Фото: youtube.com

Британские СМИ обратили внимание на видео из австралийского зоопарка Symbio Wildlife, в котором утка несколько минут "троллит" тигра, пишет РИА Новости со ссылкой на The Telegraph.

На кадрах видно, как птица провоцирует хищника на нападение, подплывая близко к нему, а затем исчезает под водой и выныривает в безопасном месте.

Издание отмечает, что утке, вероятно, слишком хорошо в пруду в тигрином убежище. "126-килограммовый самец-тигр Джулар ее совершенно не беспокоит", — цитирует агентство британскую газету.

В сети пользователи назвали утку самой смелой в мире, поскольку она не только какое-то время дразнила тигра, но и "победила" его: в ролике видно, как спустя время хищник бросает безуспешные попытки поймать птицу и вылезает из пруда.