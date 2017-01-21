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Барнуальские полицейские задержали 41-летнего местного жителя, которого подозревают в краже. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Алтайскому краю.

По предварительной информации, вечером работающий таксистом подозреваемый принял вызов на доставку клиента. Во время поездки до места назначения злоумышленник заметил, что его пассажир уснул. Тогда мужчина тайно похитил его сотовый телефон. Сумма причиненного ущерба превысила 6 тысяч рублей.

Полицейские установили личность подозреваемого в ходе оперативно-розыскных мероприятий и задержали его. Похищенный телефон изъяли у мужчины при задержании.

По факту кражи, которая была совершена с причинением значительного ущерба, возбуждено дело. Злоумышленнику грозит до пяти лет лишения свободы.