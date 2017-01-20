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Алтайский край существенно увеличил объемы продукции, экспортируемой в Китай. Невероятные результаты демонстрируют поставки мороженого, возросшие в 30 раз.

Как сообщили в региональном Минэкономразвития, по итогам января-ноября прошлого года стоимостный объем поставок продовольствия в эту страну превысил уровень 2015 года почти в три раза.

Если говорить о группах товаров, то стоимостные объемы поставок в Китай мороженого, например, возросли в 30 раз. Поставки муки увеличились в 1,6 раза, меда — в 1,4 раза.

"В три раза увеличился стоимостный объем экспорта масла подсолнечного, возобновились поставки в Китай масла соевого, экспорт которого в течение 2016 года увеличился в три раза. Также в прошедшем году Алтайский край начал экспортировать в Китай семена льна, стоимостный объем поставок которых в течение года вырос в 42 раза", – добавляют в Минэкономразвития края.

Всего же за 11 месяцев прошлого года экспорт Алтайского края составил 598 млн долларов. Данный показатель составляет около 70% всего внешнеторгового оборота региона и превышает объем импорта в 2,2 раза.



