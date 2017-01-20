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Новости

Чубайс рассказал об ужасе на экономическом форуме в Давосе

, ИА "Амител"
Причиной ужаса является разрушение мирового порядка, существовавшего с окончания Второй мировой

Фото: umerop.ru

Ужас царит среди участников Давосского форума из-за "глобальной политической катастрофы" и разрушения мирового порядка, который существовал с окончания Второй мировой войны. Об этом сообщил в интервью BFM глава "Роснано" Анатолий Чубайс, передает "Лента.ру".

По его словам, такой ужас, который ощущается у абсолютного большинства участников, наблюдался лишь в 2009 году, когда разворачивался глобальный мировой финансовый кризис. "У всех на устах был вопрос: что это такое, это кризис в системе или кризис системы в целом?" — приводит его слова издание.

Чубайс отметил, что разрушение прежнего мирового порядка хорошо продемонстрировало выступление председателя КНР Си Цзиньпина, ставшее "одой рыночной экономике". Глава "Роснано" добавил, что почти в это же время избранный президент США Дональд Трамп в интервью заявил, что Штаты все обижают и он намерен повысить импортные пошлины. Республиканец отметил, что если немецкие или иные автомобильные концерны построят заводы в Мексике, то им придется платить гигантскую импортную пошлину, которую он введет в США. "Мир перевернулся", — констатировал Чубайс.

47-й Всемирный экономический форум проходит в Давосе с 17 по 20 января. Его главной темой стало "Чуткое и ответственное руководство". Издание добавляет, что мероприятие должно собрать рекордные три тысячи участников – политиков, бизнесменов, представителей международных организаций и гражданского общества.

РБК отмечает, что официальную российскую делегацию возглавил первый вице-премьер Игорь Шувалов.

Автор:
Александр Вилисов Редактор новостей +7 (3852) 59 44 66

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Комментарии

20.01.2017 14:34
CALIBR

Трамп в своем интервью заявляет, что Америку все обижают, что он будет повышать импортные пошлины и что если немецкие или другие автомобильные концерны построят заводы в Мексике, то им придется платить гигантскую импортную пошлину, которую он введет в Америке. Мир перевернулся", — констатировал глава "Роснано". ++++++++++++++ Касается автомобилей , если бы они производились , допустим,в Мексике,но оттуда шли на экспорт в США. Нечто подобное вводили и наши власти , из-за чего некоторые производители разместили "отвёрточную сборку" в России.

Короче - жуть !

0  41
20.01.2017 14:45
- гость -

Хорошая новость?

0  17
20.01.2017 14:57
CALIBR

Кому -как : Трамп укрепит экономику страны и оборону, она станет более могущественной в мире. Это для Запада. Для России пробитое дно экономики не позволит тягаться с мощью. В этом и состоит план "улучшения" отношений с нами - с позиции силы.

0  0
20.01.2017 15:02
- гость -

Зачесались паразиты всех мастей. Капец походу крадется к фьючерсам.

0  0
20.01.2017 15:05
6565

Одна лиса из массонов на виду, просто озвучила мнение остального теневого глобального правительства... Власть уходит из рук вместо мирового Макдональдса которым люди объелись открываются национальные кухни, О ужосс....

0  0
20.01.2017 15:08
- гость -

Господи, люди, кого вы слушаете? Вам мало было прихватизации, "чубайсикации всей страны", РОСНАНО с его нано "открытиями" и отнюдь не нано деньгами? И вы еще верите впечатлениям этого господина? Да он сам и есть Ужас!

0  0
20.01.2017 15:18
- гость -

Всю страну на ваучер натянул, а теперь очко играет. Рано или поздно будешь висеть на фонарном столбе возле кремля.

0  0
20.01.2017 15:31
An Vlad

Рано или поздно будешь висеть на фонарном столбе возле кремля. ------------------- Вот еще лет 15 Путен пособирается силами и сделает это! А кто еще, если не Путен

0  0
20.01.2017 15:37
- гость -

CALIBR зарегистрированный 20 января 2017 г. 14:34

Чудо в перьях, ты не понимаешь сути происходящих экономических процессов. Ну да ладно. Главное, что даже ваш флагман Чубайс подтвердил, что мир стал другим. Эпоха либеральной глобализации закончилась.

0  0
20.01.2017 15:41
- гость -

20.01.2017 15:37 - гость -

Не мешайте пользователю CALIBR. Он теперь везде видит только Трампа. Тихое помешательство.

0  0
20.01.2017 15:46
Рога Тягал

Казимир, ты на авиафоруме под каким ником пишешь? Хочу посмотреть, уважают ли тебя тамошние мужики.

0  0
20.01.2017 15:49
- гость -

Что-то вспомнился старый анекдот: Хм, ужас? Ну, ужас. Но не "ужас-ужас-ужас"!

0  0
20.01.2017 15:51
- гость -

когда этого рыжика посадят наконец то ?

0  0
20.01.2017 15:52
- гость -

Кстати, никто из комментаторов не обратил внимания на одну деталь, и АМИК ее тоже обошел вниманием (не видел новости об этом). А именно, о речи Си Цзинпина. Внезапно, Китай становится главным сторонником глобализма и либерализма.

0  0
20.01.2017 16:18
- гость -

Гнида рыжая.

0  0
20.01.2017 16:28
- гость -

- гость - 20 января 2017 г. 15:52

Это объяснимо. В принципе модель либеральной глобализации вполне устраивала Китай, куда западными компаниями было вывезено и где было построено огромное количество заводов. Сейчас с приходом Трампа и изоляционистов-государственников в США самый большой ущерб может понести именно экономика Китая. Кстати, Трамп этого и не скрывал. Он говорил, что лидерство Китая в экономике это огромный риск для США.

0  0
20.01.2017 16:42
- гость -

- гость - 20 января 2017 г. 16:28 Приятная новость для России, не правда ли?

0  0
20.01.2017 17:05
- гость -

- гость - 20 января 2017 г. 16:42

Поживем - увидим.

0  0
20.01.2017 17:11
- гость -

А я бы собрал всех президентов всех стран, всех депутатов, всех чиновников и отправил на необитаемый остров. Без жратвы, воды и мигалок. И начал бы снимать про них дом2, нет лучше остров3. Вот это было бы ШОУ. Не то что эрнст с пугачёвой.

0  0
20.01.2017 18:15
Doka

Справедливый суд?

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