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Новости

Песков назвал ошибкой утверждение "Трамп - наш человек"

, ИА "Амител"
Пресс-секретарь президента РФ подчеркнул, что республиканец является американским человеком

Фото: svopi.ru

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков считает большой ошибкой утверждения, что избранный американский президент Дональд Трамп является "нашим" человеком. Соответствующее заявление представитель Кремля сделал в интервью программе "Вести в субботу с Сергеем Брилевым", пишет ТАСС.

Песков подчеркнул, что Трамп — "это человек американский <...> это президент США". 

Он добавил, что, наверное, самой большой ошибкой со стороны аналитиков Запада и ряда российских политологов полагать, что республиканец является нашим человеком.

Напомним, инаугурация избранного президента Соединенных Штатов состоится 20 января.

Автор:
Александр Вилисов Редактор новостей +7 (3852) 59 44 66

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Комментарии

20.01.2017 20:31
CALIBR

Новость о победе республиканца Дональда Трампа на выборах президента США депутаты Госдумы РФ встретили овациями. http://old.amic.ru/news/375004/ ++++++++++++ Вот и думай теперь - пятая колонна там заседает или шестая ?

0  0
20.01.2017 20:36
CALIBR

1 9 ноября 2016 г. 17:34 Победа Трампа, это наша общая победа! Это победа США и России! Мы опять победили вместе, как в 45м! Россия и США вместе сила! Ура! +++++++++++++++ Бося , как хороши ,как свежи были розы- не находишь ?

0  0
20.01.2017 20:36
Сумрачный гений

Вот это ребусы! Да, Казимир?!

0  0
20.01.2017 20:40
Сумрачный гений

Калибр, вот сегодня вычитал, что джихадисты из запрещённого ИГ продолжают уничтожать древние памятники культуры в Пальмире. Кто в этом виноват по вашему мнению? Готов ответить, естественно после вас.

0  0
20.01.2017 20:43
CALIBR

Смешно до недосмеха читать сабжи угорелых трампоскакунов нашего ресурса от 9.11.16 - в день победы Трампа. http://old.amic.ru/news/374986/ * такое впечатление ,что кроме носков и пятки стёрли. До дыр.

0  0
20.01.2017 20:44
CALIBR

Вот это ребусы! Да, Казимир?! ++++++++++++++ Себя почитай в трампошабаше выше и ответишь на все свои вопросы.

0  0
20.01.2017 20:50
Сумрачный гений

Калибр, не нашел по ссылке выше своих сообщений. Ответь хоть раз на поставленный вопрос. Хватит юлить. Сам не хочешь, давай я твою версию озвучу - кивнешь мне если я угодал.

0  0
20.01.2017 20:58
CALIBR

Читай весь трампошабаш предвыборный - трудись в поте лица ,возможно обретёшь истину и просветление в мозгах ,"Нинок"

0  0
20.01.2017 21:02
CALIBR

Твой "гуру " босямбр тренькнул в 19:36 в другой ветке , а здесь сидит в кустах - боится нос показать .)

0  0
20.01.2017 21:07
Сумрачный гений

Т.е. на вопросы отвечать гордость не позволяет? Ладно переживём. Теперь по делу если я вас правильно понимаю - ваш посыл в том, что нашим не надо было лезть в Сирию и дразнить ИГ взятием Пальмиры и Алеппо. Коль полезли надо было бить исключительно ИГ, а не тащить Асада за уши из мышеловки. Так?

0  0
20.01.2017 21:08
Сумрачный гений

Калибр, "босс" не мой гуру, а твой визави. Это если лгать самому себе.

0  0
20.01.2017 21:10
An Vlad

Придется депутатам для спасения чести: либо срыгивать выпитое, либо съедать мандат.

0  0
20.01.2017 21:13
Сумрачный гений

описка: "Это если НЕ лгать самому себе"

0  0
20.01.2017 21:13
CALIBR

у меня не было никаких посылов ,"Нинок"- мысли пришедшие тебе в голову,развести меня на тему Сирии - твои мысли. Мой совет : "тихо сам с собою я веду беседу " и "наши руки не для скуки"-наиболее приемлемы для тебя в данной ситуации. Запевай.

0  0
20.01.2017 21:19
CALIBR

описка: "Это если НЕ лгать самому себе" ++++++++++++ "Это если лгать самому себе."- самое откровенное из того бреда что ты писал до этого. * и верное по содержанию.

0  0
20.01.2017 21:23
Сумрачный гений

Можешь молчать дальше, но я всё-равно продолжу. Картинка всё же вырисовывается (и касательно твоей личности в частности, мастера провокаций)...

Так вот тебе не кажется, что первопричина всех бед в Сирии (и разрушение Пальмиры в частности) - это вмешательство в дела суверенных государств третьих лиц в лице Запада плюющего на закон и на всех членов Организации Объединённых Наций?

