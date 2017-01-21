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Белый дом подтвердил выход США из Транстихоокеанского партнерства

, ИА "Амител"
Также новый президент собирается пересмотреть Североамериканское соглашение о свободной торговле

Фото: en.tengrinews.kz

Администрация Соединенных Штатов подтверждает свое намерение выйти из Транстихоокеанского партнерства, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на раздел "Задачи" на обновленном сайте Белого дома.

В документе отмечается, что глава страны понимает, "насколько критично, прежде всего, заботиться об американских рабочих и бизнесе, когда речь идет о торговле".

Также там сказано, что жесткие и справедливые соглашения в сфере международной торговли будут использованы для обеспечения роста экономики США, возвращения миллионов рабочих мест американцам и оживления депрессивных американских районов.

"Эта стратегия начнет осуществляться с выхода из Транстихоокеанского партнерства", — цитирует агентство документ. Также в нем отмечается, что в будущем все торговые сделки будут заключаться с точки зрения интересов рабочих США.

Также в документе говорится о намерении Дональда Трампа пересмотреть Североамериканское соглашение о свободной торговле (NAFTA). Подчеркивается, что США выйдут из данного соглашения, если партнеры откажутся от пересмотра, делающего положение американских рабочих справедливее.

РИА Новости добавляет, что глава комитета Госдумы по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству Сергей Жигарев (ЛДПР) назвал правильным решение администрации США. Он отметил, что Транстихоокеанское партнерство было неким противовесом и альтернативой ВТО, а выход США из него позволит улучшить состояние мировой торговли.

"Не надо создавать дополнительно другие союзы", — отметил парламентарий.

 

Автор:
Александр Вилисов Редактор новостей +7 (3852) 59 44 66

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Комментарии

21.01.2017 10:12
- гость -

Глобалисты столько лет шли к Транстихоокеанскому партнерству, подкупая, запугивая и выкручивая руки руководству многих стран, а Трамп в одночасье перечеркивает это. Они ему этого не простят.

0  0
21.01.2017 10:24
Алекс

Вот так бы наши вожди защищали интересы рабочих, способствовали созданию новых рабочих мест, но не до того...

0  0
21.01.2017 10:32
Шатал Труба

Алекс, дак давно пообещал наш президент, кажется 18 мил. рабочих мест!!!

0  0
21.01.2017 10:33
Шатал Труба

Алекс, как не защищают!!! Вот даже Сергей Жигарев, дал комментарий по данной теме

0  0
21.01.2017 10:46
- гость -

то что трамп подмахнул уходит на рассмотрение конгреса .конгресс собирается раз в год

0  0
21.01.2017 10:56
Алекс

21.01.2017 10:32 Шатал Труба

Совершенно уверен, что Трамп обещаниями не ограничится - избиратели не позволят! Наш несменямый пообещал 25 млн. высотехнологичных рабочих мест, но затем как бы перепутали и создали 23 миллиона живущих за чертой бедности...

0  0
21.01.2017 11:02
- гость -

"Многолетняя практика свидетельствует, что Конгресс преодолевает не более 7-11% вето президента. Президентское вето может быть применено к любому закону, кроме поправок к Конституции. Президент обязан утвердить закон в течение 10 дней, а если в указанный срок он этого не сделает, закон считается утвержденным."

0  0
21.01.2017 11:05
- гость -

21.01.2017 10:56 Алекс

Покажите нам на улице эти 23 млн, живущие за чертой бедности, если вы конечно пишете не с Украины.

0  0
21.01.2017 11:17
- гость -

у тебя пяток не хватит всю россию обойти и увидеть затрампыш.

0  0
21.01.2017 11:26
- гость -

гость - 21 января 2017 г. 11:05 21.01.2017 10:56 Алекс

Покажите нам на улице эти 23 млн, живущие за чертой бедности, если вы конечно пишете не с Украины. - Практически все села и деревни живут за чертой бедности.

0  0
21.01.2017 11:30
- гость -

21.01.2017 11:26 - гость -

В декабре гостил в деревне - ничего подобного. Есть бомжатские дома, так там живут бухарики.

0  0
21.01.2017 11:35
- гость -

Президент США Дональд Трамп станцевал со своей супругой Меланьей на балу Liberty, посвященном инаугурации, свой первый танец в новом качестве. Трамп появился из-за кулис сцены под руку с Меланьей, которая была в длинном струящемся платье молочного цвета с открытыми плечами. Первая леди, которая уже заслужила восторженные отзывы публики из-за наряда небесного цвета от Ralph Lauren на инаугурации, не ошиблась и с выбором бального платья. К слову, в каком платье появится первая леди на балу, было одной из главных интриг вечера.

0  0
21.01.2017 11:38
- гость -

21.01.2017 10:56 Алекс

звездеть не мешки ворочать. Обычно люди которые сами ничего делать не умеют, очень рьяно критикуют реальные дела других, не предлага никаких конструктивных решений.

0  0
21.01.2017 11:43
- гость -

21.01.2017 11:05 - гость -

Это ведь официальная информация..., реально цифра больше.

0  0
21.01.2017 11:52
- гость -

21.01.2017 11:43 - гость -

Как больше, из Трасантлантичекого партнерства тоже выходят?

0  0
21.01.2017 12:07
Алекс

21.01.2017 11:52 - гость - Вот данные Росстата. "Количество бедных россиян непоправимо увеличивается. За чертой бедности уже живут 22,7 миллиона российских граждан. Их доход не достигает уровня прожиточного минимума, установленного в стране". Это прямое попрание Конституции - в социальном государстве такого быть не может!

0  0
21.01.2017 12:12
- гость -

Алекс 21 января 2017 г. 12:07

Вы коммунист?

