Фото: gazeteekonomi.com

Робот-корреспондент Сяо Нань, который был создан специалистами из Китая, опубликовал свою дебютную статью в газете Southern Metropolis Daily. Заметка была посвящена увеличению поездок в преддверии китайского Нового года, пишет "Лента.ру" со ссылкой на China News.

На написание материала объемом 300 иероглифов у Сяо Нань ушла одна секунда. По словам профессора Пекинского университета Вань Сяоцзюня, робот может писать не только маленькие, но и большие тексты, а также анализировать намного большее количество данных, чем человек.

По его словам, это не значит, что вскоре роботы заменят журналистов. Пока машины не умеют брать интервью и задавать дополнительные вопросы на основе прошлых ответов. Однако создать робота-репортера настроен оптимистично и надеется, что в будущем такие журналисты смогут выступать в качестве помощников издания. Сяоцзюнь работает совместно с Southern Metropolis Daily и создал специальную лабораторию для изучения и развития СМИ, пишет издание.

Отмечается, что исследование в области технологии для автоматического написания текста уже проводят несколько компаний. Так, Narrative Science подготовила платформу Quill, задачей которой является преобразование данных в связный текст.