Фото: avito.ru
Большой коттедж продают в Барнауле на улице Одесской за 17,89 миллиона рублей, говорится в сообщении на сайте Avito.ru.
В объявлении отмечается, что дом площадью 362 квадратных метра выполнен из кирпича и расположен на участке восемь соток.
На первом этаже находится гардеробная, просторный холл, большая столовая, функциональная кухня, зона для просмотра кино, ванная, кабинет с камином и выходом в летний сад, баня с глубоким бассейном и просторной парилкой.
На втором этаже — два уютных холла, две лоджии, на одной из которых есть большой солярий. Кроме того, на этом уровне дома находятся две спальных комнаты, санузел с душевой кабиной.
Также в коттедже есть жилой мансардный этаж со спальней и кабинетом для творчества. Лестницы в доме выполнены из дуба.
Кроме того, имеется небольшой подвал-бытовка, теплый гараж на два автомобиля, крытая парковка. На участке расположена беседка и сад. В объявлении также уточняется, что мебель на фотографиях входит в заявленную стоимость дома.
Комментарии
Вот как раньше строили дачи из того, что можно было утащить, так тут ремонт внутри делался по такому же принципу.
Так-то три спальни. Или один из них кабинет? А по телику не Трампа показывают?
И отдельная комната для вещей с помоек.
21.01.2017 08:01 - гость - Так-то три спальни. Или один из них кабинет? А по телику не Трампа показывают?
Тэк этот дом оказывается продаёт "российский хакер", который выбрал Трампа американцам )))
А кастеты разве не запрещены?
пипец...ну что за тенденция - набрать вещей с помоек и продавать за баснословную цену! отвратительнее интерьер даже трудно представить((
Кабинет для творчества. Какого? Как в плохом музее скамейка с хламом.Дом будто нежилой. Рядом многоквартирки. А снег чистить денег нет?
завидывают Госдеповцы нашей победе!
звиняйте не туды писнул.
А шкура медведя, над бассеином!!
Ха! Бассейн! Купальня..
Ха, бассейн! Ямка, обложенная плиткой.
Такой отстой и за 18 млн?
-солярий из лихих 90-х ! уже лет 15 такими соляриями не пользуются, вместо того чтоб выбросить, продают - ищут лохов
На 7 фото отлично смотрится пластиковая дверь.
у меня есть предложение: давайте лучше амик трусы рекламировать по утрам будет. недвижимость уже задолбала.
и не забывайте в конце подписывать на правах рекламы.
В "солярии" лампа наверняка давно не проверялась, и пользоваться им нельзя. Собран весь хлам, Плюшкины.
Нормальный дом. Не за 18 млн конечно, за 11-12 должен уйти. Надо только подождать, когда экономика немного оживёт. И творческий уголок - тоже норм. Мелафон обязательно должен быть в комплекте
да кому эта рухлядь внутри нужна то????и ремонт давно уже устарел безнадежно
Заберу торшер из икеи
Люди замрут в восхищении.. Шарм, достоинство и характер… Продаем жилой коттедж премиум класса из красного кирпича в элитной коттеджной застройке с респектабельным окружением.... Скорее всего, Вы не встречали подобное предложение на рынке недвижимости… Торопитесь! Собственник делает скидку за срочность..... ( с Авито )
Ну просто песня! Как тут не купить после такого? По факту: сам дом, безусловно, хорош. Только вот ремонтом это назвать уже нельзя, кафель в санузлах убогий и замыленный, 10-12 лет это большой срок для ремонта даже при тщательном уходе. Мебель тоже уставшая, лучше бы с собой забрали. Кухню проще на дрова пустить, чем переделать под посудомойку, а до холодильника идти дальше, чем до ближайшей Марийки. Ну и по поводу респектабельного окружения... Дануна!)))
Пластиковые окна...