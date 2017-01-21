Наблюдая за дельфинами и обезьянами, ученые выяснили, когда на Земле зародилось чувство любви. Выбор на этих животных пал потому, что они очень схожи с человеком.
Как пишет "Вечерняя Москва", исследователи выяснили, что светлое чувство появилось тогда, когда самцы начали помогать самкам защитить потомство. Именно усилия, направленные на спасение своих малышей от агрессии других, сплотили людей и помогли партнерам сблизиться. Из чего собственно и получилась любовь.
Комментарии
Ну слава Богу, хоть сейчас выяснили. Раньше не могли догадаться, глядя на дельфинов и обезьян?
А из-за чего появился секс? Ведь гораздо проще делиться как амёбы. На перинатальных центрах можно дофига сэкономить.
Первобытные люди любили деревянными дубинами, но посмотрели на дельфинов и поняли, как оплошали.