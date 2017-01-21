Фото: thewrap.com
Американский президент Дональд Трамп подписал первые исполнительные указы в новой должности, формирующие его администрацию, пишет "Интерфакс".
Ставя подпись в окружении семьи, вице-президента Майка Пенса с супругой и других республиканец шутил и комментировал происходящее, добавляет агентство.
СМИ Соединенных Штатов пишут, что президент подписал прошедший одобрение в Конгрессе закон, который предоставляет право генералу в отставке Джеймсу Мэттису занять пост министра обороны страны. Также он подписал документы, формирующие кабмин, и указ, который провозглашает Национальный день патриотизма.
РИА Новости добавляет, что после подписания каждого документа республиканец дарил ручку кому-либо из своего окружения, в том числе внукам.
Напомним, 20 января в 12:00 по вашингтонскому времени в США официально начался первый срок полномочий Дональда Трампа.
Комментарии
Наконец то Наш Толянчик стал лигитивным!Как Мы его сегодня приветствовали Нашим Флагом! В лексиконе у него появилось Наше слово ПРИАРИТЕТ-значит скоро Мы а в Нашей Америке посеем зерно стабильности, а потом Нашему Трампевичу дадим Наше гражданство!
Казимир в трансе. Рухнули все его надежды.
Вчера посмотрел инаугурацию. Всё было очень пафосно. Фейерверки, цветы, торжественная музыка, военные в белых фуражках. Люди просто вписывали свои имена в историю.
Трамп стал выше и больше, взгляд был устремлен за горизонт, долго говорил без бумажки, клялся на двух бибилях - покойной мамы и служебной, присутствующие аплодировали, смотрели на него восхищенными глазами и махали флажками.
Обама сидел сбоку, грустный, маленький и совсем потерянный. Байден привычно плакал, делая вид, что это слезы радости. Моросил дождь.
Когда начались салюты и в небе неожиданно вместо USA загорелось USR (Соединенные Штаты России), как известно постарались русские хакеры, Трамп встал по стойке смирно, Обаме стало плохо, а Байден встал и запел гимн России.
Мне понравилось. Инаугурация так инаугурация. Было весело.
Смотрел, много пафоса. Вопрос-Как он все это реализует. Что понравилось. Не лезть в другие страны со своей политикой. Защищать свои границы, а не чужие. Презирает Педиков-закрыл их Сайт. И некоторые другие документы. Вобщем-Молодец!!! Европа, Украина и особенно Польша-в Трансе.
Трамп ещё не насцал в вашем подьезде ?
10:23
Казимир, почему сегодня без реги?
21.01.2017 10:23 Трамп ещё не насцал в вашем подьезде ? +++++++++ Ты чего это с утра уже взъебошенный? Магазины уже открылись. Беги за пивком. А я лично на лыжи и в лес. Тепло-Красота!!!
Всем ватникам Трампа сильно не хвалить -спалимся.
Бред и паталогия. В стране прериферийного капитализма, стране третьего мира постоянно бздеть о каких-то выборах у врага и молится на их презика. Какое нам дело до этого ? РФ как уничтожали так и будут уничтожать.Демонстрация рабства подчинённости и лизоблюдства
"Трамп ещё не насцал в вашем подьезде ?"-----------------Тебе точно насцал,причем на голову и еще в детстве, так и ходишь с тех пор обосцаным!
21.01.2017 10:56 - гость -
Так по наблюдениям, здесь только Казимир и его свора молились на эти выборы, остальные иронизировали
- гость - 21 января 2017 г. 11:06 Ты уже лизнул Трампу ?
- гость - 21 января 2017 г. 09:59
красиво изложили
А кто знает, за что убили Кенеди?
21.01.2017 10:23
Йая начьнью сцасть вь твайом потъесде. Пьерит тфаими двьерьями.
- гость - 21 января 2017 г. 11:11
Казимир, как низко вы пали...
ты тоже из гуаноедов у трампа ?
09:59
я аж всплакнул
Дятел 21 января 2017 г. 11:54
Я тоже вчера смотрел и рыдал.
Запомнился Байден с мокрым полотенцем на плече и Навальный с блокнотиком.
"Трамп ещё не насцал в вашем подьезде?"
Мериканцы успевают везде...Тут позавчера дал ссылку на фото, где негритос похожий на Обаму сцыт в мериканском метро прямо на рельсы. Тут же удалили этот коммент, ведь не могут мериканцы у себя сцать в подъездах и метро, только в России это делают, вот такая "демократия" на амике...
Divergent 11:22 "А кто знает, за что убили Кеннеди?"
Его убили за деньги
"...президент подписал прошедший одобрение в Конгрессе закон, который предоставляет право генералу в отставке Джеймсу Мэттису занять пост министра обороны страны. "
"Бешеный пёс" - любимец солдат отбивший с ними Кандагар и живший в окопах неделями, стал министром обороны. Чувак с богатым опытом современной войны, четырёхзвёздный генерал, за жёсткость в войне с талибами, Обама его снял с командования войсками в Афгане. При этом он КРАЙНЕ НЕГАТИВНО относится к России. Крайне. Вот такой, один из ключевых из команды Трама, который нынче как бы наше "фсё".
21.01.2017 16:00 тихо
Что за ерунду вы написали? Почитал
С 2010 года Джеймс Мэттис глава Центрального командования вооружённых сил США. Любимый лозунг «нет лучше друга, нет хуже врага», К России особых упреков не высказывал, а упрекал командование США за его ошибки.
Трамп отозвал всех послов, чтобы в дальнейшем заменить их на новых. Бывшая жена Дональда Трампа, уроженка Чехии Ивана Трамп намерена просить его о назначении послом Соединенных Штатов в этой стране.