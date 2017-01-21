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Американский президент Дональд Трамп подписал первые исполнительные указы в новой должности, формирующие его администрацию, пишет "Интерфакс".

Ставя подпись в окружении семьи, вице-президента Майка Пенса с супругой и других республиканец шутил и комментировал происходящее, добавляет агентство.

СМИ Соединенных Штатов пишут, что президент подписал прошедший одобрение в Конгрессе закон, который предоставляет право генералу в отставке Джеймсу Мэттису занять пост министра обороны страны. Также он подписал документы, формирующие кабмин, и указ, который провозглашает Национальный день патриотизма.

РИА Новости добавляет, что после подписания каждого документа республиканец дарил ручку кому-либо из своего окружения, в том числе внукам.

Напомним, 20 января в 12:00 по вашингтонскому времени в США официально начался первый срок полномочий Дональда Трампа.