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Полиция задержала не менее 217 человек в Вашингтоне, где продолжаются беспорядки в связи с инаугурацией 45-го американского президента Дональда Трампа, пишет "Лента.ру" со ссылкой на Reuters.

В ходе столкновений с активистами травмы получили шесть полицейских. "РГ" уточняет, что они получили травмы "в области головы" от брошенных в них предметов. Ранения не угрожают жизни правоохранителей.

Задержанных продержат под стражей всю ночь, а на следующий день они предстанут перед судом, отмечает издание.

Протесты происходят в нескольких кварталах от Пенсильвания-авеню, где проходят официальные торжества по случаю вступления республиканца в должность. По всему городу митингующие выкрикивают лозунги против Трампа и несут плакаты с надписями "Трамп — не президент" и "Заставим расистов снова бояться".

Издание отмечает, что беспорядки начались во время церемонии инаугурации нового президента. Участники акции протеста начали жечь мусорные баки, громить витрины и машины и бросать в полицию файеры и камни. В ответ стражам порядка пришлось использовать слезоточивый газ.