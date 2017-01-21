Фото: odt.co.nz
Полиция задержала не менее 217 человек в Вашингтоне, где продолжаются беспорядки в связи с инаугурацией 45-го американского президента Дональда Трампа, пишет "Лента.ру" со ссылкой на Reuters.
В ходе столкновений с активистами травмы получили шесть полицейских. "РГ" уточняет, что они получили травмы "в области головы" от брошенных в них предметов. Ранения не угрожают жизни правоохранителей.
Задержанных продержат под стражей всю ночь, а на следующий день они предстанут перед судом, отмечает издание.
Протесты происходят в нескольких кварталах от Пенсильвания-авеню, где проходят официальные торжества по случаю вступления республиканца в должность. По всему городу митингующие выкрикивают лозунги против Трампа и несут плакаты с надписями "Трамп — не президент" и "Заставим расистов снова бояться".
Издание отмечает, что беспорядки начались во время церемонии инаугурации нового президента. Участники акции протеста начали жечь мусорные баки, громить витрины и машины и бросать в полицию файеры и камни. В ответ стражам порядка пришлось использовать слезоточивый газ.
Комментарии
Киселёвская пропаганда
Ещё один караван уверенно пошёл по -понятиям.
Бомонд США получает первый пинок от Трампа.
Глобалисты снова прибегли к проверенным майданным методам.
завидывают Госдеповцы Нашей победе!
Если в Вашингтоне случится Майдан, то тоже неплохой вариант. Они же пропагандировали цветные революции достоинства и вот бумеранг вернулся. Пусть отведают полной ложкой.
Вот у нас никогда не будет протестов ни против Трампа, ни против Путина, ни против того, что наше правительство нагло обворовывает народ. Мы-трусливые рабы? Почему?
21.01.2017 09:49 - гость -
Почему нет? Вон Чемоданов прославился вчера. А них таких Чемодановых много.
- гость - 21 января 2017 г. 09:49
Если тебя что-то не устраивает, то для начала выйди и встань в одиночный пикет. Закон это не запрещает.
10:06 закон у нас не запрещает собираться мирно и без оружия. Даже больше трех. Не только поодиночке. Но власть плюет на свои же законы. А вообще было бы неплохо послать туда скакунов с майдана. Была ржака.
9:49 Нашего президента выбрало большинство. "Агрессивно-недовольные" должны принять это. А полиции всех стран должны работать
Зазомбированная безмозглая молодежь скачет за бабки, после генеральной репетиции на окраине.
Мне стыдно что я американец.
21.01.2017 09:49 - гость - не спрашивайте у других, почему вы трусливый раб. ищите дураков прыгать в мороз
Действительно,выйди на площадь с лозунгом:"Нас всех обокрали!Мы все обнищали и обрёмкались!Доколе?!"
Одежку подогнать? Есть старые заячья шапка и дубленка из 90-х
Участники акции протеста начали жечь мусорные баки, громить витрины и машины и бросать в полицию файеры и камни.
У нас за одиночный 2 года общего дали, а тут такое... Надеюсь их казнят, нельзя так против власти.
Дятел и гость от 08:52-ВЫ УВОЛЕНЫ!
Мне стыдно что я американец.
бггг
ОЁЁЁЙ,да тут все довольны своей жизнью, прямо радость за вас берёт, стучите тут сутками, работяги. Чем платят, лапшой китайской или на колбасу ещё куриную хватает? Вы подавитесь этой колбасой, но ни один не пикнет против того, что её мало.Тьфу, козлы вонючие.
16:05 Большинство сегодня пишут из дома, выходной. Ни у одного действительного работяги ума не хватит зарегиться на амике. Вот в понедельник всем недовольный офисный планктон составит тебе компанию. Отработал неделю, сходил на лыжах, сделал домашние дела, отдыхаю... завтра еще отдохну, с понедельника за работу. Существующих тюрем для революционеров пока хватает