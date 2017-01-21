Фото: avito.ru

Большой коттедж продают в Барнауле на улице Одесской за 17,89 миллиона рублей, говорится в сообщении на сайте Avito.ru.

В объявлении отмечается, что дом площадью 362 квадратных метра выполнен из кирпича и расположен на участке восемь соток.

На первом этаже находится гардеробная, просторный холл, большая столовая, функциональная кухня, зона для просмотра кино, ванная, кабинет с камином и выходом в летний сад, баня с глубоким бассейном и просторной парилкой.

На втором этаже — два уютных холла, две лоджии, на одной из которых есть большой солярий. Кроме того, на этом уровне дома находятся две спальных комнаты, санузел с душевой кабиной.

Также в коттедже есть жилой мансардный этаж со спальней и кабинетом для творчества. Лестницы в доме выполнены из дуба.

Кроме того, имеется небольшой подвал-бытовка, теплый гараж на два автомобиля, крытая парковка. На участке расположена беседка и сад. В объявлении также уточняется, что мебель на фотографиях входит в заявленную стоимость дома.

