданию макрорегионов называются отсутствие стабильного роста численности населения и его старение, низкая инфраструктурная обустроенность территорий, концентрация населения и экономическая активность в крупнейших агломерациях. Внешними – "завершение очередного цикла развития мировой экономики и переход к новому технологическому укладу, изменение географической конфигурации мировых центров, глобальные изменения территориальной структуры расселения, существенное увеличение численности населения, дефицит сельскохозяйственных земель и источников чистой питьевой воды".
Газета добавляет, что проект стратегии разработали в соответствии с ФЗ "О стратегическом планировании в Российской Федерации".
Комментарии
было уже
Всегда будут по этому поводу диаметрально - противоположные мнения.Выгодно реципиентам, если слияние с донором. Точка. Нам бы выгодно было с Нском или Кемеровом
Анархи,а почто не хотишь объединить АК с Техасом или Гаваями?
Ну с Кемерово. Вообще - в случае укрупнения, если все будет проходить в рамках ЗРФ - будет выравниваться уровень жизни. При условии, что богатые регионы будут укрупняться с бедными, и условия будут тождественны
Алтайскому краю могут вернуть Алтайский национальный район, каким он является по своей сути и количеству населения, и разогнав их правительство с Эл-курултаем сохранить для развития региона огромные день, которые сейчас тратятся на прокорм этой своры.
Даешь З-СФО!
идеальным для государства было бы чисто территориальное деление. как штаты в США. без каких-либо национальных образований. территориально-экономически объединить близкие субъекты РФ. например в нашем случае можно было бы слить 42, 22 и 04 в один макро-регион, назвать его например Южно-Сибирский край.
Ек, а как Татарстан, Башкирия, Чечня, Дагистан? Они не согласятся. Хотя , если по чесноку, твой вариант справедливый
без каких-либо национальных образований. территориально-экономически ------------------------------------------------------------------------- Всякие референдумы проводят, а такой вот не могут назначить. Да большинство населения страны одобрило бы территориально-экономическое устройство! Все эти разделения по национальностям и религиям служат только для разобщения народа, по-моему мнению.
Пока Панка не по правила - ДагЕстан*
опять обратно в ТОмскую губернию?))) герб барнаула с коняжкой вертайте в зад
Всякие референдумы проводят, а такой вот не могут назначить. +++++++++++++++++++++++ Надо нашим депутатам в Думе начать пробивать этот вопрос
У Кемеровской области большие кредиты перед государством,а наш на свои телепается. Отдавать придётся и нам в случае объединения.
Вы думаете, что если Барнаул перестанет быть центром субъекта, то в нем жить лучше станет? Я нет. Можно подумать в соседних регионах благосостояние равномерно по субъекту распределено. Разве что в Югре какой нибудь более менее между несколькими крупными городами. А в целом вся Россия живёт за счет углеводородов из Сибири. Не будет их завтра Москва станет вторым Киевом или Кишиневом. Дуристикой постсоветской занимаются.
Лучше 54, 42 и 22 регионы. Со столицей в Нск
20.01.2017 12:34 Х
Барнул из столицы деревень станет просто деревней. А вся разница в расходах уйдет в Мск-сити.
Так что нечему тут радоваться. Ясно, что Мск за укрупнение. Им же больше останется.
А вот чему радоваться холопам то? Разве что за компанию с господами.
20.01.2017 12:38 Evgeny [старожил]
И получить Городецкого в губернаторы?
Evgeny зарегистрированный 20 января 2017 г. 12:38 слишком большой регион получается, управляемость пострадает. Нск можно с Томском сливать. всё равно в Томске кроме студентов ничего нет)
когда деревня перестает быть райцентром то там наступает полнейший упадок и вырождение и она становится обычной задрыпанской деревней. с городами думаю также будет. нельзя барнаулу терять статус столицы.
Ек, не прав про Томск. В Томске есть ЗАТО Северск, с атомной энергетикой связан. https://ru.m.wikipedia.org/wiki/Сибирский_химический_комбинат
С горным могут назад объединить, у них то точно смысла в такой своре чиновников нет.
Сбываются сны Мишеньки Бальзаминова: "Бедные женятся на богатых, а богатые - на бедных".
Как Вы не содитесь, один хрен в музыканты не годитесь
Если будет укрупнение, то Алтай совсем загнется, т.к. финансирования больше не будет, за счет соединения с Кемерово или Новосибом, т.к. финансовые потоки пойдут в "голову" региона, но никак не в отсталые районы. Наглядный пример: наши районы. Практически все гос. организации объединяются для, "якобы" повышения эффективности. Только штат людей, соответственно з/п, налоги, остаются в районах, куда присоединяют мелочь, и районы, которые по функциям присоединяют к другим - загибаются, там нет з/п, там нет налогов в муниципалитете, там нет больниц, милиции, снижается количество школ! Поэтому укрупнение, присоединение - это зло и развал в присоединяемых территориях. Нужно правильное финансирование регионов.Богатые регионы перечисляют налоги в центр, а центр должен распределять налоги по слабым регионам, а не оставлять все у себя.
пример: за счет укрупнений, присоединений и повышения эффективности у нас в Барнауле крутые кластеры краевые больницы. А на зимних каникулах, из-за буранов и морозов, в моем районе в деревне умерла женщина, т.к. элементарно, в деревне нет фельшера с необходимым перечнем лекарств, а из района лекарства не могли привезти, все дороги переметены были Другой случай: умер новорожденный также на зимних каникулах. Причина: не было дороги отвезти его в краевую больницу, т.к. в районной больнице нет никакого оборудования/лекарств для лечения, ведь у нас есть крутой перинотальный центр, всех туда нужно везти
Самодуры эти из мэра,у мысли только об одном как больше наворовать баблища. Самая большая по территории страна должна иметь своё уникальное АТД.Как они предлогают так не кто в мире не живёт!В сша целые штаты где преобладают чёрные.есть штаты которые закреплены за индейцами за латинасами.Опять же имеются у них резервации для местных народов тех же индейцев где свои законы и т.д и т.п. Если сделать всё так как говорят эти,то как же все международные конвенции,декларации защищающие коренные народы? Всё зауралье это земля коренных отличный от пришельческого конгломерата по расовым,этнопсихическим признаком.
Да хоть кого к АК присоедини, и их в нищету вгонит.
Нск можно с Томском сливать. всё равно в Томске кроме студентов ничего нет)
Товарищу Еку! А не слыхал такой Стрижевой( Томской губернии), там что нефть с газом кончились?
СтрЕжевой.
Ага, у нас в посёлке в стационар фигу попадёшь, из-за нового перинатального им на 25% снизили бюджет, называется это доля края в строительстве, то есть за счёт здоровья людей. В стационаре полупусто, но людей не берут, нет коек говорят.
если я помогаю деньгами близким родственникам, это не значит, что я готов помогать ленивым.