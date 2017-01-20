Фото: vk.com/barneos22

Автомобиль Toyota Mark II попал в аварию на новом мосту через Обь в Барнауле в пятницу, 20 января.

О ДТП сообщают очевидцы в паблике Barnaul 22. "Новый мост. "Марка" размотало", – отмечает автор заметки.

На снимках с места событий видно, что автомобиль получил весьма серьезные повреждения передней части кузова.