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Коттедж с дубовыми лестницами продают Барнауле за 17,8 млн руб. Фото

, ИА "Амител", Александр Шелягин
Площадь жилья составляет 362 квадратных метров

Фото: avito.ru

Большой коттедж продают в Барнауле на улице Одесской за 17,89 миллиона рублей, говорится в сообщении на сайте Avito.ru.

В объявлении отмечается, что дом площадью 362 квадратных метра выполнен из кирпича и расположен на участке восемь соток.

На первом этаже находится гардеробная, просторный холл, большая столовая, функциональная кухня, зона для просмотра кино, ванная, кабинет с камином и выходом в летний сад, баня с глубоким бассейном и просторной парилкой.

На втором этаже — два уютных холла, две лоджии, на одной из которых есть большой солярий. Кроме того, на этом уровне дома находятся две спальных комнаты, санузел с душевой кабиной.

Также в коттедже есть жилой мансардный этаж со спальней и кабинетом для творчества. Лестницы в доме выполнены из дуба.

Кроме того, имеется небольшой подвал-бытовка, теплый гараж на два автомобиля, крытая парковка. На участке расположена беседка и сад. В объявлении также уточняется, что мебель на фотографиях входит в заявленную стоимость дома.
 

Автор:
Александр Шелягин Главный редактор службы новостей (8-3852) 59-44-66

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Комментарии

21.01.2017 07:50
Nic

0  0
21.01.2017 07:51
Nic

Вот как раньше строили дачи из того, что можно было утащить, так тут ремонт внутри делался по такому же принципу.

0  0
21.01.2017 08:01
- гость -

Так-то три спальни. Или один из них кабинет? А по телику не Трампа показывают?

0  0
21.01.2017 08:02
- гость -

И отдельная комната для вещей с помоек.

0  0
21.01.2017 08:33
Снайпер

21.01.2017 08:01 - гость - Так-то три спальни. Или один из них кабинет? А по телику не Трампа показывают?

Тэк этот дом оказывается продаёт "российский хакер", который выбрал Трампа американцам )))

0  0
21.01.2017 08:38
- гость -

А кастеты разве не запрещены?

0  0
21.01.2017 09:02
- гость -

пипец...ну что за тенденция - набрать вещей с помоек и продавать за баснословную цену! отвратительнее интерьер даже трудно представить((

0  0
21.01.2017 09:28
- гость -

Кабинет для творчества. Какого? Как в плохом музее скамейка с хламом.Дом будто нежилой. Рядом многоквартирки. А снег чистить денег нет?

0  0
21.01.2017 09:39
- гость -

завидывают Госдеповцы нашей победе!

0  0
21.01.2017 09:39
- гость -

звиняйте не туды писнул.

0  0
21.01.2017 09:41
Шатал Труба

А шкура медведя, над бассеином!!

0  0
21.01.2017 09:49
- гость -

Ха! Бассейн! Купальня..

0  0
21.01.2017 10:05
- гость -

Ха, бассейн! Ямка, обложенная плиткой.

0  0
21.01.2017 10:05
Мистер Вульф

Такой отстой и за 18 млн?

0  0
21.01.2017 10:09
- гость -

-солярий из лихих 90-х ! уже лет 15 такими соляриями не пользуются, вместо того чтоб выбросить, продают - ищут лохов

0  0
21.01.2017 10:10
- гость -

На 7 фото отлично смотрится пластиковая дверь.

0  0
21.01.2017 10:13
NiGHT

у меня есть предложение: давайте лучше амик трусы рекламировать по утрам будет. недвижимость уже задолбала.

и не забывайте в конце подписывать на правах рекламы.

0  0
21.01.2017 10:24
- гость -

В "солярии" лампа наверняка давно не проверялась, и пользоваться им нельзя. Собран весь хлам, Плюшкины.

0  0
21.01.2017 10:32
Гость

Нормальный дом. Не за 18 млн конечно, за 11-12 должен уйти. Надо только подождать, когда экономика немного оживёт. И творческий уголок - тоже норм. Мелафон обязательно должен быть в комплекте

0  0
21.01.2017 10:44
- гость -

да кому эта рухлядь внутри нужна то????и ремонт давно уже устарел безнадежно

0  0
21.01.2017 11:56
Ипонамать

Заберу торшер из икеи

0  0
21.01.2017 15:25
dereza

Люди замрут в восхищении.. Шарм, достоинство и характер… Продаем жилой коттедж премиум класса из красного кирпича в элитной коттеджной застройке с респектабельным окружением.... Скорее всего, Вы не встречали подобное предложение на рынке недвижимости… Торопитесь! Собственник делает скидку за срочность..... ( с Авито )

Ну просто песня! Как тут не купить после такого? По факту: сам дом, безусловно, хорош. Только вот ремонтом это назвать уже нельзя, кафель в санузлах убогий и замыленный, 10-12 лет это большой срок для ремонта даже при тщательном уходе. Мебель тоже уставшая, лучше бы с собой забрали. Кухню проще на дрова пустить, чем переделать под посудомойку, а до холодильника идти дальше, чем до ближайшей Марийки. Ну и по поводу респектабельного окружения... Дануна!)))

0  0
21.01.2017 19:43
Джазатор

Пластиковые окна...

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