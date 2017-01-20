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Минэкономразвития разработало проект Стратегии пространственного развития Российской Федерации до 2030 года, что предполагает укрупнение регионов. В документе внимание уделено экономическому неравенству российских субъектов и предлагаются способы решения связанных с этим проблем, пишет ТАСС со ссылкой на "Известия".

В качестве меры по развитию отстающих субъектов Стратегия, в частности, предлагает создать новые единицы экономико-территориального развития страны – макрорегионы.

В документе отмечается, что глобально конкурентоспособные макрорегионы будут осуществлять долгосрочные мегапроекты межрегионального сотрудничества, "обеспечивающие синергетический эффект от взаимодополняющей реализации перспективной экономической специализации регионов", а также способствовать встраиванию страны в систему мировых хозяйственных связей.

Также проект настаивает на приоритете развития геостратегически важных территорий – Дальнего Востока, Арктической зоны России, Северного Кавказа, Калининградской области, Республики Крым и города Севастополь. Особое внимание должно уделяться развитию городских агломераций и разработке системы высокотехнологичных кластерных производств.

Внутренними причинами возникновения проекта по созданию макрорегионов называются отсутствие стабильного роста численности населения и его старение, низкая инфраструктурная обустроенность территорий, концентрация населения и экономическая активность в крупнейших агломерациях. Внешними – "завершение очередного цикла развития мировой экономики и переход к новому технологическому укладу, изменение географической конфигурации мировых центров, глобальные изменения территориальной структуры расселения, существенное увеличение численности населения, дефицит сельскохозяйственных земель и источников чистой питьевой воды".

Газета добавляет, что проект стратегии разработали в соответствии с ФЗ "О стратегическом планировании в Российской Федерации".