0  0
21.01.2017 12:13
334

Как бы не грохнули нашего ставленника, как Кеннеди. Надо к нему Росгвардию приставить для охраны и КГБ для агентурной работы.

0  0
21.01.2017 12:17
Алексу

В России пол страны (территориально) живет в глухомани своим хозяйством. Мозг включи.

0  0
21.01.2017 12:23
Алекс

21.01.2017 12:12 - гость -

Конституцию откройте...

0  0
21.01.2017 12:26
- гость -

11:05 чинуша. Он дальше своего носа и кошелька не видит. Все мысли о том как из бюджета копеечку украсть. Убейся об стену.

0  0
21.01.2017 12:27
- гость -

У Трампа в дырке зуба микроприёмник запломбирован.То работа нашего агента под псевдонимом "Пелева" работавшего стоматологом.

0  0
21.01.2017 12:30
- гость -

21.01.2017 12:26 - гость -

Ты уже не раз ап стену, это заметно )

0  0
21.01.2017 12:40
- гость -

Оппоненты Алекса, а вы давно свои глазки от клавиатуры отрывали? Сами-то проедтесь по глухомани и посмотрите как живут там люди! Люди нищают везде! Там зарплата в 10 т.рублей счастье!

0  0
21.01.2017 12:48
- гость -

Особенно обнищание заметно по машинам на трассе М-52. Прямо одни запорожцы. )_

0  0
21.01.2017 12:52
- гость -

Человек который за 70 лет создал себя миллионером как ни кто другой знает цену трудовой копейки (центу). Да и пиндосы знатные работяги, приличную страну создали на пустом месте.

0  0
21.01.2017 13:03
- гость -

Администрация нового президента США Дональда Трампа подтвердила свое намерение выйти из Транстихоокеанского партнерства. Как отмечается в заявлении на сайте Белого дома, новый глава государства "понимает, насколько критично, прежде всего, заботиться об американских рабочих и бизнесе, когда речь идет о торговле".

"Жесткие и справедливые соглашения в сфере международной торговли могут быть использованы для обеспечения роста нашей экономики, возвращения миллионов рабочих мест американцам и оживления депрессивных районов нашей страны", - цитирует выдержку из документа "Интерфакс".

В администрации Трампа подчеркнули, что в будущем все торговые сделки США будут рассматриваться с точки зрения интересов американских рабочих.

В документе также отмечается, что Дональд Трамп намерен пересмотреть Североамериканское соглашение о свободной торговле (NAFTA). "Если наши партнеры откажутся от пересмотра, который сделает положение американских рабочих более справедливым, президент уведомит от намерении выйти из NAFTA", - сказано на обновленном сайте Белого дома.

О подобных планах на первый день после инаугурации Трамп заявил еще в ноябре. Тогда он заявил, что соглашения по Транстихоокеанскому партнерству (ТТП) - "потенциальная катастрофа" для США, а торговые соглашения должны быть исключительно двусторонними.

В ТТП, который предполагает полную отмену таможенных пошлин на товары и услуги в Азиатско-Тихоокеанском регионе, входят США, Япония, а также еще десять стран (Новая Зеландия, Австралия, Бруней, Вьетнам, Канада, Малайзия, Мексика, Перу, Сингапур, Чили).

0  0
21.01.2017 13:40
- гость -

21.01.2017 13:02 12 52

Как же тяжело Вам жить с Вашей сермяжной прямотой и отсутствием абстрактного мышления?! Я подчеркиваю трудолюбие, ум и возраст человека создавшего свою империю начатую простым строителем и ставшим миллионером и политиком мирового уровня. Вряд ли многим для этого хватит 70 лет? (А невыветриваемая из Вашего сознания тема сцанья - последствия пропаганды обамачмо и зассанного им подъезда в Вашем доме? )

0  0
21.01.2017 14:14
- гость -

Президент США Дональд Трамп обещает создать 25 млн рабочих мест и снизить налоговую нагрузку на простых американцев и малый бизнес.

"Чтобы поставить экономику на рельсы, президент Трамп разработал смелый план по созданию 25 миллионов новых рабочих мест в ближайшее десятилетие и возвращению к 4-процентному годовому экономическому росту", - говорится в сообщении на обновленном сайте Белого дома в разделе "Задачи".

Кроме того, отмечается в сообщении, новая администрация США намерена провести налоговую реформу, чтобы "помочь американским рабочим и предприятиям сохранить больше долларов, заработанных с таким трудом".

0  0
21.01.2017 14:20
- гость -

Хватит гнать. В США может стать президентом только элита Дедушке Трампа Фредерику (Friedrich Trum) посвящена целая страница в Википедии..

0  0
21.01.2017 14:33
- гость -

- гость - 21 января 2017 г. 12:48 хочешь сказать, что у нас КАЖДЫЙ житель гоняет на авто высокого класса и только единицы получают зарплату в 10-15 тысяч рублей? Ты где живешь? В Москве?

0  0
21.01.2017 14:36
ТRAMP

Я победил!ВСЕМ МОЛЧАТЬ И ТОЧКА! Обаму и его прихвостней- выселю осваивать Аляску!

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21.01.2017 15:05
Массаж мозга

"Президент США Дональд Трамп обещает создать 25 млн рабочих мест и снизить налоговую нагрузку на простых американцев и малый бизнес. --------- Где-то я уже слышал что-то подобное. Один лысый чёрт обещал. Им с вовой в одном месте программы пишут что-ли? Ну хоть понаблюдаем, кто создаст. У нашего 5 лет прошло уже из 15-20, у трампа всего 4-8 лет.

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21.01.2017 15:38
- гость -

Замечаю в который раз. Как только заканчивается методичка, Массажа начинает клинить в обратную сторону.

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