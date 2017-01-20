Фото: svopi.ru
Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков считает большой ошибкой утверждения, что избранный американский президент Дональд Трамп является "нашим" человеком. Соответствующее заявление представитель Кремля сделал в интервью программе "Вести в субботу с Сергеем Брилевым", пишет ТАСС.
Песков подчеркнул, что Трамп — "это человек американский <...> это президент США".
Он добавил, что, наверное, самой большой ошибкой со стороны аналитиков Запада и ряда российских политологов полагать, что республиканец является нашим человеком.
Напомним, инаугурация избранного президента Соединенных Штатов состоится 20 января.
Комментарии
Новость о победе республиканца Дональда Трампа на выборах президента США депутаты Госдумы РФ встретили овациями. http://old.amic.ru/news/375004/ ++++++++++++ Вот и думай теперь - пятая колонна там заседает или шестая ?
1 9 ноября 2016 г. 17:34 Победа Трампа, это наша общая победа! Это победа США и России! Мы опять победили вместе, как в 45м! Россия и США вместе сила! Ура! +++++++++++++++ Бося , как хороши ,как свежи были розы- не находишь ?
Вот это ребусы! Да, Казимир?!
Калибр, вот сегодня вычитал, что джихадисты из запрещённого ИГ продолжают уничтожать древние памятники культуры в Пальмире. Кто в этом виноват по вашему мнению? Готов ответить, естественно после вас.
Смешно до недосмеха читать сабжи угорелых трампоскакунов нашего ресурса от 9.11.16 - в день победы Трампа. http://old.amic.ru/news/374986/ * такое впечатление ,что кроме носков и пятки стёрли. До дыр.
Вот это ребусы! Да, Казимир?! ++++++++++++++ Себя почитай в трампошабаше выше и ответишь на все свои вопросы.
Калибр, не нашел по ссылке выше своих сообщений. Ответь хоть раз на поставленный вопрос. Хватит юлить. Сам не хочешь, давай я твою версию озвучу - кивнешь мне если я угодал.
Читай весь трампошабаш предвыборный - трудись в поте лица ,возможно обретёшь истину и просветление в мозгах ,"Нинок"
Твой "гуру " босямбр тренькнул в 19:36 в другой ветке , а здесь сидит в кустах - боится нос показать .)
Т.е. на вопросы отвечать гордость не позволяет? Ладно переживём. Теперь по делу если я вас правильно понимаю - ваш посыл в том, что нашим не надо было лезть в Сирию и дразнить ИГ взятием Пальмиры и Алеппо. Коль полезли надо было бить исключительно ИГ, а не тащить Асада за уши из мышеловки. Так?
Калибр, "босс" не мой гуру, а твой визави. Это если лгать самому себе.
Придется депутатам для спасения чести: либо срыгивать выпитое, либо съедать мандат.
описка: "Это если НЕ лгать самому себе"
у меня не было никаких посылов ,"Нинок"- мысли пришедшие тебе в голову,развести меня на тему Сирии - твои мысли. Мой совет : "тихо сам с собою я веду беседу " и "наши руки не для скуки"-наиболее приемлемы для тебя в данной ситуации. Запевай.
описка: "Это если НЕ лгать самому себе" ++++++++++++ "Это если лгать самому себе."- самое откровенное из того бреда что ты писал до этого. * и верное по содержанию.
Можешь молчать дальше, но я всё-равно продолжу. Картинка всё же вырисовывается (и касательно твоей личности в частности, мастера провокаций)...
Так вот тебе не кажется, что первопричина всех бед в Сирии (и разрушение Пальмиры в частности) - это вмешательство в дела суверенных государств третьих лиц в лице Запада плюющего на закон и на всех членов Организации Объединённых Наций?
(и касательно твоей личности в частности, мастера провокаций) +++++++++++ Смеши ещё, но кратко - будь сестрой таланта "Нинок" ! ) * попкорн кончается.
ну так чо надумали товарисч калибр? пятая или шестая? решили наконеЦ? не томите уже? ха-ха!
CALIBR зарегистрированный 20 января 2017 г. 21:39
Господин "всёпропальщик", специально для вас, моё сообщение от 21:23 было заключительным. Думаю для всех здравомыслящих - это было очевидно
Г-н Калибр приписывает мне чужой комментарий. Я всегда относился и отношусь к победе Трампа спокойно. Как он выстроит свою политику в отношении России, посмотрим. Судить о человеке нужно не по словам, а по делам его.
Г-н Калибр приписывает мне чужой комментарий. +++++++++++++ деда только не смеши - у него проблемы с челюстью перешедшие по наследству от его покойного отца ,царствия ему небесного !
CALIBR зарегистрированный 20 января 2017 г. 22:06
Как-то гадко вы шутите, Казимир. Не надо так.
камрад! как думаешь братья вильямс щаз опять жруть по разрешению вады? во блин дисциплина молчат фсе, спортсменки, спортсмены! как вады в рот набрали! ха-ха!
Нормально - шутка исходила от него к нему и вернулась,тем более ,что ничего обидного в адрес родителя не было сказано. А ты - " танцуй продолжай"
наш уважаемый партнер тож энтой субстанции в рот набрал! скока его не спрашивал за братков ни гу-гу! ха-ха!
Подлецухитрецу проще вопросы задавать, чем на них отвечать
Камрад, братья без этого не братья, ты же знаешь. Они обещали своему Главному, который сегодня всё, что они ели, едят и будут есть. На том, говорят, стоял и стоять будет американский теннис.
камрад! едят омериканцы! жруть можна сказать как сивые мерины! (читал кстати какую окуенную куету) а виноват наш мутко, ох виноват, вовремя не воспрепятствовал!
Подлецухитрецу проще вопросы задавать, чем на них отвечать +++++++++++++ Воистину ,Нинок - чем ты и отметилась в своих попытках зафлудить по Сирии. Молодец,хвалю за самокритичный подход.
CALIBR зарегистрированный 20 января 2017 г. 22:37
Если ты не заметил, то я в отличии от некоторых на все поставленные вопросы ответил
ЗЫ Ты чувствуешь, что не вывозишь больше?
гению! не вывозит, давно уже не вывозит! так ему простительно в атличии от вас, стариканам многое уже что простительно, слабая память, несвязная речь, повторение одного да потому! возраст знаете ли молодой человек не фунт изюма! да, вот так!
СГ, это же Казимир. Он приходит сюда только для того, чтобы поскандалить. У меня есть сосед, которого мои дети называют дед-бурчило. Что-то типа нашего Казимира.
Нинок , не собираюсь никого вывозить - одного трампанутого скакуна и двух на подтанцовке сложно без конной тяги и волокуши куда - либо вывезти в столь поздний час одному. Завтра народ подтянется и будет пища.
будет день, будет пища! прикольное конешно у вас восприятие окружаюсчего мир товарисч калибр, во всяком случае виртуального! квасные патриоты, скакуны подтанцовки, подлецы и прочая шушера типо! тяжко вам, колени подогнулись плечи опустились прямо титан держащий небесный свод! ха-ха!
Камрад, это же Казимир, гений мысли и отец русской демократии. Он ведет свой незримый виртуальный бой со силами зла и не имеет права остановиться. Как только он прекратит, мир рухнет, силы Зла возьмут верх и натупит мрак. ))
хорошо что внуки его в танчики не научили резатЦа! закрыли бы уже давно ресурс! редакция в полном составе в жеке наледь бы скребла! ха-ха!
Диду родной!!! Так ты ответишь на мой вопрос про свой личный патриотизм???