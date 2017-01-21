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Новости

Ученые выяснили, из-за чего на Земле появилась любовь

, ИА "Амител"
Свои исследования о любви между мужчинами и женщинами эксперты строили на наблюдениях за обезьянами и дельфинами

Фото: zikzag.ru

Наблюдая за дельфинами и обезьянами, ученые выяснили, когда на Земле зародилось чувство любви. Выбор на этих животных пал потому, что они очень схожи с человеком.

Как пишет "Вечерняя Москва",  исследователи выяснили, что светлое чувство появилось тогда, когда самцы начали помогать самкам защитить потомство. Именно усилия, направленные на спасение своих малышей от агрессии других, сплотили людей и помогли партнерам сблизиться. Из чего собственно и получилась любовь.

Автор:
Мария Трубина Редактор рубрики Афиша +7 (3852) 59 44 66

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Комментарии

21.01.2017 09:47
- гость -

Ну слава Богу, хоть сейчас выяснили. Раньше не могли догадаться, глядя на дельфинов и обезьян?

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21.01.2017 11:12
- гость -

А из-за чего появился секс? Ведь гораздо проще делиться как амёбы. На перинатальных центрах можно дофига сэкономить.

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21.01.2017 12:08
- гость -

Первобытные люди любили деревянными дубинами, но посмотрели на дельфинов и поняли, как оплошали.

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