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Новости

Более 200 человек задержали в Вашингтоне за беспорядки во время инаугурации

, ИА "Амител"
В ходе стычек с митингующими пострадали шестеро полицейских

Фото: odt.co.nz

Полиция задержала не менее 217 человек в Вашингтоне, где продолжаются беспорядки в связи с инаугурацией 45-го американского президента Дональда Трампа, пишет "Лента.ру" со ссылкой на Reuters.

В ходе столкновений с активистами травмы получили шесть полицейских. "РГ" уточняет, что они получили травмы "в области головы" от брошенных в них предметов. Ранения не угрожают жизни правоохранителей.

Задержанных продержат под стражей всю ночь, а на следующий день они предстанут перед судом, отмечает издание.

Протесты происходят в нескольких кварталах от Пенсильвания-авеню, где проходят официальные торжества по случаю вступления республиканца в должность. По всему городу митингующие выкрикивают лозунги против Трампа и несут плакаты с надписями "Трамп — не президент" и "Заставим расистов снова бояться".

Издание отмечает, что беспорядки начались во время церемонии инаугурации нового президента. Участники акции протеста начали жечь мусорные баки, громить витрины и машины и бросать в полицию файеры и камни. В ответ стражам порядка пришлось использовать слезоточивый газ.

Автор:
Александр Вилисов Редактор новостей +7 (3852) 59 44 66

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Комментарии

21.01.2017 08:52
- гость -

Киселёвская пропаганда

0  0
21.01.2017 09:15
- гость -

Ещё один караван уверенно пошёл по -понятиям.

0  0
21.01.2017 09:17
- гость -

Бомонд США получает первый пинок от Трампа.

0  0
21.01.2017 09:32
- гость -

Глобалисты снова прибегли к проверенным майданным методам.

0  0
21.01.2017 09:40
- гость -

завидывают Госдеповцы Нашей победе!

0  0
21.01.2017 09:43
- гость -

Если в Вашингтоне случится Майдан, то тоже неплохой вариант. Они же пропагандировали цветные революции достоинства и вот бумеранг вернулся. Пусть отведают полной ложкой.

0  0
21.01.2017 09:49
- гость -

Вот у нас никогда не будет протестов ни против Трампа, ни против Путина, ни против того, что наше правительство нагло обворовывает народ. Мы-трусливые рабы? Почему?

0  0
21.01.2017 09:59
- гость -

21.01.2017 09:49 - гость -

Почему нет? Вон Чемоданов прославился вчера. А них таких Чемодановых много.

0  0
21.01.2017 10:06
- гость -

- гость - 21 января 2017 г. 09:49

Если тебя что-то не устраивает, то для начала выйди и встань в одиночный пикет. Закон это не запрещает.

0  0
21.01.2017 11:09
- гость -

10:06 закон у нас не запрещает собираться мирно и без оружия. Даже больше трех. Не только поодиночке. Но власть плюет на свои же законы. А вообще было бы неплохо послать туда скакунов с майдана. Была ржака.

0  0
21.01.2017 11:22
- гость -

9:49 Нашего президента выбрало большинство. "Агрессивно-недовольные" должны принять это. А полиции всех стран должны работать

0  0
21.01.2017 11:30
.

Зазомбированная безмозглая молодежь скачет за бабки, после генеральной репетиции на окраине.

0  0
21.01.2017 11:32
Издалека

Мне стыдно что я американец.

0  0
21.01.2017 11:32
ф

21.01.2017 09:49 - гость - не спрашивайте у других, почему вы трусливый раб. ищите дураков прыгать в мороз

0  0
21.01.2017 11:37
то 09:49

Действительно,выйди на площадь с лозунгом:"Нас всех обокрали!Мы все обнищали и обрёмкались!Доколе?!"

0  0
21.01.2017 11:59
to 9:49

Одежку подогнать? Есть старые заячья шапка и дубленка из 90-х

0  0
21.01.2017 12:33
Дятел

Участники акции протеста начали жечь мусорные баки, громить витрины и машины и бросать в полицию файеры и камни.

У нас за одиночный 2 года общего дали, а тут такое... Надеюсь их казнят, нельзя так против власти.

0  0
21.01.2017 14:32
ТRAMP

Дятел и гость от 08:52-ВЫ УВОЛЕНЫ!

0  0
21.01.2017 15:17
- гость -

Мне стыдно что я американец.

бггг

0  0
21.01.2017 16:05
- гость -

ОЁЁЁЙ,да тут все довольны своей жизнью, прямо радость за вас берёт, стучите тут сутками, работяги. Чем платят, лапшой китайской или на колбасу ещё куриную хватает? Вы подавитесь этой колбасой, но ни один не пикнет против того, что её мало.Тьфу, козлы вонючие.

0  0
21.01.2017 16:30
- гость -

16:05 Большинство сегодня пишут из дома, выходной. Ни у одного действительного работяги ума не хватит зарегиться на амике. Вот в понедельник всем недовольный офисный планктон составит тебе компанию. Отработал неделю, сходил на лыжах, сделал домашние дела, отдыхаю... завтра еще отдохну, с понедельника за работу. Существующих тюрем для революционеров пока хватает

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