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Нужен мальчик: как вес отца влияет на пол будущего ребенка?

, ИА "Амител"
Учёные узнали, что у стройных мужчин чаще рождаются девочки

Китайские ученые повели исследование, в ходе которого выяснили, что пол будущего ребенка зависит от того, сколько весит его отец.

Оказывается, что мужчины у которых есть лишний вес, чаще становятся отцами мальчиков. А вот стройные мужчины чаще воспитывают девочек.

Ученые проанализировали данные нескольких тысяч людей и их потомство. Ученые считают, что данный эксперимент позволит создать метод определения пола ребёнка по изучению его отца.

Этот феномен ещё не нашёл научного объяснения, есть только предположения. По одной из версий считается, что может иметь место влияние выработки Y сперматозоидов. Замечено, что таких сперматозоидов у мужчин с лишним весом значительно меньше.


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Комментарии

21.01.2017 06:51
Nic

Мальчик - это XY, соответственно логично предположить, что вероятность выше там, где Y-хрлмосом больше, однако "у мужчин с лишним весом значительно меньше". Где логика?

0  0
21.01.2017 07:38
- гость -

Полная ерунда. Куча знакомых от дрыщей до колобков и у всех пацаны.

0  0
21.01.2017 07:39
- гость -

Т.е. толстея теряются хромосомы?. Бгггг

0  0
21.01.2017 07:59
- гость -

У полных мужчин чаще рождаются мальчики, которые получаются при "встрече" хромосом хy,но спермотозоидов с у хромосомной образуется меньше опять же у полных . О чем исследование то?

0  0
21.01.2017 08:47
Теория Б.

Бред, возможно лишний вес и связан с темой, но он тоже следствие, а не причина. Природа мудра, и от недотраха самки рождается мальчик, а от перетраха самки рождается девочка. Как бы добавляется особь того пола, чья работа делается недостаточно активно. Первопричиной может быть и реальный недостаток особей какого-то пола в группе вследствие потерь в конфликтах и т.п. Эта система вероятно была заложена в те времена, когда люди были полигамны, тогда вообще всё сходится.

0  0
21.01.2017 09:06
- гость -

вес мужчины не менялся есть и девочка и мальчик - полстраны

0  0
21.01.2017 09:15
Ность

На самом деле все это ерунда, соотношение полов при рождении 1 к 1,то есть 50% на 50%. Абсолютно не важно природе сколько там у мужика сперматозоидов с Y или X.

0  0
21.01.2017 09:36
- гость -

- мужчины у которых есть лишний вес, чаще становятся отцами мальчиков... - Y сперматозоидов у мужчин с лишним весом значительно меньше.

Сами себе противоречат.

А вот при рождении мальчиков больше на 5-7%.

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21.01.2017 11:58
- гость -

Все зависит от размера колбасы!

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