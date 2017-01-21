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Барнаульский таксист украл у спящего пассажира телефон - МВД

, ИА "Амител"
Сумма причиненного ущерба составила более 6 тысяч рублей

Фото: adt.by

Барнуальские полицейские задержали 41-летнего местного жителя, которого подозревают в краже. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Алтайскому краю.

По предварительной информации, вечером работающий таксистом подозреваемый принял вызов на доставку клиента. Во время поездки до места назначения злоумышленник заметил, что его пассажир уснул. Тогда мужчина тайно похитил его сотовый телефон. Сумма причиненного ущерба превысила 6 тысяч рублей.

Полицейские установили личность подозреваемого в ходе оперативно-розыскных мероприятий и задержали его. Похищенный телефон изъяли у мужчины при задержании.

По факту кражи, которая была совершена с причинением значительного ущерба, возбуждено дело. Злоумышленнику грозит до пяти лет лишения свободы.

Автор:
Александр Вилисов Редактор новостей +7 (3852) 59 44 66

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Комментарии

21.01.2017 09:39
- гость -

А может пассажир уснул потому что был пьян. А если был пьян до такой степени,что уснул в такси, то ничего не помнит где процрал телефон и крайним сделал таксера?

0  0
21.01.2017 09:51
горбатого могила исправит

работал один такой на моем грузовике,товара в течении двух месяцев наворовал на 80т. все документы были предоставлены в полицию,дело длилось очень долго.потом завели уголовное дело и закрыли по сроку давности.в открытую говорили заниматься никто не хочет.ЗАТО ТЕПЕРЬ ОН РАБОТАЕТ В ТАКСИ И ТАКИХ ОЧЕНЬ МНОГО!

0  0
21.01.2017 09:51
ужэ Э

И что что был пьян? Был бы трезвый сам поехал))должен радоваться, что пьяный и уснул, а не забузил и не гонял его вокруг машины))))

0  0
21.01.2017 09:56
- гость -

Да ничего,что пьяный, но свое ротозейство свешивать на других не стоит. Процрал телефон в кафе-баре-сауне,его проблема. Надо меньше пить,пить меньше надо.

0  0
21.01.2017 10:01
ужэ Э

А воровать не хорошо и пофиг пьяный или трезвый, я разницы не вижу

0  0
21.01.2017 10:07
- гость -

погонять то конечно мог таксиста, но можно и самому выхватить сильно. Примеров таких видел уже много

0  0
21.01.2017 10:08
- гость -

вот это реальность а 4 млн вернули - это сказка)

0  0
21.01.2017 10:11
- гость -

Вези меня извозчик по гулкой мостовой А если я усну, шмонать меня не надо...

0  0
21.01.2017 10:14
ужэ Э

Ну толпой можно и слона завалить..

0  0
21.01.2017 10:14
- гость -

21.01.2017 09:56 - гость - Мозг включи: "Процрал телефон в кафе-баре-сауне," а изъяли у таксиста?

0  0
21.01.2017 10:23
- гость -

ну так если нажрался и начал быковать, то должен выхватить обязательно в профилактических целях

0  0
21.01.2017 10:33
ужэ Э

за то что воруют у спящих, профилактику нужно проводить))

0  0
21.01.2017 10:48
- гость -

Похищенный телефон изъяли у мужчины при задержании.

Какая сауна? Буквы не видите?

0  0
21.01.2017 10:54
Гостья

Я про то, что "процрал" телефон-алигорию поняла- может он его выронил, когда спал в машине.... Сама если в такси еду-проверяю что бы не забыть ни чего перед тем как из машины выдти, водитель же после каждого пасажира досмотр машины не далает!!!

0  0
21.01.2017 11:30
- гость -

а изъяли у таксиста?

Так выпал в машине, вот и все. Нажрался как свинья,порастерял или сам в залог оставил,потом караул,грабят.

0  0
21.01.2017 13:22
1

Таксисты та ещё публика. Как-то в Омске на автовокзала поймал такси, что на ЖД доехать. Цену сказал 350р. А когда доехали - он цена стала 3150. Будить бесполезно - вещи в багажнике и машина сопровождения сзади. Вот так

0  0
21.01.2017 14:14
- гость -

Таксисты та ещё публика. Как-то в Омске на автовокзала поймал такси, что на ЖД доехать. Цену сказал 350р. А когда доехали - он цена стала 3150. Будить бесполезно - вещи в багажнике и машина сопровождения сзади. Вот так

Так цена за километр! 9 км проехал нормально всё)))

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