1  0
20.01.2017 21:39
CALIBR

(и касательно твоей личности в частности, мастера провокаций) +++++++++++ Смеши ещё, но кратко - будь сестрой таланта "Нинок" ! ) * попкорн кончается.

0  1
20.01.2017 21:50
дед

ну так чо надумали товарисч калибр? пятая или шестая? решили наконеЦ? не томите уже? ха-ха!

0  0
20.01.2017 21:58
Сумрачный гений

CALIBR зарегистрированный 20 января 2017 г. 21:39

Господин "всёпропальщик", специально для вас, моё сообщение от 21:23 было заключительным. Думаю для всех здравомыслящих - это было очевидно

2  0
20.01.2017 22:01
BOSS2014

Г-н Калибр приписывает мне чужой комментарий. Я всегда относился и отношусь к победе Трампа спокойно. Как он выстроит свою политику в отношении России, посмотрим. Судить о человеке нужно не по словам, а по делам его.

2  0
20.01.2017 22:06
CALIBR

Г-н Калибр приписывает мне чужой комментарий. +++++++++++++ деда только не смеши - у него проблемы с челюстью перешедшие по наследству от его покойного отца ,царствия ему небесного !

0  51
20.01.2017 22:14
BOSS2014

CALIBR зарегистрированный 20 января 2017 г. 22:06

Как-то гадко вы шутите, Казимир. Не надо так.

2  0
20.01.2017 22:24
дед

камрад! как думаешь братья вильямс щаз опять жруть по разрешению вады? во блин дисциплина молчат фсе, спортсменки, спортсмены! как вады в рот набрали! ха-ха!

1  0
20.01.2017 22:25
CALIBR

Нормально - шутка исходила от него к нему и вернулась,тем более ,что ничего обидного в адрес родителя не было сказано. А ты - " танцуй продолжай"

0  4
20.01.2017 22:26
дед

наш уважаемый партнер тож энтой субстанции в рот набрал! скока его не спрашивал за братков ни гу-гу! ха-ха!

0  0
20.01.2017 22:30
Сумрачный гений

Подлецухитрецу проще вопросы задавать, чем на них отвечать

1  0
20.01.2017 22:31
BOSS2014

Камрад, братья без этого не братья, ты же знаешь. Они обещали своему Главному, который сегодня всё, что они ели, едят и будут есть. На том, говорят, стоял и стоять будет американский теннис.

0  0
20.01.2017 22:37
дед

камрад! едят омериканцы! жруть можна сказать как сивые мерины! (читал кстати какую окуенную куету) а виноват наш мутко, ох виноват, вовремя не воспрепятствовал!

1  0
20.01.2017 22:37
CALIBR

Подлецухитрецу проще вопросы задавать, чем на них отвечать +++++++++++++ Воистину ,Нинок - чем ты и отметилась в своих попытках зафлудить по Сирии. Молодец,хвалю за самокритичный подход.

0  3
20.01.2017 22:49
Сумрачный гений

CALIBR зарегистрированный 20 января 2017 г. 22:37

Если ты не заметил, то я в отличии от некоторых на все поставленные вопросы ответил

ЗЫ Ты чувствуешь, что не вывозишь больше?

0  0
20.01.2017 22:54
дед

гению! не вывозит, давно уже не вывозит! так ему простительно в атличии от вас, стариканам многое уже что простительно, слабая память, несвязная речь, повторение одного да потому! возраст знаете ли молодой человек не фунт изюма! да, вот так!

1  0
20.01.2017 22:55
BOSS2014

СГ, это же Казимир. Он приходит сюда только для того, чтобы поскандалить. У меня есть сосед, которого мои дети называют дед-бурчило. Что-то типа нашего Казимира.

1  0
20.01.2017 23:03
CALIBR

Нинок , не собираюсь никого вывозить - одного трампанутого скакуна и двух на подтанцовке сложно без конной тяги и волокуши куда - либо вывезти в столь поздний час одному. Завтра народ подтянется и будет пища.

0  2
20.01.2017 23:14
дед

будет день, будет пища! прикольное конешно у вас восприятие окружаюсчего мир товарисч калибр, во всяком случае виртуального! квасные патриоты, скакуны подтанцовки, подлецы и прочая шушера типо! тяжко вам, колени подогнулись плечи опустились прямо титан держащий небесный свод! ха-ха!

1  0
20.01.2017 23:19
BOSS2014

Камрад, это же Казимир, гений мысли и отец русской демократии. Он ведет свой незримый виртуальный бой со силами зла и не имеет права остановиться. Как только он прекратит, мир рухнет, силы Зла возьмут верх и натупит мрак. ))

0  0
20.01.2017 23:27
дед

хорошо что внуки его в танчики не научили резатЦа! закрыли бы уже давно ресурс! редакция в полном составе в жеке наледь бы скребла! ха-ха!

0  0
21.01.2017 09:57
Шатал Труба

Диду родной!!! Так ты ответишь на мой вопрос про свой личный патриотизм???

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