Фото: vk.com/barneos22
Автомобиль Toyota Mark II попал в аварию на новом мосту через Обь в Барнауле в пятницу, 20 января.
О ДТП сообщают очевидцы в паблике Barnaul 22. "Новый мост. "Марка" размотало", – отмечает автор заметки.
На снимках с места событий видно, что автомобиль получил весьма серьезные повреждения передней части кузова.
Комментарии
Угла хотел дать, а получилось дать отбойника?
Заднеприводные все недалекие. Так им и надо, как будто в теплых краях живут , драгрейсеры на утилях 90х годов, по 30 лет машинам и их обладателям.на таких авто не от огромного ума передвигаются
не битый не крашенный .для своего года в ИТС) Внимание на мосту вам будет обеспечено)
Он не бампер потерял, а полморды. На заднем приводе не всем ездить дано, дебилам дорога на ПП.
- гость - 20 января 2017 г. 14:33 если не 30 летнюю машину, то что можно взять за 200 тысяч?
- гость - 20 января 2017 г. 15:01
- гость - 20 января 2017 г. 14:33 если не 30 летнюю машину, то что можно взять за 200 тысяч?
домик в деревне...
danilion домик тебя не повезет никуда
Дрифтун хренов! Поди Езник пердоток есть, в который я хочу засунуть с пристрастием рукав от фуфайки.
пойду искать бампер....это ж такое событие...
Ну потерял и потерял....Зачем это в новостях-то выкладывать????Других проблем и происшествий в г.Барнауле и в Алтайском крае нет????