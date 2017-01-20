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Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков считает большой ошибкой утверждения, что избранный американский президент Дональд Трамп является "нашим" человеком. Соответствующее заявление представитель Кремля сделал в интервью программе "Вести в субботу с Сергеем Брилевым", пишет ТАСС.

Песков подчеркнул, что Трамп — "это человек американский <...> это президент США".

Он добавил, что, наверное, самой большой ошибкой со стороны аналитиков Запада и ряда российских политологов полагать, что республиканец является нашим человеком.

Напомним, инаугурация избранного президента Соединенных Штатов состоится 20 января.