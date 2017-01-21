Китайские ученые повели исследование, в ходе которого выяснили, что пол будущего ребенка зависит от того, сколько весит его отец.
Оказывается, что мужчины у которых есть лишний вес, чаще становятся отцами мальчиков. А вот стройные мужчины чаще воспитывают девочек.
Ученые проанализировали данные нескольких тысяч людей и их потомство. Ученые считают, что данный эксперимент позволит создать метод определения пола ребёнка по изучению его отца.
Этот феномен ещё не нашёл научного объяснения, есть только предположения. По одной из версий считается, что может иметь место влияние выработки Y сперматозоидов. Замечено, что таких сперматозоидов у мужчин с лишним весом значительно меньше.
Комментарии
Мальчик - это XY, соответственно логично предположить, что вероятность выше там, где Y-хрлмосом больше, однако "у мужчин с лишним весом значительно меньше". Где логика?
Полная ерунда. Куча знакомых от дрыщей до колобков и у всех пацаны.
Т.е. толстея теряются хромосомы?. Бгггг
У полных мужчин чаще рождаются мальчики, которые получаются при "встрече" хромосом хy,но спермотозоидов с у хромосомной образуется меньше опять же у полных . О чем исследование то?
Бред, возможно лишний вес и связан с темой, но он тоже следствие, а не причина. Природа мудра, и от недотраха самки рождается мальчик, а от перетраха самки рождается девочка. Как бы добавляется особь того пола, чья работа делается недостаточно активно. Первопричиной может быть и реальный недостаток особей какого-то пола в группе вследствие потерь в конфликтах и т.п. Эта система вероятно была заложена в те времена, когда люди были полигамны, тогда вообще всё сходится.
вес мужчины не менялся есть и девочка и мальчик - полстраны
На самом деле все это ерунда, соотношение полов при рождении 1 к 1,то есть 50% на 50%. Абсолютно не важно природе сколько там у мужика сперматозоидов с Y или X.
- мужчины у которых есть лишний вес, чаще становятся отцами мальчиков... - Y сперматозоидов у мужчин с лишним весом значительно меньше.
Сами себе противоречат.
А вот при рождении мальчиков больше на 5-7%.
Все зависит от размера колбасы!